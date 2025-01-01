CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parametreler

position

[in] CPositionInfo nesnesinin işaretçisi.

sl

[in][out] Stop Loss fiyatının değişkeni.

tp

[in][out] Take fiyatının değişkeni.

Dönüş değeri

Koşullar sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Önce izin verilen ve mevcut fiyata en yakın olan maksimum Stop Loss fiyatını hesaplar, sonra, bir önceki çubuktaki hareketli ortalama değerlerini kullanarak Stop Loss hesaplar.

Pozisyon zaten bir Stop Loss fiyatına sahipse, değeri temel fiyat olarak kabul edilir, aksi durumda temel fiyat olarak pozisyon açılış fiyatı alınır.

Hesaplanan Stop Loss fiyatı temel fiyattan büyükse ve izin verilen maksimum Stop Loss fiyatından küçükse, yeni Stop Loss fiyatı ayarlamayı önerir.