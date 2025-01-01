MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCHistoryOrderInfoTypeTimeDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeTimeDescription Zaman-aşımı anında emir tipini dizgi şeklinde alır. string TypeTimeDescription() const Dönüş değeri Dizgi biçiminde, zaman-aşımı anındaki emir tipi. Not Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir. TypeTime Magic