- Period
- Shift
- Method
- Applied
- InitIndicators
- ValidationSettings
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
Kısa pozisyon için Trailing (iz-süren) Stop koşularını denetler
|
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parametreler
position
[in] CPositionInfo nesnesinin işaretçisi.
sl
[in][out] Stop Loss fiyatının değişkeni.
tp
[in][out] Take fiyatının değişkeni.
Dönüş değeri
Koşullar sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
Önce izin verilen ve mevcut fiyata en yakın olan minimum Stop Loss fiyatını hesaplar, sonra, bir önceki çubuktaki hareketli ortalama değerlerini kullanarak Stop Loss hesaplar.
Pozisyon zaten bir Stop Loss fiyatına sahipse, değeri temel fiyat olarak kabul edilir, aksi durumda temel fiyat olarak pozisyon açılış fiyatı alınır.
Hesaplanan Stop Loss fiyatı temel fiyattan büyükse ve izin verilen minimum Stop Loss fiyatından küçükse, yeni Stop Loss fiyatı ayarlamayı önerir.