MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingMAInitIndicators PeriodShiftMethodAppliedInitIndicatorsValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort InitIndicators Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators // CIndicators koleksiyon işaretçisi ) Parametreler indicators [in] Gösterge ve zaman serileri koleksiyonunun işaretçisi (CExpert class member). Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Applied ValidationSettings