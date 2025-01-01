DokümantasyonBölümler
InitIndicators

Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators      // CIndicators koleksiyon işaretçisi
   )

Parametreler

indicators

[in]  Gösterge ve zaman serileri koleksiyonunun işaretçisi (CExpert class member).

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.