Rapide Plongée dans MQL5

Pourquoi avez-vous besoin d'un VPS ?

Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous avez décidé d'étudier le langage de programmation des stratégies de trading modernes MQL5, et nous nous réjouissons de votre décision ! Les utilisateurs expérimentés peuvent facilement naviguer dans la documentation du langage, ainsi que dans la variété d'articles et de services présentés ici. Mais, si vous venez de découvrir le terminal client MetaTrader 5, de nombreuses choses peuvent sembler inhabituelles et déroutantes de prime abord.

Alors, quels avantages y a-t-il à connaître MQL5 ? Peut-être avez-vous décidé d'étudier un langage POO (programmation orientée objet) moderne. Après avoir étudié MQL5, vous pouvez facilement maîtriser d'autres langages de haut niveau, tels que C++, С#, Java, etc. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils sont très similaires, mais leurs bases ont beaucoup en commun.

Ou peut-être connaissez-vous déjà l'un de ces langages et avez-vous une idée pour créer votre propre robot de trading ou système d'analyse d'informations pour travailler sur les marchés financiers. Dans ce cas, vous maîtriserez facilement le langage MQL5 spécialisé créé spécifiquement à cet effet.



Ou peut-être connaissez-vous déjà MQL4 activement utilisé pour créer divers robots et indicateurs de trading pour le tout populaire terminal de trading MetaTrader 4 ? Ensuite, il vous suffit de faire un petit effort pour voir toute la puissance du nouveau langage MQL5 et tous les avantages du nouvel environnement MetaEditor 5 development environment.



Il peut y avoir de nombreuses raisons d'étudier le MQL5, et nous souhaitons vous donner quelques conseils pour savoir par où commencer et à quoi faire attention. Alors, commençons.

Les possibilités et fonctionnalités du langage

MetaQuotes Language 5 (MQL5) est développé par MetaQuotes Software Corp. sur la base de leur longue expérience dans la création de plateformes de trading en ligne de plusieurs générations. Voici les principaux avantages du langage.

La syntaxe est aussi proche que possible du C++. Cela permet à MQL5 d'adopter facilement des applications écrites dans d'autres langages.



La vitesse de fonctionnement des programmes MQL5 est presque aussi élevée que celle des programmes С++.

Des fonctionnalités riches et intégrées pour la création d'indicateurs techniques, d'objets graphiques et d'interfaces utilisateurs.

Prise en charge OpenCL intégrée.

Une grande bibliothèque standard et de nombreux exemples dans la Base de code.

Une comparaison parallèle des tâches d'optimisation mathématique pour des dizaines et des milliers de threads individuels sans avoir à écrire de code spécial.



À l’intention de nouveaux venus dans la programmation

Si vous n'avez pas d'expérience en programmation dans les langages de haut niveau, vous pouvez prendre n'importe quel manuel C++ et l'utiliser comme exemple lors de l'étude des principes fondamentaux du langage MQL5 (syntaxe, types de données, variables, opérateurs, fonctions, POO, etc.). Les développeurs de MQL5 ont cherché à assurer la compatibilité maximale de ses fonctionnalités avec le tout populaire langage C++.



L'expérience montre qu'il est possible d'apprendre le MQL5 à partir de zéro en quelques mois, tandis que moins d'un an peut suffire à certains utilisateurs pour étudier et révéler toutes ses fonctionnalités. Consultez Opportunités illimitées avec MetaTrader 5 et MQL5, et cela vous inspirera peut-être pour créer quelque chose de magistral.



Pour les utilisateurs MQL4

Au début, vous pouvez trouver la nouvelle approche de création d'indicateurs inconfortable. De nombreuses nouvelles fonctions de gestion événementielle peuvent vous étonner, tandis que la syntaxe de type C et les nouveaux types de données peuvent initialement sembler inhabituels.

Mais, en peu de temps, vous apprécierez tous les avantages de MQL5 par rapport à MQL4. Et, combien appréciez-vous les riches possibilités de travail avec des graphiques et des objets graphiques ainsi que la possibilité de dessiner n'importe quelle image comme sur la toile ? Vous pourrez essayer tout cela après vous être familiarisé avec MQL5.



Pour les programmeurs professionnels

Si vous codez dans l'un des langages actuels, il vous sera assez facile de maîtriser rapidement MQL5. Vous connaissez déjà PОО et le modèle événementiel. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à apprendre les fonctions spécifiques suivantes délibérément destinées au trading algorithmique.



Il existe également les légères différences suivantes dans la syntaxe du langage implémentée pour des raisons d'écriture de code sûre et de temps de fonctionnement optimal de l'application.

Pas d'opération arithmétique de pointeur. Les pointeurs MQL5 sont, en fait, des descripteurs.

Aucune exception.

Les tableaux de tout type sont toujours transmis par référence.

Les tableaux ne peuvent pas avoir plus de quatre dimensions.

Impossible de retourner les tableaux et les objets à partir des fonctions, sauf en cas d’un pointeur d'objet.

Pas d'opérateur goto.



Si vous n'avez jamais effectué d'opérations de trading auparavant, vous pouvez avoir des questions concernant les conditions de trading et le Strategy Tester lors de la création de votre robot de trading. La section articles contient des publications utiles pour vous aider, telles que les publications suivantes.



Par conséquent, le langage MQL5 ne constitue pas un problème pour un programmeur professionnel. Le principal problème est la familiarisation avec le trading et les concepts connexes.







Installation du terminal MetaTrader 5

Le programme d'installation Web du terminal MetaTrader 5 peut être téléchargé à partir du site officiel via le lienhttps://download.mql5.com/cdn /web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe. L'installation du terminal MetaTrader 5 est assez simple. Tout se fait en quelques clics. Mais, nous vous recommandons d'installer le terminal sur n'importe quel lecteur sauf celui où le système d'exploitation Windows est installé. La raison en est que Microsoft a implémenté le nouveau système de contrôle des actions des utilisateurs à partir de Windows Vista, UAC.



Ainsi, si vous n'êtes pas expérimenté dans l'administration système ou si vous n'aimez pas naviguer dans de nombreux dossiers cachés, spécifiez le dossier d'installation du terminal en retrait de Program Files pour permettre au terminal de données d'être stocké dans le même répertoire que le terminal MetaTrader 5. Par exemple, installez le terminal sur le lecteur D:\, si le système d'exploitation est installé sur le lecteur C:\.



Plus d'informations sur les différences dans les modes de fonctionnement de MetaTrader 5 qui dépendent du chemin d'installation peuvent être trouvées dans Mise en route → Pour l'utilisateur avancé → Démarrage de la plate-forme dans le guide de l'utilisateur intégré.







Indicateurs, Scripts et Expert Advisors

Le langage MQL5 réalise trois types de programmes de base. Chaque type est le mieux adapté pour résoudre ses tâches spécifiques, telles que les suivantes.



Un script est un programme à lancement unique sur un graphique de prix. Une fois que l'exécution atteint le bout du gestionnaire OnStart() prédéfini, le script se termine et il est déchargé du graphique. La fonction OnStart() est conçue uniquement pour les scripts. C'est le seul point de lancement dans lequel le code exécutable doit avoir son emplacement. Un script peut contenir une boucle infinie avec de courtes pauses entre les itérations et ainsi fonctionner sur un graphique jusqu'à ce qu'il soit arrêté de force. Un seul script peut être exécuté à la fois sur chaque graphique.





Un indicateur est un programme de calcul de tableaux de valeurs sur la base de données de prix. Les tableaux spéciaux pour stocker les valeurs d'indicateur sont appelés tampons d'indicateur. Le nombre de tampons autorisés dans un indicateur est pratiquement illimité.

Chaque graphique peut avoir simultanément plusieurs indicateurs dont quelques exemplaires du même indicateur. Les fonctions d'utilisation des propriétés des indicateurs sont disponibles uniquement à partir des indicateurs. Ils ne sont pas disponibles à partir de scripts ou d'Expert Advisors. Un programme est considéré comme un indicateur, si le gestionnaire OnCalculate() y a été détecté. La durée de vie de l'indicateur est illimitée. Il est exécuté jusqu'à ce qu'il soit supprimé du graphique. La fonction OnCalculate() ne peut être engagée que dans les indicateurs.





Chaque graphique peut avoir simultanément plusieurs indicateurs dont quelques exemplaires du même indicateur. Les fonctions d'utilisation des propriétés des indicateurs sont disponibles uniquement à partir des indicateurs. Ils ne sont pas disponibles à partir de scripts ou d'Expert Advisors. Un programme est considéré comme un indicateur, si le gestionnaire OnCalculate() y a été détecté. La durée de vie de l'indicateur est illimitée. Il est exécuté jusqu'à ce qu'il soit supprimé du graphique. La fonction OnCalculate() ne peut être engagée que dans les indicateurs. Un Expert Advisor est un autre type de programme à durée de vie illimitée. Il peut également être localisé sur un graphique aussi longtemps que nécessaire. Les Expert Advisors ont généralement le gestionnaire d'événements OnTick(), qui indique clairement que nous avons affaire à un code source d'un Expert Advisor. Un seul Expert Advisor peut être à la fois localisé et, par conséquent, exécuté sur un seul graphique.

L'objectif principal d'Expert Advisors est l'automatisation des systèmes de trading. Mais, ils peuvent également avoir exclusivement des fonctions de service, telles que la mise en œuvre d'une interface graphique pour le trading manuel, et/ou l'analyse de la situation actuelle du marché ainsi que la représentation visuelle, etc.



Il serait préférable de commencer à apprendre les bases de MQL5 en écrivant des scripts, en utilisant des exemples de la documentation MQL5 ou de la Base de code. Ensuite, vous pouvez commencer à travailler avec des fonctions d’objet et à expérimenter des opérations de trade sur un compte de démonstration.

L'étape suivante consiste à écrire vos propres indicateurs personnalisés et à analyser des exemples à partir du cas de code et des articles. Au moment où vous maîtriserez les indicateurs, vous serez prêt à apprendre les fonctions de gestion des événements.

L'objectif final est la création de simples Expert Advisors et leur comparaison avec des données historiques à l'aide du testeur de stratégie dans le terminal MetaTrader 5. De nombreux articles dans Experts, Tester and Trading Systems sont consacrés à ce sujet.

Et, bien sûr, nous devons mentionner la fonctionnalité la plus intéressante concernant la programmation MQL5, le développement de modules personnalisés pour les Expert Advisors via l'Assistant MQL5. Vous pouvez trouver de nombreux articles sur ce sujet et la base de code contient une variété de modules Assistant MQL5 prêts à l'emploi.



Modèle événementiel

Un programme MQL5 ne fonctionne que lorsque certains événements se produisent. Ils peuvent représenter le téléchargement et l'initialisation d'un programme MQL5, l'arrivée d'un nouveau trait (changement de prix de symbole), la modification des propriétés du graphique, la modification d'un symbole ou d'une période sur un graphique, l'exécution d'un ordre en attente, etc.

Par conséquent, le modèle événementiel vous permet d'écrire des programmes interactifs de la manière la plus simple. Il existe de grandes possibilités pour écrire des panneaux graphiques personnalisés et créer une interface utilisateur pratique qui peut répondre à vos besoins. Les fonctions intégrées pour travailler avec des graphiques permettent la création d'applications complètes et bien conçues.









La possibilité de générer des événements personnalisés à l'aide de la fonction EventChartCustom() pour n'importe quel graphique actif dans MetaTrader 5 permet la création de systèmes interactifs complexes. La capture et la gestion des événements sont effectuées par la fonction OnChartEvent(). Les fonctionnalités mentionnées sont présentées dans l'exemple de fonction de Player of Trading Based on Deal History et EventChartCustom().





Débogage et guide de l'utilisateur

Le terminal MetaTrader 5 et MetaEditor 5 contiennent des guides d'utilisation intégrés bien documentés auxquels vous pouvez accéder en appuyant sur F1. Toute la documentation est mise à jour automatiquement via LiveUpdate. Aussi, ce guide d'utilisation est disponible en ligne en plusieurs langues sur le site officiel de la plateforme de trading MetaTrader 5.

https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help est le guide de l'utilisateur du terminal MetaTrader 5.

https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help est le guide de l'utilisateur de l'environnement de développement MetaEditor 5.

La source d'apprentissage la plus importante est la documentation MQL5, qui est représentée non seulement en ligne à l'adresse https://www.mql5.com/fr/docs, mais est également disponible pour téléchargement sous formats CHM et PDF dans plusieurs langues.



Le terminal client et MetaEditor 5 sont étroitement intégrés l'un dans l'autre. Vous pouvez toujours basculer vers une autre application en appuyant sur F4. C'est une fonctionnalité très pratique lors de la publication de code, surtout si vous travaillez avec plusieurs terminaux simultanément.

Tout programme MQL5 peut être déboguédans le terminal à droite de l'éditeur en appuyant sur F5. Le graphique s'ouvrira automatiquement, et votre programme (un script, un indicateur ou un Expert Advisor) y sera lancé. Lorsque vous déboguez des scripts, vous devez également tenir compte du fait qu'ils sont téléchargés d’eux-mêmes une fois l'opération OnStart() terminée. Par conséquent, le processus de débogage se termine automatiquement à cette étape et le graphique « debug » se ferme sans enregistrer tous vos objets graphiques créés par le script. Ainsi, placez un point d'arrêt ou Sleep() avec une très grande valeur avant l'opérateur return() au terme final d'un script.



Le mode débogage est nécessaire à la fois pour détecter les erreurs dans votre programme et pour étudier et apprendre MQL5. Outre l'utilisation de points d'arrêt dans votre code, il existe une fonction spéciale DebugBreak(), qui ne fonctionne que si un programme est en mode de débogage.



Et, bien sûr, il faut mentionner le puissant moteur de recherche intégré à MetaTrader 5, qui permet de rechercher toutes les données nécessaires non seulement dans un fichier source ou un dossier, mais aussi sur le site de la MQL5.community (Articles, Forum et Base de code).







Les résultats obtenus peuvent être filtrés par les catégories nécessaires. Par conséquent, l'environnement de développement fournit non seulement le guide de l'utilisateur intégré à l'éditeur et au langage MQL5, mais également la possibilité de trouver des documents utiles sur le site Web mql5.com.







Profilage de code



L'environnement de développement MetaEditor 5 offre aux programmeurs de nombreuses fonctionnalités pratiques pour simplifier l'écriture de code et le débogage. De quoi d'autre les programmeurs ont-ils besoin en dehors de la fonctionnalité de débogage ? profilage de code, naturellement, sur https://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/development/profiling. Le profilage rassemble les fonctionnalités de l'application, telles que le temps d'exécution de ses fragments individuels (fonctions, lignes), sous un format pratique.

Le profilage vous permet de détecter rapidement les pièces les plus chronophages de votre application. Vous pouvez évaluer les changements mis en œuvre en termes de vitesse de fonctionnement pour choisir les algorithmes les plus efficaces. Les développeurs professionnels sont bien conscients de ce qu'ils peuvent faire en utilisant cette fonctionnalité, tandis que les nouveaux apprenants examinent leurs programmes sous un nouveau jour.





La capture d'écran ci-dessus montre le profilage du code affiché sur le forum (https://www.mql5.com/en/forum/7134). Essayez le profilage de code en téléchargeant le code à partir du thread du forum mentionné.





Stockage MQL5 : Stockez et gérez votre travail de manière uniforme



Une autre fonctionnalité intéressante et pratique pour la programmation MQL5 est votre stockage personnel de codes source MQL5titlehttps://www.metatrader5.com/fr/metaeditor/help/mql5storagetitle. En l'utilisant, vous aurez toujours un accès direct à vos fichiers via MetaEditor 5 depuis n'importe quel coin du monde. Vous pouvez stocker non seulement des programmes MQL5 mais aussi des sources C++ (cpp, h), ainsi que des fichiers sources BMP et WAV.





Vous pouvez ajouter et extraire vos codes, annuler les modifications - en bref, vous pouvez faire tout ce que les systèmes SVN modernes titlehttps://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Subversiontitle ont à offrir. En plus de travailler avec le Stockage MQL5 directement à partir de MetaEditor 5, vous pouvez utiliser n'importe quel client externe qui prend en charge Subversion 1.7, à l’instar de Tortoise SVN.





La vie des indicateurs, des graphiques et des objets graphiques

Toute l'expérience précédente a été prise en compte lors du développement de MetaTrader 5. Par conséquent, certaines caractéristiques peuvent sembler inhabituelles de prime abord. Par exemple, le modèle efficace est utilisé pour le calcul de l’indicateur — un indicateur représente une partie du calcul. De nombreux Expert Advisors, scripts et autres indicateurs peuvent se servir des résultats d'un indicateur. Cela signifie également que si un indicateur est défini sur plusieurs graphiques avec le même symbole et la même période, le calcul sera effectué dans une seule entité de calcul. Cette approche permet d'économiser du temps et de la mémoire.



De plus, les valeurs d'un indicateur peuvent être calculées en utilisant les valeurs d'un autre ou en utilisant les valeurs des tableaux dans MQL5. Cela permet d'obtenir des calculs d'indicateurs complexes de manière unifiée et simple. Comme cela a été mentionné précédemment, les possibilités de représentation graphique des valeurs d'indicateurs en langage MQL5 sont vraiment immenses.

Toutes les opérations concernant les propriétés du sur le graphique et la gestion des objets graphiques sont asynchrones. Cela évite aux utilisateurs de perdre du temps en attendant que le système vidéo du terminal affiche les changements de couleurs, de tailles, etc. Si vous souhaitez obtenir des résultats immédiats de l'exécution des fonctions à partir de fonctions d’objet ou d'opérations de graphique, engagez ChartRedraw() pour le redessiner forcément le graphique. Dans le cas contraire, le graphique sera redessiné automatiquement par le terminal à la première occasion.



Opérations de trading

Le trading dans MQL5 est effectué en envoyant des demandes à l'aide de la fonction OrderSend(). Une demande est une structure MqlTradeRequest spéciale emplie de valeurs nécessaires en fonction d'une action de trade nécessaire.



Vous pouvez acheter ou vendre, passer des ordres en attente d'achat/vente sous certaines conditions définies ou supprimer un ordre en attente existant. Si OrderSend() a été exécuté avec succès, le résultat de l'exécution de la demande de trade est fixé dans la structure MqlTradeResult.



Au début, vous n'avez pas besoin de vérifier l'exactitude du remplissage de la structure MqlTradeRequest lors de l'étude de MQL5. La bibliothèque standard a une classe spéciale CTrade pour effectuer des opérations de trade. Cette classe a été conçue pour simplifier le travail des programmeurs de MQL5.

Gestion des ordres OrderOpen Place l’ordre en attente avec des paramètres définis. OrderModify Modifie les paramètres de l’ordre en attente. OrderDelete Supprime l’ordre en attente. Gestion de positions PositionOpen Ouvre la position avec des paramètres définis. PositionModify Modifie les paramètres de position. PositionClose Clôt la position par. Méthodes supplémentaires Buy Ouvre une position haussière avec des paramètres spécifiés. Sell Ouvre une position baissière avec des paramètres spécifiés. BuyLimit Place l'ordre en attente de type Buy Limit (achat à un cours inférieur au cours actuel du marché) avec des paramètres spécifiés. BuyStop Place l'ordre en attente de type Buy Stop (achat à un cours supérieur au cours actuel du marché) avec des paramètres spécifiés. SellLimit Place l'ordre en attente de type Sell Limit (vente à un cours supérieur au cours actuel du marché) avec des paramètres spécifiés. SellStop Place l'ordre en attente de type Buy Stop (vendre au cours inférieur au cours actuel du marché) avec des paramètres spécifiés





Un exemple d'application de classe CTrade peut être trouvé dans l’Expert Advisor de formation Échantillon MACD dans la livraison standard de terminal. L'Expert Advisor se trouve dans <terminal_directory>\MQL5\Experts\Examples\MACD. D'autres classes utiles pour travailler avec les commandes, les positions, les transactions, etc. peuvent être trouvées dans la section Classes de trades à côté de CTrade.







Testeur de stratégie MetaTrader 5



MetaTrader 5 permet non seulement de trader sur diverses plateformes financières à l'aide de robots de trading, mais offre également la possibilité de vérifier leur rentabilité et leur stabilité sur différentes parties de l'historique. Pour ce faire, le le testeur de stratégie a été implanté dans le terminal.

Il faudrait considérer que le terminal agit comme un gestionnaire d'exécution, distribuant des tâches à des services individuels appelés agents lors du test/optimisation d'un Expert Advisor. Ainsi, les tests sont effectués sous forme de sessions de communication entre le terminal et les agents. Le testeur envoie des tâches aux agents et obtient en retour des résultats d'exécution.





Les messages du testeur et des agents sont placés dans le journal. Lors des tests, les agents peuvent envoyer un très grand nombre de messages générés dans un Expert Advisor par les fonctions Print() et Alert(). Par conséquent, tous les messages des agents ne sont pas affichés dans le journal, certains d'entre eux peuvent être ignorés. Ceci est fait pour éviter le ralentissement des tests en raison de la nécessité d'afficher tous les messages.



Par conséquent, le journal est stocké séparément dans le <terminal_folder>\tester\logs\, tandis que les journaux détaillés avec tous les messages sont enregistrés dans les dossiers appropriés des agents testeurs. Gardez cela à l'esprit lorsque vous recherchez des journaux détaillés pour l'analyse de test. Heureusement, le testeur dispose d'un visualiseur de journaux spécial où vous pouvez trouver les journaux pendant un intervalle défini.



Outre les tests, il existe également le mode d'optimisation des paramètres d'entrée d'Expert Advisor, dans lequel le testeur peut utiliser des dizaines, des centaines voire des milliers d'agents testeurs (par exemple, dans MQL5 Cloud Network). Dans ce cas, l'envoi et l'affichage des messages par les fonctions Print() et Alert() sont totalement supprimés pour ne pas augmenter le volume du trafic sortant en direction du testeur et pour gagner de la place sur un disque dur PC où se trouvent les agents testeurs. La seule exception est faite pour la fonction OnInit(). La fonction peut utiliser Print() pour envoyer le message qui peut clarifier une raison d'initialisation infructueuse ou de refus d'effectuer un test à l'aide de la fonction ExpertRemove() pour des raisons techniques.

Vous pouvez trouver des informations plus intéressantes dans le Testeur. Nous pensons que vous apprécierez les possibilités du Testeur de stratégie dans le terminal client MetaTrader 5.



Élargir les horizons



Qui que vous soyez, vous découvrirez de nouvelles opportunités après avoir étudié le MQL5. Cela peut inclure une meilleure compréhension des langages de programmation, de nouvelles connaissances dans le trading ou une connaissance des nouvelles technologies. Le nouveau terminal MetaTrader 5 comprend tellement de nouvelles fonctionnalités que nous ne pourrons probablement pas trouver même un seul développeur qui a réussi à cerner tous les contours de son plein potentiel jusqu'à présent.

Dans cet article, nous n'avons toujours pas mentionné beaucoup de choses passionnantes, notamment le travail pratique avec les DLL, le téléchargement de programmes de la base de code dans l'éditeur, leur lancement en un clic dans le terminal et bien d’autres choses. Si cela ne vous effraie pas de lire la longue liste des fonctionnalités du terminal, vous pouvez le faire dans MetaTrader 5 : Cela dépasse toute imagination !

Nous vous souhaitons à tous bonne chance et espérons de vous compter parmi les membres permanents de la MQL5.community !