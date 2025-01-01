CTrailingMA
CTrailingMA is a class with implementation of Trailing Stop algorithm based on the values of moving average indicator.
Description
CTrailingMA class implements Trailing Stop algorithm based on the values of moving average indicator of the previous (completed) bar.
Declaration
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Inheritance hierarchy
CTrailingMA
Class Methods by Groups
Initialization
Sets period of moving average
Sets shift of moving average
Sets smoothing method of moving average
Sets applied price of moving average
virtual InitIndicators
Initializes indicators and timeseries
virtual ValidationSettings
Checks the settings
Check Trailing Methods
virtual CheckTrailingStopLong
|
Check Trailing Stop conditions of a long position
virtual CheckTrailingStopShort
Check Trailing Stop conditions of a short position
Methods inherited from class CObject
Methods inherited from class CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries