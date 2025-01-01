MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラスCMoneyNone
CMoneyNone
CMoneyNone は、事前に定義された最小限のロットサイズでの取引に基づくアルゴリズムを持つクラスです。
説明
CMoneyNone クラスは、最小限のロットサイズでの取引を実装します。
宣言
class CMoneyNone: public CExpertMoney
タイトル
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
継承階層
CMoneyNone
クラスメソッド
初期化
virtual ValidationSettings
設定のチェック
|
資金及びリスク管理のメソッド
virtual CheckOpenLong
|
ロング（買い）ポジションの取引高を取得します。
|
virtual CheckOpenShort
|
ショート（売り）ポジションの取引高を取得します。
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
クラスから継承されたメソッド CExpertMoney