MQL5参考标准程序库策略模块尾随停止类CTrailingMA 

CTrailingMA

CTrailingMA 类实现的尾随停止算法, 基于移动均线指标值。

描述

CTrailingMA 类实现的尾随停止算法, 基于前一根 (完成) 柱线的移动均线指标值。

声明

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

标称库文件

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

类方法

初始化

 

Period

设置移动均线周期

平移

设置移动均线平移

Method

设置移动均线平滑方法

Applied

设置移动均线应用价格

virtual InitIndicators

初始化指标和时间序列

virtual ValidationSettings

验证设置

检查尾随方法

 

virtual CheckTrailingStopLong

检查多头仓位的尾随停止条件

virtual CheckTrailingStopShort

检查空头仓位的尾随停止条件

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries