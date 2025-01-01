CTrailingMA
CTrailingMA 类实现的尾随停止算法, 基于移动均线指标值。
描述
CTrailingMA 类实现的尾随停止算法, 基于前一根 (完成) 柱线的移动均线指标值。
声明
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
标称库文件
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
继承体系
CTrailingMA
类方法
初始化
设置移动均线周期
设置移动均线平移
设置移动均线平滑方法
设置移动均线应用价格
virtual InitIndicators
初始化指标和时间序列
virtual ValidationSettings
|
验证设置
检查尾随方法
virtual CheckTrailingStopLong
检查多头仓位的尾随停止条件
virtual CheckTrailingStopShort
|
检查空头仓位的尾随停止条件
方法继承自类 CObject
方法继承自类 CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries