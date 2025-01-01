- TimeSetup
CHistoryOrderInfo
La clase CHistoryOrderInfo facilita el acceso al historial de propiedades de las órdenes.
Descripción
La clase CHistoryOrderInfo proporciona acceso al historial de propiedades de las órdenes.
Declaración
class CHistoryOrderInfo : public CObject
Título
#include <Trade\HistoryOrderInfo.mqh>
Jerarquía de herencia
CHistoryOrderInfo
Métodos de la clase por grupos
Acceso a las propiedades de tipo entero
Obtiene la hora de colocación de la orden
Recibe la hora de colocación de la orden en milisegundos, desde el 01-01-1970
Obtiene el tipo de orden
Obtiene el tipo de orden en formato string
Obtiene el estado de la orden
Obtiene el estado de la orden en formato string
Obtiene la hora de expiración de la orden
Obtiene la hora de ejecución o cancelación de la orden
Recibe la hora de ejecución o cancelación de la orden en milisegundos desde el 01-01-1970
Obtiene el tipo de ejecución de la orden
Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string
Obtiene el tipo de orden en la hora de expiración
Obtiene el tipo de orden por hora de expiración en formato string
Obtiene el ID del experto que coloca la orden
Obtiene el ID de la posición
Acceso a las propiedades de tipo double
Obtiene el volumen inicial de la orden
Obtiene el volumen vacío de la orden
Obtiene el precio de la orden
Obtiene el Stop Loss de la orden
Obtiene el Take Profit de la orden
Obtiene el precio actual por el símbolo de la orden
Obtiene el precio de establecimiento de la orden limit
Acceso a las propiedades de texto
Obtiene el símbolo de la orden
Obtiene el comentario de la orden
Acceso a las funciones del API de MQL5
Obtiene el valor de la propiedad de tipo entero especificada
Obtiene el valor de la propiedad de tipo double especificada
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string especificada
Selección
Obtiene el ticket/selecciona la orden
Selecciona la orden por índice