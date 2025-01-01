DokümantasyonBölümler
Zaman-aşımı anında emir tipini dizgi şeklinde alır.

string  TypeTimeDescription() const

Dönüş değeri

Dizgi biçiminde, zaman-aşımı anındaki emir tipi.

Not

Geçmiş emir, Ticket (fiş kullanarak) veya SelectByIndex (indis kullanarak) yöntemleri ile seçilmelidir.