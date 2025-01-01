ドキュメントセクション
CMoneyNone

CMoneyNone は、事前に定義された最小限のロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラスです。

説明

CMoneyNone クラスは、最小限のロットサイズでの取引を実装します。

宣言

  class CMoneyNone: public CExpertMoney

タイトル

  #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

クラスメソッド

初期化

 

virtual ValidationSettings

設定のチェック

資金及びリスク管理のメソッド

 

virtual CheckOpenLong

ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。

virtual CheckOpenShort

ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。

