DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyNoneCheckOpenLong 

CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // fiyat
   double  sl         // Stop Loss fiyatı
   )

Parametreler

price

[in]  Fiyat.

sl

[in]  Stop Loss (zararı durdur) fiyatı.

Dönüş değeri

Uzun pozisyon için işlem hacmi değeri.

Not

Fonksiyon her zaman kullanılabilecek en küçük lot değerine dönüş yapar.