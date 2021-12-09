MQL5’e Hızlı Bakış

Neden MQL5'e İhtiyacınız Var?

Modern MQL5 alım satım stratejilerinin programlama dilini öğrenmeye karar vermenizin birçok nedeni olabilir ve kararınızı memnuniyetle karşılıyoruz! Deneyimli kullanıcılar, burada sunulan çeşitli makaleler ve hizmetlerin yanı sıra dil belgelerinde kolayca gezinebilir. Ancak MetaTrader 5 istemci terminalini yeni keşfettiyseniz, ilk başta pek çok şey olağandışı ve kafa karıştırıcı görünebilir.

Peki, MQL5'i bilmenin faydaları nelerdir? Belki de günümüzün bir OOP (nesne yönelimli programlama) dilini öğrenmeye karar verdiniz. MQL5'i çalıştıktan sonra, C++, С#, Java vb. gibi diğer yüksek seviyeli dillerde kolayca ustalaşabilirsiniz. Tabii ki, bu çok benzer oldukları anlamına gelmez, ancak temellerinin pek çok ortak noktası vardır.

Ya da belki bu dillerden birini zaten biliyorsunuz ve finansal piyasalarda çalışmak için kendi alım satım robotunuzu veya bilgi-analitik sisteminizi yapma fikriniz var. Bu durumda, özellikle bu amaç için oluşturulmuş özel MQL5 dilinde kolayca ustalaşacaksınız.



Veya belki de popüler MetaTrader 4 alım satım terminali için çeşitli alım satım robotları ve göstergeleri yapmak için aktif olarak kullanılan MQL4'ü zaten biliyorsunuzdur? Ardından, yeni MQL5 dilinin tüm gücünü ve yeni MetaEditor 5 geliştirme ortamının tüm avantajlarını görmek için biraz çaba sarf etmeniz yeterlidir.



MQL5’i çalışmak için pek çok neden olabilir ve nereden başlayacağınız ve nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda size bazı ipuçları vermek istiyoruz. Öyleyse başlayalım.

Dil İmkanları ve Özellikleri

MetaQuotes Language 5 (MQL5), MetaQuotes Software Corp. tarafından, birkaç nesildir süren çevrimiçi alım satım platformları oluşturma alanındaki uzun tecrübeler temelinde geliştirilmiştir. Aşağıdakiler dilin temel avantajlarıdır.

Sözdizimi mümkün olduğunca C++'ya yakındır. Bu, MQL5'in diğer dillerde yazılmış uygulamaları kolayca benimsemesini sağlar.



MQL5 programlarının çalışma hızı, neredeyse С++ programlarının hızı kadar yüksektir.

Teknik göstergeler, grafik nesneler ve kullanıcı arayüzleri oluşturmak için zengin, yerleşik özellikler.

Yerleşik OpenCL desteği.

Büyük bir standart kitaplık ve Kod Tabanında birçok örnek.

Özel bir kod yazmak zorunda kalmadan düzinelerce ve binlerce ayrı iş parçacığı için paralel matematiksel optimizasyon görevleri.



Programlamaya Yeni Başlayanlar İçin

Üst seviye dillerde programlama deneyiminiz yoksa, herhangi bir C++ kılavuzunu alıp MQL5 dil temellerini (sözdizimi, veri türleri, değişkenler, operatörler, işlevler, OOP vb.) çalışırken örnek olarak kullanabilirsiniz. MQL5 geliştiricileri, son derece popüler C++ dili ile özelliklerinin maksimum uyumluluğunu sağlamaya çalışmıştır.



Deneyimler, MQL5'i birkaç ay içinde sıfırdan öğrenmenin mümkün olduğunu gösterirken, bazı kullanıcıların tüm özelliklerini incelemek ve ortaya çıkarmak için bir yıldan az bir süre yeterli olabilir. MetaTrader 5 ve MQL5 ile Sınırsız Fırsatları görün ve belki de gerçekten harika bir şey yaratmanız için size ilham verecektir.



MQL4 Kullanıcıları için

İlk başta, gösterge oluşturmaya yönelik yeni yaklaşımı rahatsız bulabilirsiniz. Pek çok yeni etkinlik işleme fonksiyonu sizi şaşırtabilir, C benzeri sözdizimi ve yeni veri türleri başlangıçta olağandışı görünebilir.

Ancak kısa bir süre sonra MQL5'in MQL4'e göre tüm avantajlarını takdir edeceksiniz. Ve grafikler ve grafik nesnelerle çalışmak için zengin imkanları ve tuval üzerine herhangi bir görüntüyü çizme becerisini nasıl buluyorsunuz? MQL5 ile tanıştıktan sonra tüm bunları deneyebileceksiniz.



Profesyonel Programcılar için

Günümüz dillerinden herhangi birinde kod yazıyorsanız, MQL5'te hızlı bir şekilde ustalaşmanız yeterince kolay olacaktır. ООP'yi ve etkinlik modelini zaten biliyorsunuz. Şimdi, yalnızca algoritmik alım satım için kasten tasarlanmış aşağıdaki belirli fonksiyonları öğrenmeniz gerekiyor.



Ayrıca, güvenli kod yazma ve optimum uygulama çalışma süresi nedeniyle uygulanan dil sözdiziminde aşağıdaki küçük farklılıklar vardır.

İşaretçi aritmetiği yok. MQL5 işaretçileri aslında tanımlayıcılardır.

İstisna yok.

Herhangi bir türden diziler her zaman referans yoluyla iletilir.

Diziler dörtten fazla boyuta sahip olamaz.

Fonksiyonlardan diziler ve nesneler döndürülemez, ancak bir nesne işaretçisi döndürmek mümkündür.

Git operatörü yoktur;



Daha önce alım satım işlemleri yapmadıysanız, alım satım robotunuzu yazarken alım satım terimleri ve Strateji Test Cihazı ile ilgili bazı sorularınız olabilir. Makaleler bölümü, aşağıdaki yayınlar gibi bu konuda size yardımcı olacak yararlı yayınlar içerir.



Bu nedenle, MQL5 dili profesyonel bir programcı için sorun değildir. Asıl sorun, alım satım ve ilgili kavramlarla tanışmaktır.







MetaTrader 5 Terminal Kurulumu

MetaTrader 5 terminal web yükleyicisi resmi web sitesinden https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe bağlantısı aracılığıyla indirilebilir. MetaTrader 5 terminal kurulumu yeterince kolaydır. Her şey birkaç tıklamayla yapılır. Ancak, terminali Windows işletim sisteminin kurulu olduğu sürücü dışındaki herhangi bir sürücüye kurmanızı öneririz. Bunun nedeni, Microsoft'un Windows Vista'dan başlayarak kullanıcı eylemleri denetimi için yeni sistemi uygulamış olmasıdır, UAC.



Bu nedenle, sistem yönetimi konusunda deneyimli değilseniz veya birçok gizli klasörde gezinmeyi sevmiyorsanız, veri terminalinin MetaTrader 5 terminali ile aynı dizinde saklanmasına izin vermek için terminal kurulum klasörünü Program Dosyalarından uzakta belirtin. Örneğin, işletim sistemi C:\ sürücüsüne kuruluysa terminali D:\ sürücüsüne kurun.



Kurulum yoluna bağlı olarak MetaTrader 5 çalışma modlarındaki farklılıklar hakkında daha fazla bilgi, yerleşik kullanım kılavuzunda Başlarken → Gelişmiş Kullanıcı İçin → Platform Başlangıcında bulunabilir.







Göstergeler, Komut Dosyaları ve Uzman Danışmanlar

MQL5 dili üç temel program türünü gerçekleştirir. Her tür, aşağıdakiler gibi belirli görevlerini çözmek için en uygunudur.



Komut dosyası, fiyat grafiğinde tek bir başlatma için tasarlanmış bir programdır. Yürütme, önceden tanımlanmış OnStart() işleyicisinin sonuna ulaştığında, komut dosyası tamamlanır ve grafikten kaldırılır. OnStart() fonksiyonu yalnızca komut dosyaları için tasarlanmıştır. Bu, yürütülebilir kodun bulunması gereken tek başlatma noktasıdır. Bir komut dosyası, yinelemeler arasında kısa duraklamalarla sonsuz bir döngü içerebilir ve bu nedenle, zorla durdurulana kadar bir grafik üzerinde çalışır. Her grafikte aynı anda yalnızca bir komut dosyası yürütülebilir.





Gösterge, fiyat verileri temelinde değer dizilerini hesaplamak için kullanılan bir programdır. Gösterge değerlerini depolamak için özel dizilere gösterge tamponları denir. Bir göstergede izin verilen tampon sayısı pratikte sınırsızdır.

Her grafik, aynı göstergenin birkaç kopyası dahil olmak üzere aynı anda birden fazla göstergeye sahip olabilir. Gösterge özellikleriyle çalışma fonksiyonları yalnızca göstergelerden kullanılabilir. Bunlar, komut dosyalarından veya Uzman Danışmanlardan (EA) elde edilemezler. OnCalculate() işleyicisi içinde algılanırsa, bir program bir gösterge olarak kabul edilir. Gösterge ömrü sınırsızdır. Grafikten kaldırılıncaya kadar yürütülür. OnCalculate() fonksiyonu yalnızca göstergelerde çağrılabilir.





Her grafik, aynı göstergenin birkaç kopyası dahil olmak üzere aynı anda birden fazla göstergeye sahip olabilir. Gösterge özellikleriyle çalışma fonksiyonları yalnızca göstergelerden kullanılabilir. Bunlar, komut dosyalarından veya Uzman Danışmanlardan (EA) elde edilemezler. OnCalculate() işleyicisi içinde algılanırsa, bir program bir gösterge olarak kabul edilir. Gösterge ömrü sınırsızdır. Grafikten kaldırılıncaya kadar yürütülür. OnCalculate() fonksiyonu yalnızca göstergelerde çağrılabilir. Uzman Danışman (EA), sınırsız kullanım ömrüne sahip başka bir program türüdür. Ayrıca, gerektiği kadar zaman için bir grafikte yer alabilir. Uzman Danışmanda (EA) genellikle, bir Uzman Danışmanın (EA) kaynak koduyla uğraştığımızı açıkça gösteren OnTick() etkinlik işleyicisi bulunur. Bir seferde yalnızca bir Uzman Danışman (EA) bulunabilir ve bu nedenle tek bir grafikte yürütülebilir.

Uzman Danışmanların (EA) birincil amacı, alım satım sistemlerinin otomasyonudur. Ancak, manuel alım satım için bir grafik arayüzün uygulanması ve/veya mevcut piyasa durum analizi ve görsel temsil vb. gibi özel hizmet fonksiyonlarına da sahip olabilirler.



MQL5 belgelerinden veya Kod Tabanından örnekler kullanarak, komut dosyaları yazarak MQL5 temellerini öğrenmeye başlamak daha iyi olacaktır. Ardından, bir demo hesabında nesne fonksiyonlarıyla çalışmaya ve alım satım işlemlerini denemeye başlayabilirsiniz.

Bir sonraki aşama, kendi özel göstergelerinizi yazmak ve kod durumu ve makalelerden örnekleri analiz etmektir. Göstergelerde ustalaştığınız zaman, etkinlik işleme fonksiyonlarını öğrenmeye hazır olacaksınız.

Nihai hedef, basit Uzman Danışmanlar (EA) oluşturmak ve bunları MetaTrader 5 terminalindeki Strateji Test Cihazını kullanarak geçmiş verilerle kanıtlamaktır. Uzmanlar, Test Cihazı ve Alım Satım Sistemlerinde bu konuya ayrılmış birçok makale vardır.

Ve elbette, MQL5 programlama ile ilgili en heyecan verici özellikten, MQL5 Sihirbazı aracılığıyla Uzman Danışmanlar (EA) için özel modüllerin geliştirilmesinden bahsetmeliyiz. Bu konuyla ilgili birçok makale bulabilirsiniz ve Kod Tabanında çeşitli hazır MQL5 Sihirbazı modülleri bulunur.



Etkinlik Modeli

Bir MQL5 programı yalnızca bazı etkinlikler meydana geldiğinde çalışır. Bunlar, bir MQL5 programının indirilmesini ve başlatılmasını, yeni tik gelişini (sembol fiyat değişikliği), grafik özelliklerinin değiştirilmesini, bir grafikte bir sembolün veya zaman diliminin değiştirilmesini, bekleyen emir aktivasyonunu ve benzerini temsil edebilirler.

Bu nedenle etkinlik modeli en basit şekilde etkileşimli programlar yazmanıza olanak sağlar. İhtiyaçlarınıza uygun özel grafik paneller yazmak ve uygun kullanıcı arayüzü oluşturmak için harika olanaklar vardır. Grafiklerle çalışmak için yerleşik fonksiyonlar, tam özellikli ve iyi tasarlanmış uygulamaların oluşturulmasına olanak tanır.









MetaTrader 5'teki herhangi bir aktif grafik için EventChartCustom() fonksiyonunu kullanarak özel etkinlikler oluşturma becerisi, karmaşık etkileşimli sistemlerin oluşturulmasına olanak tanır. Etkinlik yakalama ve işleme, OnChartEvent() fonksiyonu tarafından gerçekleştirilir. Bahsedilen özellikler, Sözleşme Geçmişine Dayalı Alım Satım Yapan Oyuncu ve EventChartCustom() fonksiyonu örneğinde gösterilmektedir.





Hata Ayıklama ve Kullanım Kılavuzu

MetaTrader 5 terminali ve MetaEditor 5, F1 tuşuna basılarak erişilebilen iyi belgelenmiş yerleşik kullanım kılavuzları içerir. Tüm belgeler LiveUpdate aracılığıyla otomatik olarak güncellenir. Ayrıca, bu kullanım kılavuzu MetaTrader 5 alım satım platformunun resmi sitesinde çeşitli dillerde çevrimiçi olarak mevcuttur.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help MetaTrader 5 terminali kullanım kılavuzudur.

https://www.metatrader5.com/en/metaeditor/help, MetaEditor 5 geliştirme ortamı kullanım kılavuzudur.

En önemli öğrenme kaynağı, yalnızca https://www.mql5.com/tr/docs adresinde çevrimiçi olarak sunulan değil, aynı zamanda birden çok dilde CHM ve PDF formatlarında indirilebilen MQL5 belgeleridir.



İstemci terminali ve MetaEditor 5 birbiriyle yakından entegre edilmiştir. F4 tuşuna basarak her zaman başka bir uygulamaya geçebilirsiniz. Bu, özellikle aynı anda birkaç terminalle çalışıyorsanız, kodu düzenlerken çok kullanışlı bir özelliktir.

F5 tuşuna basarak hemen düzenleyicideki terminalde herhangi bir MQL5 programının hatası ayıklanabilir. Grafik otomatik olarak açılacak ve programınız (bir komut dosyası, bir gösterge veya bir Uzman Danışman (EA)) üzerinde başlatılacaktır. Komut dosyalarında hata ayıklarken, OnStart() işlemi tamamlandıktan sonra bunların kendi başlarına yüklendiklerini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle hata ayıklama işlemi bu aşamada otomatik olarak tamamlanır ve "hata ayıklama" grafiği komut dosyası tarafından yapılan tüm grafik nesneleriniz kaydedilmeden kapatılır. Bu nedenle, bir komut dosyasının en sonunda return() operatöründen önce çok büyük bir değere sahip bir kesme noktası veya Sleep() değeri koyun.



Hata ayıklama modu, hem programınızdaki hataları tespit etmek hem de MQL5'i incelemek ve öğrenmek için gereklidir. Kodunuzda kesme noktaları kullanmanın yanı sıra, yalnızca bir program hata ayıklama modundaysa çalışan özel bir DebugBreak() fonksiyonu vardır.



Ve tabii ki MetaTrader 5'e entegre edilmiş güçlü arama motorundan da bahsetmeliyiz, bu herhangi bir gerekli veriyi sadece bir kaynak dosyasında veya bir klasörde değil, fakat ayrıca MQL5.community web sitesinde (Makaleler, Forum ve Kod Tabanı) aramayı sağlar.







Elde edilen sonuçlar gerekli kategorilere göre filtrelenebilir. Bu nedenle, geliştirme ortamı yalnızca düzenleyici ve MQL5 dili için yerleşik kullanım kılavuzu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mql5.com web sitesinde yararlı materyaller bulma becerisi de sağlar.







Kod Profilleme



MetaEditor 5 geliştirme ortamı, programcılara kod yazmayı ve hata ayıklamayı basitleştirmek için birçok kullanışlı özellik sunar. Programcıların hata ayıklama özelliğinden başka neye ihtiyacı var? Elbette, Kod profilleme. Profilleme, ayrı parçalarının (fonksiyonlar, çizgiler) yürütme süresi gibi uygulama özelliklerini uygun bir biçimde toplar.

Profilleme, uygulamanızdaki en çok zaman alan parçaları hızlı bir şekilde tespit etmenizi sağlar. En verimli algoritmaları seçmek için uygulanan değişiklikleri işlem hızı açısından değerlendirebilirsiniz. Profesyonel geliştiriciler bu özelliği kullanarak neler yapabileceklerinin çok iyi farkındayken, yeni gelenler programlarını yeni bir ışık altında inceleyebilirler.





Yukarıdaki ekran görüntüsü, forumda gösterilen kodun profillemesini gösterir (https://www.mql5.com/en/forum/7134). Kodu belirtilen forum dizisinden indirerek kod profillemeyi deneyin.





MQL5 Depolama: Çalışmanızı Tekdüzenli Bir Şekilde Depolayın ve Yönetin



MQL5 programlama için bir başka ilginç ve kullanışlı özellik, kişisel MQL5 kaynak kodları depolamasıdır. Bunu kullanarak, dünyanın her yerinden MetaEditor 5 aracılığıyla dosyalarınıza her zaman doğrudan erişebileceksiniz. Yalnızca MQL5 programlarını değil, aynı zamanda C++ kaynaklarını (cpp, h), BMP ve WAV kaynak dosyalarını da depolayabilirsiniz.





Kodlarınızı ekleyebilir ve çıkarabilir, değişiklikleri geri alabilirsiniz; kısacası, modern SVN sistemlerinin sunduğu her şeyi yapabilirsiniz. Doğrudan MetaEditor 5'ten MQL5 Depolama ile çalışmaya ek olarak, Tortoise SVN gibi Subversion 1.7’yi destekleyen herhangi bir harici istemciyi kullanabilirsiniz.





Göstergelerin, Grafiklerin ve Grafik Nesnelerin Ömrü

MetaTrader 5 geliştirilirken önceki tüm deneyimler göz önünde bulundurulmuştur. Bu nedenle, bazı özellikler ilk başta olağandışı görünebilir. Örneğin, etkin model, gösterge hesaplaması için kullanılır - bir gösterge, bir hesaplama kısmını temsil eder. Birçok Uzman Danışman (EA), komut dosyası ve diğer göstergeler bir göstergenin sonuçlarını kullanabilir. Ayrıca, aynı sembol ve zaman dilimine sahip birkaç grafikte bir gösterge ayarlanırsa, hesaplamanın tek bir hesaplama varlığında gerçekleştirileceği anlamına gelir. Bu yaklaşım hem zamandan hem de bellekten tasarruf sağlar.



Ayrıca, bir göstergenin değerleri, diğerinin değerleri kullanılarak veya dizilerin MQL5'teki değerleri kullanılarak hesaplanabilir. Bu, karmaşık gösterge hesaplamalarının birleşik ve basit bir şekilde elde edilmesini sağlar. Daha önce bahsedildiği gibi, MQL5 dilinde gösterge değerlerinin grafiksel gösteriminin olanakları gerçekten çok büyüktür.

Grafik özellikleri ve grafik nesneleri yönetimi ile ilgili tüm işlemler asenkron işlemlerdir. Bu, kullanıcıların terminal video sisteminin renk, boyut vb. değişiklikleri görüntülemesini beklerken zaman kaybetmesini önler. Nesne fonksiyonlarından veya Grafik işlemlerinden fonksiyonları yürütmenin hemen sonuçlarını almak istiyorsanız, grafiğin zorla yeniden çizilmesi için ChartRedraw() fonksiyonunu çağırın. Aksi takdirde, grafik ilk fırsatta terminal tarafından otomatik olarak yeniden çizilecektir.



Alım Satım işlemleri

MQL5'te alım satım, OrderSend() fonksiyonu kullanılarak talep gönderilerek gerçekleştirilir. Talep, gerekli bir alım satım eylemine bağlı olarak gerekli değerlerle doldurulmuş özel bir MqlTradeRequest yapısıdır.



Alım satım yapabilir, belirli koşullarla alım/satım için bekleyen emirler verebilir veya mevcut bir bekleyen emri silebilirsiniz. OrderSend() başarılı bir şekilde yürütüldüyse, alım satım talebi yürütme sonucu MqlTradeResult yapısında sabitlenir.



İlk başta, MQL5 çalışırken MqlTradeRequest yapı doldurmanın doğruluğunu kontrol etmeniz gerekmez. Standart kitaplık, alım satım işlemlerini gerçekleştirmek için özel bir CTrade sınıfına sahiptir. Bu sınıf, MQL5 programcılarının işini basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Emirlerle çalışma OrderOpen Belirlenen parametrelerle bekleyen emri yerleştirir. OrderModify Bekleyen emir parametrelerini değiştirir. OrderDelete Bekleyen emri siler. Pozisyonlarla çalışma PositionOpen Pozisyonu ayarlanan parametrelerle açar. PositionModify Pozisyon parametrelerini değiştirir. PositionClose Pozisyonu kapatır. Ek yöntemler Buy Belirtilen parametrelerle uzun bir pozisyon açar. Sell Belirtilen parametrelerle kısa bir pozisyon açar. BuyLimit Belirtilen parametrelerle Alış Limiti türünde (mevcut piyasa fiyatından daha düşük fiyattan alış) bekleyen emri verir. BuyStop Belirtilen parametrelerle Alış Durdur türü (mevcut piyasa fiyatından daha yüksek fiyattan alış) bekleyen emri verir. SellLimit Belirtilen parametrelerle Satış Limiti türünde (mevcut piyasa fiyatından daha yüksek fiyattan satış) bekleyen emri verir. SellStop Belirtilen parametrelerle Alış Durdur türünde (mevcut piyasa fiyatından daha düşük fiyattan satış) bekleyen emri verir.





Bir CTrade sınıfı uygulamasının bir örneği, terminal standart teslimatından MACD Örnek eğitimi Uzman Danışmanında (EA) bulunabilir. Uzman Danışman (EA), <terminal_directory>\MQL5\Experts\Examples\MACD konumunda bulunabilir. Emirler, pozisyonlar, sözleşmeler vb. ile çalışmak için bazı diğer faydalı sınıflar, CTrade ile birlikte Alım satım sınıfları bölümünde bulunabilir.







MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı



MetaTrader 5, yalnızca alım robotlarını kullanarak çeşitli finans piyasalarında alım satıma izin vermekle kalmaz, aynı zamanda geçmişin farklı bölümlerinde karlılıklarını ve istikrarlarını kontrol etme olanağı sağlar. Bunu başarmak için Strateji Test Cihazı terminale uygulanmıştır.

Bir Uzman Danışmanı (EA) test ederken/optimize ederken, terminalin bir yürütme yöneticisi görevi gördüğü, görevleri aracılar adlı bireysel hizmetlere dağıttığı dikkate alınmalıdır. Böylece testler, terminal ve aracılar arasında iletişim oturumları olarak gerçekleştirilir. Test cihazı, aracılara görevler gönderir ve karşılığında yürütme sonuçları alır.





Test cihazının ve aracıların mesajları günlüğünde yerleştirilir. Test sırasında aracılar, Print() ve Alert() fonksiyonları tarafından bir Uzman Danışmanda (EA) oluşturulan çok sayıda mesaj gönderebilir. Bu nedenle, aracılardan gelen tüm mesajlar günlükte görüntülenmez, bazıları atlanabilir. Bu, tüm mesajların görüntülenmesi gerekliliği nedeniyle testin yavaşlamasını önlemek için yapılır.



Bu nedenle günlük, <terminal_folder>\tester\logs\ içinde ayrı olarak depolanırken, tüm mesajları içeren ayrıntılı günlükler, test cihazı aracılarının uygun klasörlerine kaydedilir. Test analizi için ayrıntılı günlükleri ararken bunu aklınızda bulundurun. Neyse ki, test cihazının belirli bir aralık için günlükleri bulabileceğiniz özel bir günlük görüntüleyicisi vardır.



Testin yanı sıra, bir Uzman Danışmanın (EA) giriş parametrelerinin optimizasyon modu da vardır, burada test cihazı düzinelerce, yüzlerce veya hatta binlerce test cihazı aracısını kullanabilir (örneğin, MQL5 Cloud Network’ten). Bu durumda Print() ve Alert() fonksiyonları tarafından gönderilen ve görüntülenen mesajlar, test cihazı yönünde giden trafiğin hacmini artırmamak ve test aracılarının bulunduğu bir PC sabit diskinde alandan tasarruf etmek için tamamen bastırılır. Tek istisna, OnInit() fonksiyonu için yapılmıştır. Fonksiyon, teknik nedenlerle ExpertRemove() fonksiyonunu kullanarak başarısız başlatma veya test gerçekleştirmeyi reddetme nedenini açıklayabilecek bir mesajı göndermek için Print() öğesini kullanabilir.

Test Cihazında daha ilginç bilgiler bulabilirsiniz. MetaTrader 5 müşteri terminalindeki Strateji Test Cihazı imkanlarını takdir edeceğinize inanıyoruz.



Sınırları Zorlama



Kim olursanız olun, MQL5’i çalıştıktan sonra yeni fırsatlar keşfedeceksiniz. Bu, programlama dillerinin daha iyi anlaşılmasını, alım satıma yeni bakış açılarını veya yeni teknolojilerle tanışmayı içerebilir. Yeni MetaTrader 5 terminali o kadar çok yeni özellik içerir ki, muhtemelen şimdiye kadar tüm potansiyeline ulaşmayı başarmış tek bir geliştirici bile bulamayız.

Bu makalede, DLL'lerle rahat çalışma, Kod Tabanından düzenleyiciye program indirme, terminalde tek tıklamayla başlatma ve çok daha fazlası dahil olmak üzere pek çok heyecan verici şeyden hala bahsetmedik. Terminal özelliklerinin uzun listesini okumaktan korkmuyorsanız, bunu şurada yapabilirsiniz: MetaTrader 5: Hayal Edebileceğinizden Daha Fazlası!

Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz ve sizi MQL5.community'nin daimi üyeleri arasında görmeyi umuyoruz!