CMoneyNone

CMoneyNone은 자금 및 리스크 관리의 "부재"를 구현하는 클래스입니다.

Description

CMoneyNone 클래스는 최소 허용 로트로 거래를 구현합니다.

Declaration

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Title

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

상속 계층

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

그룹별 클래스 메서드

Initialization

 

virtual ValidationSettings

설정 확인

자금 및 위험 관리 메서드

 

virtual CheckOpenLong

롱 포지션에 대한 거래량을 가져옵니다

virtual CheckOpenShort

숏 포지션에 대한 거래량을 가져옵니다

클래스 CObject 에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

CExpertBase 클래스에서 상속된 메서드

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

CExpertMoney 클래스에서 상속된 방법

Percent, CheckReverse, CheckClose

 