Alım Satım için MQL5'te Aktif Kontrol Panelleri Oluşturma

Giriş

Bir çalışma ortamında, özellikle de hızın ve doğruluğun büyük rol oynadığı yatırımcıların çalışmalarında verimlilik çok önemlidir. Terminali işe hazırlarken, analizleri uygulamak ve bir an önce piyasaya girebilmek için her biri çalışma alanını kendisi için olabildiğince konforlu hale getirir. Ancak işin gerçeği şu ki, geliştiriciler her zaman herkesi memnun edemez ve belirli işlevleri kişinin arzusuna göre ayarlamak imkansızdır.



Örneğin, bir scalper için, saniyenin her bir kesri ve "Yeni Talimat" tuşuna her tıklama önemlidir ve ardından tüm parametrelerin ayarlanması zaman açısından kritik olabilir.

Peki nasıl bir çözüm bulacağız? Çözüm, öğelerin özelleştirilmesinde yatmaktadır; zira MetaTrader 5 "Düğme", "Düzenleme" ve "Etiket" gibi mükemmel bileşenler sağlar. O halde bunu yapalım.





2. Panel Seçenekleri

Öncelikle, bir panel için ne tür işlevlerin gerekli olduğuna karar verelim. Paneli kullanarak temel önemi alım satıma vereceğiz ve bu nedenle aşağıdaki işlevleri ekleyeceğiz:

Pozisyon açma



Bekleyen bir talimat verme

Pozisyonu/talimatı değiştirme

Pozisyonu kapatma



Bekleyen bir talimatı silme

Ayrıca, renk şeması panelini, yazı tipi boyutlarını ve kaydetme ayarlarını özelleştirme özelliğinin eklenmesinin hiçbir zararı olmaz. Gelecekteki panelin tüm öğelerinin daha ayrıntılı bir açıklamasını verelim. Panelin her işlevi için nesnenin adını, türünü ve amacının açıklamasını belirteceğiz. Her nesnenin adı "ActP" ile başlayacak; bu, nesnenin panele ait olduğunu gösteren bir tür anahtar olacaktır.

2.1. Açık Pozisyonlar



Aşağıda pozisyonun açılması için gerekli tüm parametreleri tanıtacağız ve bir düğmeye tıklayarak bunu uygulayacağız. Bir kutu işaretlenerek etkinleştirilen yardımcı çizgiler, Zararı Durdur ve Kar Al düzeylerini ayarlamamıza yardımcı olacaktır. Yürütme türünün seçimi radyo düğmeleri kullanılarak yapılacaktır.

Adı

Tür

Açıklama

ActP_buy_button1 Düğme

Alış işlemi için düğme ActP_sell_button1

Düğme

Satış işlemi için düğme ActP_DealLines_check1

Bayrak

Yardımcı çizgileri ayarlama/sıfırlama bayrağı

ActP_Exe_radio1

Radyo düğmesi

Alım satım türünü seçmek için radyo düğmeleri grubu

ActP_SL_edit1

Giriş alanı

Zararı Durdur öğesine giriş yapma alanı

ActP_TP_edit1

Giriş alanı

Kar Al öğesine giriş yapma alanı

ActP_Lots_edit1

Giriş alanı

Tutar girme alanı

ActP_dev_edit1

Giriş alanı

Açılış sırasında kabul edilebilir bir sapma girmek için alan

ActP_mag_edit1

Giriş alanı

Sayı girme alanı

ActP_comm_edit1 Giriş alanı Açıklama girme alanı

Tablo 1 Panel öğelerinin listesi, "Alım satım açılışı"



2.2 Bekleyen Bir Talimat Verme

Aşağıda bekleyen bir talimatın verilmesi için gerekli tüm parametreleri tanıtacağız ve bunları bir tuşa basarak yerleştireceğiz. Bir bayrak işaretlenerek etkinleştirilen destekleyici çizgiler, Zararı Durdur, Kar Al, durdurma limiti düzeyleri ve sona erme sürelerinin ayarlanmasına yardımcı olacaktır. Yürütme türü ve sona erme süresi türü seçimi, bir grup radyo düğmesinin yardımıyla gerçekleştirilecektir.

Adı

Tür

Açıklama

ActP_buy_button2 Düğme

Al talimatını ayarlama düğmesi

ActP_sell_button2

Düğme

Alım satım talimatını ayarlama düğmesi

ActP_DealLines_check2

Bayrak

Yardımcı çizgileri ayarlama / sıfırma bayrağı

ActP_lim_check2 Bayrak Talimat durdurma limitini ayarlama/sıfırlama bayrağı ActP_Exe_radio2

Radyo düğmesi

Talimat yürütme türünü seçmek için radyo düğmesi grubu

ActP_exp_radio2 Radyo düğmesi Talimat sona erme süresi türünü seçmek için radyo düğmesi grubu ActP_SL_edit2

Giriş alanı

Zararı Durdur öğesine giriş yapma alanı

ActP_TP_edit2

Giriş alanı

Kar Al öğesine giriş yapma alanı

ActP_Lots_edit2

Giriş alanı

Tutar girme alanı

ActP_limpr_edit2

Giriş alanı Durdurma limiti talimatının fiyatını girme alanı

ActP_mag_edit2

Giriş alanı

Sihirli sayıyı girme alanı

ActP_comm_edit2 Giriş alanı Açıklamalar için alan ActP_exp_edit2 Giriş alanı Sona erme süresi girme alanı ActP_Pr_edit2 Giriş alanı Talimat yürütme fiyatını girme alanı

Tablo 2 "Bekleyen talimatları verme" panelindeki öğelerin listesi



2.3. Alım Satım İşlemlerini Değiştirme / Kapatma

Aşağıda, bir alım satım işleminin değiştirilmesi ve kapatılması için gerekli tüm parametreleri tanıtacağız. Bir kutu işaretlenerek etkinleştirilen yardımcı çizgiler, Zararı Durdur ve Kar Al düzeylerinin kurulumunda bize yardımcı olacaktır. Alım satım işlemlerinin seçimi bir açılır listeden oluşturulacaktır.

Adı

Tür

Açıklama

ActP_ord_button5 Açılır liste Alım satım işlemi için seçim listesi ActP_mod_button4 Düğme

Alım satım işlemi değiştirme düğmesi

ActP_del_button4

Düğme

Alım satım işlemi kapatma düğmesi

ActP_DealLines_check4

Bayrak

Yardımcı çizgileri ayarlama/sıfırlama bayrağı

ActP_SL_edit4

Giriş alanı

Zararı Durdur öğesine giriş yapma alanı ActP_TP_edit4

Giriş alanı

Kar Al öğesine giriş yapma alanı ActP_Lots_edit4

Giriş alanı

Tutar girme alanı

ActP_dev_edit4

Giriş alanı

Kabul edilebilir bir sapma girmek için alan

ActP_mag_edit4

Giriş alanı

Sihirli sayıyı görüntüleme alanı (salt okunur)

ActP_Pr_edit4 Giriş alanı Açılış fiyatını görüntüleme alanı (salt okunur)

Tablo 3. "Alım satım değişikliği / kapanışı" panelinin öğelerinin listesi

2.4. Talimatları Değiştirme / Kaldırma



Aşağıda, bekleyen talimatların değiştirilmesi ve kaldırılması için gerekli tüm parametreleri tanıtacağız. Bir kutu işaretlenerek etkinleştirilen destekleyici çizgiler, stop, take, stop-limit düzeyleri ve sona erme sürelerinin kurulumunda bize yardımcı olacaktır. Bir grup radyo düğmesinin yardımıyla sona erme sürelerinin türünün seçimi yapılacaktır. Talimatların seçimi, bir açılır listeden oluşturulacaktır.

Adı

Tür

Açıklama

ActP_ord_button5 Açılır liste Talimatı seçmek için liste ActP_mod_button3 Düğme

Talimat değiştirme düğmesi

ActP_del_button3

Düğme

Talimat kaldırma düğmesi

ActP_DealLines_check3

Bayrak

Yardımcı çizgileri ayarlama/sıfırlama bayrağı

ActP_exp_radio3 Radyo düğmesi Bir talimatın sona erme süresi türünü seçmek için radyo düğmeleri grubu ActP_SL_edit3

Giriş alanı

Zararı Durdur öğesine giriş yapma alanı ActP_TP_edit3

Giriş alanı

Kar Al öğesine giriş yapma alanı

ActP_Lots_edit3

Giriş alanı

Hacim görüntüleme alanı (salt okunur)

ActP_limpr_edit3

Giriş alanı Stoplimit talimatının fiyatını girmek için alan

ActP_mag_edit3

Giriş alanı

Sihirli sayıları görüntüleme alanı (salt okunur)

ActP_comm_edit3 Giriş alanı Açıklamalar için alan ActP_exp_edit3 Giriş alanı Sona erme süresi girme alanı ActP_Pr_edit3 Giriş alanı Talimat yürütme fiyatını girme alanı ActP_ticket_edit3 Giriş alanı Talimat bileti görüntüleme alanı (salt okunur)

Tablo 4. "Talimatların değiştirilmesi / kaldırılması" panelinin öğelerinin listesi

2.5 Ayarlar

Aşağıda, açılır listeden düğmelerin, etiketlerin ve metinlerin rengini seçeceğiz ve çeşitli yazı tipi boyutlarını ayarlayacağız.

Adı

Tür

Açıklama

ActP_col1_button6 Açılır liste

Düğmeler için renk seçimi listesi

ActP_col2_button6

Açılır liste

Etiketler için renk seçimi listesi

ActP_col3_button6

Açılır liste

Metin rengi seçimi listesi

ActP_font_edit6

Giriş alanı

Metin boyutunu belirtme alanı

Tablo 5. "Ayarlar" panelinin öğelerinin listesi

Kullanılmıyorsa, paneli küçültme olasılığını oluşturmak için bir düğme de eklenir. "Destek çizgileri" gibi bir enstrümanın varlığını fark etmiş olabilirsiniz. Bunlar nedir ve neden onlara ihtiyacımız var? Bu çizgilerin kullanımı yoluyla, yalnızca fareyi kullanarak bu satırları istenen fiyata/zamana sürükleyerek Zararı Durdur, Kar Al, bekleyen bir talimatın tetiklenme fiyatı, bir durdurma limiti talimatının fiyatı (yatay çizgiler) ve ayrıca ertelenmiş bir talimatın (dikey çizgi) sona erme süresini belirleyebileceğiz.



Sonuçta, görsel bir kurulum, metinsel olandan daha elverişlidir (uygun alana fiyatları / zamanı manuel olarak girerek). Ayrıca, bu çizgiler bize seçilen bir talimatın parametresinin "vurguları" olarak hizmet edecektir. Çok fazla talimat olabileceği için, genellikle fiyatları gösteren standart terminal gölgeli çizgiler çok kafa karıştırıcı olabilir.





3. Arayüz Oluşturmaya Genel Yaklaşım

Böylece hedefimizi başarılı bir şekilde ortaya koyduk; alım satımda bir grafik asistan biçimi oluşturmak. Bu amaç doğrultusunda, en kullanıcı dostu arayüze ihtiyacımız var. İlk olarak, tüm kontrol öğelerinin (ve çok sayıda olacak) yazılım kullanılarak oluşturulması gerekeceği ve dolayısıyla nesnelerin pozisyonunun ve boyutunun önceden hesaplanması gerektiği net olmalıdır.



Şimdi, nesnelerin koordinatlarını hesaplayarak, üst üste binmemelerine ve net bir şekilde görülebilir olmalarına dikkat ettiğimiz uzun, meşakkatli ve zor bir süreçten geçtiğimizi hayal edin; tüm bu süreçten sonra yeni bir nesne eklemeye ihtiyacımız oldu; bu durumda tüm planımızı yeniden tasarlamamız gerekiyor!



Hızlı Uygulama Geliştirme ortamı (Delphi, C++ Builder vb.) hakkında bilgi sahibi olanlar, en karmaşık kullanıcı arayüzünün ne kadar hızlı oluşturulabileceğini bilirler.



O halde MQL5 kullanarak bunu uygulamaya çalışalım. İlk olarak, fare yardımıyla, kontrol nesnelerini en uygun şekilde konumlandırıyor ve boyutlarını ayarlıyoruz. Ardından, grafikteki tüm nesnelerin özelliklerini okuyan ve bunları bir dosyaya kaydeden basit bir script dosyası yazıyoruz; gerektiğinde bu özellikleri kolayca alabileceğiz ve nesneleri herhangi bir grafik üzerinde tamamen yeniden oluşturabileceğiz.

Script dosyasının kodu şu şekilde görünebilir:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input int interfaceID= 1 ; void OnStart () { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); Alert ( "Done!" ); } }

Gördüğünüz gibi, kod son derece basittir; tüm grafik nesnelerinin bazı özelliklerini bir ikili dosyaya yazar. En önemli şey, dosyayı okurken kaydedilen özelliklerin sıra düzenini unutmamaktır.

Script dosyası hazır; arayüzün oluşturulmasına dönelim.



Yapacağımız ilk şey, ana menüyü sekmelerinin türüne göre düzenlemek. Peki neden sekmelere ihtiyacımız var? Çünkü çok fazla nesne var ve hepsini ekrana sığdırmak sorun olurdu. Ve nesneler buna göre gruplandırıldığı için (yukarıdaki tabloya bakınız), her grubu ayrı bir sekmeye yerleştirmek daha kolaydır.

Böylece, Ekle -> Nesne -> Düğme terminal menüsünü kullanarak, grafiğin üst kısmında ana menümüz olarak işlev görecek olan beş düğme oluşturacağız.

Şek. 1 Panel sekmeleri

Nesnelerin "Ctrl" tuşu basılı tutulurken biri seçilip fare ile sürüklenerek kolayca kopyalanabileceğini unutmayın. Bunu yaparak, orijinalinin yerini değiştirmek yerine nesnenin bir kopyasını oluşturacağız.



Nesnelerin adlarına özel dikkat gösterilerek tümünün "ActP" ile başlaması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, nesnenin ana menü çubuğuna ait olduğunu gösteren dizenin adına "ana" öğesini ekliyoruz.

Şekil 2. Nesnelerin listesi (panel sekmeleri)



Benzer şekilde, sekme içeriklerini yeni grafiğe uygulayalım. Her sekmenin içeriği ayrı bir grafiğe yerleştirilmelidir!

"Piyasa" sekmesi:





Şekil 3. "Piyasa" sekmesinin öğeleri







Şekil 4. "Bekleyen" sekmesinin öğeleri



Ayarlar sekmesi:





Şekil 5. "Ayarlar" sekmesinin öğeleri

Son "Değiştir / kapat" sekmesi farklıdır; bekleyen talimatları değiştirme / silme ve ayrıca alım satım yatırımlarını değiştirme ve kapatma görevi görecektir. Alım satım işlemlerini içeren işleri ve talimatları içeren işleri iki ayrı alt sekmeye ayırmak mantıklı olacaktır. Öncelikle, çalışmak için bir talimat veya alım satım işlemi seçeceğimiz açılır listeyi etkinleştirecek bir düğme oluşturalım.

Şekil 6. "Değiştir/Kapat" sekmesinin öğeleri" tab

Daha sonra, alt sekmeler oluşturuyoruz. Alım satım işlemleriyle çalışmak için:





Şekil 7. Pozisyonlarla çalışma öğeleri

Ve talimatlarla çalışmak için:





Şekil 8. Talimatlarla çalışma alt sekmesi

Hepsi bu kadar, arayüz oluşturuldu.



Her sekmeyi ayrı bir dosyaya kaydetmek için script dosyasını grafiklerin her birine uygularız. "interfaceID" giriş parametresi her sekme için farklı olmalıdır:



0 - Giriş sayfası

1 - Piyasa

2 - Bekleyen

3 - Alım satım / talimat seçim listesini etkinleştirmek için düğme



4 - Ayarlar

6 - Alım satım işlemleriyle çalışmak için alt sekme

7 - Talimatlarla çalışmak için alt sekme

5 numaralı sekme, ana menüdeki "Pencereyi simge durumuna küçült" düğmesine karşılık gelir; bu nedenle üzerinde herhangi bir nesne yoktur ve onu atlayabiliriz.

Tüm bu işlemlerden sonra, terminalin -> MQL5 -> dizin klasöründe aşağıdaki dosyalar görünecektir:

Şekil 9. Panel şemalarının dosya listesi





4. Arayüz Öğelerini İndirme

Artık arayüz öğeleri dosyalarda saklanır ve çalıştırılmaya hazırdır. İlk olarak panelimizin konumlandırılacağı yeri belirleyelim. Doğrudan ana grafiğe konumlandırırsak bu, fiyatlar grafiğini bloke edecektir; bu, çok elverişsizdir olur. Bu nedenle paneli ana grafiğin alt penceresine yerleştirmek en mantıklısı olacaktır. Bir gösterge bu bölmeyi oluşturabilir.



O halde, onu oluşturalım.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "AP" ); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { return (rates_total); }

Kod çok basittir; zira bu göstergenin ana işlevi çeşitli hesaplamalar yapmaktan ziyade alt pencerelerin oluşturulmasıdır. Yapacağımız tek şey, alt penceresini bulabileceğimiz göstergenin "kısa" bir adını yüklemektir. Göstergeye bir grafik derleyip uygulayacağız ve bir pencere görünecek.

Şimdi Expert Advisor paneline odaklanalım. Yeni bir Expert Advisor oluşturacağız.



OnInit() işlevi aşağıdaki işleçleri içerecektir:

double Bid,Ask; datetime time_current; int wnd=- 1 ; bool last_loaded=false; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); get_prices(); wnd= ChartWindowFind ( 0 , "AP" ); if (!last_loaded) create_interface(); return ( 0 ); }

Burada bir zamanlayıcı başlatıyoruz (bunun neden yapıldığı aşağıda açıklanacaktır), ChartWindowFind'ı kullanarak piyasadaki en son fiyatları alın, gösterge penceresini bulun ve bunu bir değişken olarak kaydedin. last_loaded bayrağı - bunun Expert Advisor'ın ilk başlatılışı olup olmadığını gösterir. Bu bilgiler, yeniden başlatma sırasında arayüzün yeniden yüklenmesini önlemek için gereklidir.

create_interface() işlevi şu şekilde görünür:

void create_interface() { if (Reset_Expert_Settings) { GlobalVariableDel ( "ActP_buttons_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_label_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_text_color" ); GlobalVariableDel ( "ActP_font_size" ); } ApplyScheme( 0 ); ApplyScheme( 1 ); Objects_Selectable( "ActP" ,false); ChartRedraw (); }

İlk adım, "ayarları sıfırla" giriş parametresini kontrol etmektir ve yüklüyse, ayarlardan sorumlu genel değişkenleri kaldırın. Bu işlemin paneli nasıl etkilediği aşağıda açıklanacaktır. Ayrıca, ApplyScheme () işlevi bir dosyadan bir arayüz oluşturacaktır.

bool ApplyScheme( int ID) { string fname= "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; if (! FileIsExist (fname)) fname= "Active_Panel_scheme_" + IntegerToString (ID)+ ".bin" ; int handle= FileOpen (fname, FILE_READ | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { while (! FileIsEnding (handle)) { string obj_name= FileReadString (handle, 100 ); int _wnd=wnd; if ( StringFind (obj_name, "line" )>= 0 ) _wnd= 0 ; ENUM_OBJECT obj_type= FileReadInteger (handle); ObjectCreate ( 0 , obj_name, obj_type, _wnd, 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YDISTANCE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_XSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_YSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STYLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_WIDTH , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BACK , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTED , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_SELECTABLE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_READONLY , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_STATE , FileReadInteger (handle)); ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , FileReadInteger (handle)); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONT , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , FileReadString (handle, 100 )); ObjectSetDouble ( 0 ,obj_name, OBJPROP_PRICE , FileReadDouble (handle)); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_buttons_color" ) && obj_type== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_BGCOLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_buttons_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_label_color" ) && obj_type== OBJ_LABEL ) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_label_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_text_color" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_BUTTON )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_COLOR , GlobalVariableGet ( "ActP_text_color" )); if ( GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" ) && (obj_type== OBJ_EDIT || obj_type== OBJ_LABEL )) ObjectSetInteger ( 0 ,obj_name, OBJPROP_FONTSIZE , GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" )); if (obj_name== "ActP_font_edit6" && GlobalVariableCheck ( "ActP_font_size" )) ObjectSetString ( 0 ,obj_name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( GlobalVariableGet ( "ActP_font_size" ))); } FileClose (handle); return (true); } return (false); }

Bir kez daha, bu konuda karmaşık herhangi bir şey yok. İşlev, önceden kaydedilmiş bir arayüz şeması ile istenen dosyayı açacak ve bunu, daha önce tanımladığımız pencerede (gösterge penceresi) oluşturacaktır. Ayrıca nesnelerin renklerini ve yazı tipi boyutlarını terminalin genel değişkenlerinden seçiyoruz.

Objects_Selectable () işlevi, düğmelerin hareketlerini açmak ve gerekli bir nesnenin yanlışlıkla silinmesini önlemek için yardımcı çizgiler hariç tüm nesneleri işaretsiz hale getirir.

void Objects_Selectable( string IDstr, bool flag) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) { if (!flag) if ( StringFind (n, "line" )>- 1 ) continue ; ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_SELECTABLE ,flag); } } }

Şimdi OnTick() işlevine bakalım. Bu, piyasadaki en son fiyatları elde etmemize yardımcı olacaktır.

void OnTick () { get_prices(); }

get_prices() işlevi şu şekildedir:

void get_prices() { MqlTick tick; if ( SymbolInfoTick ( Symbol (),tick)) { Bid=tick.bid; Ask=tick.ask; time_current=tick.time; } }

Ve OnDeinit () hakkında şunu unutmayın:

void OnDeinit ( const int reason) { if (reason!= REASON_CHARTCHANGE ) { last_loaded=false; ObjectsDeleteAll_my( "ActP" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_1.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_2.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_3.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_4.bin" ); FileDelete ( "Active_Panel_scheme_custom_5.bin" ); } else last_loaded=true; EventKillTimer (); }

İlk önce başlatmadan kaldırmanın nedenini kontrol edin: Bu, bir zaman dilimi ve / veya sembollerdeki bir değişiklikten kaynaklanıyorsa panel öğesini silmeyeceğiz. Diğer tüm durumlarda, ObjectsDeleteAll_my () işlevini kullanarak tüm öğeleri kaldırın.



void ObjectsDeleteAll_my( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Expert Advisor'ı derleyip çalıştırdıktan sonra aşağıdaki sonucu elde ederiz:

Şekil 10. Expert Advisor çalışma örneği

Ancak, bu nesnelerin işlemimize yanıt vermesini sağlayana kadar tüm bunlardan çok az fayda görürüz.





5. Olay İşleme



Arayüz oluşturuldu; şimdi onu çalıştırmamız gerekiyor. Nesnelerle yaptığımız tüm işlemlerimiz belirli olaylar üretir. OnChartEvent işlevi OnChartEvent(const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam), ChartEvent olaylarının işleme mekanizmasıdır. Olayların arasından şunlarla ilgileniyoruz:

CHARTEVENT_CLICK - grafiğe tıklayın

CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT - giriş alanını düzenlemeyi bitirin

CHARTEVENT_OBJECT_CLICK - grafik nesnesine tıklayın

Bizim durumumuzda, id işlevinin parametresi olayın kimliğini gösterir, sparam bu olayı oluşturan nesnenin adını gösterir; diğer tüm parametreler bizi ilgilendirmiyor.

Keşfedeceğimiz ilk olay: Ana menü düğmesine tıklayın.



5.1. Ana Menü Olaylarını İşleme



Ana menünün beş düğmeden oluştuğunu hatırlayın. Bunlardan birine tıklandığında bunun basılı bir moda geçmesi, bizi doğru arayüze yönlendirmesi ve uygun sekmeleri yüklemesi gerekir. Ardından diğer menü düğmelerinin tümü basılmamış moda geçmelidir.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_main_1" ) {Main_controls_click( 1 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_2" ) {Main_controls_click( 2 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_3" ) {Main_controls_click( 3 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_4" ) {Main_controls_click( 4 ); ChartRedraw (); return ;} if (sparam== "ActP_main_5" ) {Main_controls_click( 5 ); ChartRedraw (); return ;} ... } ... }

Menü düğmesine tıklandığında, Main_controls_click() işlevini gerçekleştirdik. ChartRedraw() işlevini kullanarak grafiği yeniden çizelim ve işlevi tamamlayalım. Yürütmeyi tamamlamalıyız; zira aynı anda yalnızca bir nesneye tıklanabilir; bu nedenle diğer tüm uygulamalar CPU zamanının boşa harcanmasına neden olacaktır.

void Main_controls_click( int ID) { int loaded=ID; for ( int i= 1 ;i< 6 ;i++) { if (i!=ID) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE )== 1 ) loaded=i; ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (i), OBJPROP_STATE , 0 ); } } ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_main_" + IntegerToString (ID), OBJPROP_STATE , 1 ); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); SaveScheme(loaded); DeleteScheme( "ActP" ); ApplyScheme(ID); Objects_Selectable( "ActP" ,false); }

Objects_Selectable() ve ApplyScheme() işlevleriyle tanıştık, daha sonra DeleteLists() işlevine döneceğiz.



SaveScheme() işlevi, yeniden yükleme sırasında nesnelerin tüm özelliklerini koruması için bir arayüz dosyası kaydeder:



void SaveScheme( int interfaceID) { int handle= FileOpen ( "Active_Panel_scheme_custom_" + IntegerToString (interfaceID)+ ".bin" , FILE_WRITE | FILE_BIN ); if (handle!= INVALID_HANDLE ) { for ( int i= 0 ;i< ObjectsTotal ( 0 );i++) { string name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (name, "ActP" )< 0 ) continue ; if ( StringFind (name, "main" )>= 0 ) continue ; FileWriteString (handle,name, 100 ); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TYPE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BACK )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTED )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_READONLY )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE )); FileWriteInteger (handle, ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR )); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 0 ), 100 ); FileWriteString (handle, ObjectGetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , 1 ), 100 ); FileWriteDouble (handle, ObjectGetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE )); } FileClose (handle); } }

DeleteScheme() işlevi, sekme nesnelerini kaldırır.

void DeleteScheme( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Böylece, Main_controls_click() işlevini gerçekleştirerek eski sekmeyi kaldıracağız, önceden kaydedeceğiz ve yeni bir tane yükleyeceğiz.

Expert Advisor'ı derleyerek sonuçları göreceğiz.



Şimdi ana menü düğmesine tıklayacağız, yeni sekmeleri yükleyerek onları orijinal sekmelerin durumunda tutacağız.



Şekil 11. "Bekleyen" sekmesinin öğeleri

Şekil 12. "Değiştir/Kapat" sekmesinin öğeleri





Şekil 13. "Ayarlar" sekmesinin öğeleri

Bu noktada, ana menünün işlemesini bitirebiliriz; zira artık işlevlerini tam olarak yerine getiriyor.

5.2. "Bayrak" Bileşen Olayını İşleme



Yardımcı çizgilerin ve durdurma limiti talimatlarının ayarı "bayrak" bileşenleri kullanılarak yapılır, ancak bu, MT5'in grafik nesneleri listesinde değildir. O halde, onu oluşturalım. Gerçekte "açık" ve "kapalı" durumuna sahip bir resim olan bir "grafik etiket" nesnesi vardır. Durum, nesneye tıklanarak değiştirilebilir. Her durum için ayrı bir resim ayarlanabilir. Her durum için bir resim seçin:

Etkinleştirildi

Devre dışı bırakıldı

Resimleri nesnenin özelliklerinde ayarlayalım:

Şekil 13. "Bayrak" öğesinin özelliklerini ayarlama



Resimlerin listede yer alabilmesi için "Terminal klasörü-> MQL5-> Resimler" klasöründe konumlandırılması ve ".Bmp" uzantılı olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.



Bir nesneye tıkladığınızda meydana gelen olayları işlemeye dönelim. Alım satım işleminin açılışında yardımcı çizgilerin yerleştirilmesinden sorumlu olan bayrak örneğini kullanacağız.

if (sparam== "ActP_DealLines_check1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string SL_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT ); string TP_txt= ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT ); double val_SL, val_TP; if (SL_txt!= "" ) val_SL= StringToDouble (SL_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_SL=pr_min+(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } if (TP_txt!= "" ) val_TP= StringToDouble (TP_txt); else { double pr_max= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX ); double pr_min= ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN ); val_TP=pr_max-(pr_max-pr_min)* 0.33 ; } ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , val_SL); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , val_TP); } else { ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; }

Bekleyen talimatların kapatılması / değiştirilmesi sekmesinde yardımcı çizgilerin işlenmesinden ve yüklenmesinden sorumlu olan bayraklar için de aynı yöntem kullanılır. Bu nedenle, bu makalede onlarla ilgili ayrıntılara girmeyeceğiz. Bunlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Expert Advisor kodunu kullanabilirler.

"Bekleyen" sekmesindeki stoplimit talimatları bayrağının ayarı aşağıdaki işleyiciyi içerir:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_limit_check2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (Bid, _Digits )); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , Bid); } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT , "" ); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_lim_line2" , OBJPROP_PRICE , 0 ); } } ... } ... }

Artık bayraklarla çalışmayı tamamladık. Kendi üretimimiz olan şu nesneyi ele alalım; "radyo düğmeleri grubu".



5.3. "Radyo düğmeleri Grubu" Bileşen Olayını İşleme



Bu bileşeni kullanarak, bir alım satım işleminin türünü ve talimatın sona erme süresi türünü seçiyoruz. Tıpkı bayraklarda olduğu gibi, grafik etiketleri kullanacağız, ancak bu kez yeni resimlerle birlikte.

Etkinleştirildi

Devre dışı bırakıldı

Ancak burada sorun, tıkladığınız düğme dışındaki tüm radyo düğmelerini etkin olmayan bir duruma sıfırlama gerekliliği nedeniyle karmaşıktır. radyo düğmesi örneğini göz önünde bulundurun:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_Exe1_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe2_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_Exe3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ChartRedraw (); return ; } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Talimat sona erme süresi türü radyo düğmeleri, yalnızca üçüncü düğmeye tıkladığınızda ek bir adım gerçekleştirmeniz gerektiği gerçeğinde farklılık gösterir; bir talimatın sona erme süresinin giriş saatinde yeni bir tarih ayarlamanız gerekir:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_exp3_radio2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); ObjectSetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE , 1 ); if (selected) { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE , false); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , false); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (time_current)); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , time_current); ChartRedraw (); return ; } else { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_READONLY , true); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp_line2" , OBJPROP_TIME , 0 ); } ChartRedraw (); return ; ... } ... }

Artık radyo düğmeleriyle çalışmayı tamamladık.

5.4. Açılır listelerin olaylarını oluşturma ve işleme



Değiştirme / kapatma / kaldırma ve renk seçimleri paneli için talimat / alım satım işlemi seçimi için açılır listeyi kullanacağız. Alım satım işlemleri / talimatlar listesiyle başlayalım.

"Değiştirme / Kapatma" sekmesinde görünen ilk şey "Bir talimat seç " etiketli bir düğmedir; bu, listeyi etkinleştiren düğme olacaktır. Bunun üzerine tıkladığınızda açılır liste açılmalı ve seçimimizi yaptıktan sonra tekrar kapanmalıdır. Bu düğmenin CHARTEVENT_OBJECT_CLICK işleyicisine bir göz atalım:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_ord_button5" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { DeleteScheme( "ActP" , true); string info[ 100 ]; int tickets[ 100 ]; ArrayInitialize (tickets, - 1 ); get_ord_info(info, tickets); create_list(info, tickets); } else { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Öncelikli hedefimiz, alım satım işlemlerinin/talimatların piyasada olup olmadığını belirlemek ve varsa bunlardan bilgi çıkarıp listede görüntülemektir. get_ord_info() işlevi, bu rolü gerçekleştirir:

void get_ord_info( string &info[], int &tickets[]) { int cnt= 0 ; string inf; if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double vol= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int typ= PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); if (typ== POSITION_TYPE_BUY ) inf+= "BUY " ; if (typ== POSITION_TYPE_SELL ) inf+= "SELL " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]= 0 ; cnt++; } for ( int i= 0 ;i< OrdersTotal ();i++) { int ticket= OrderGetTicket (i); if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { inf= "#" + IntegerToString (ticket)+ " " ; int typ= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); double vol= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); if (typ== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) inf+= "BUY LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ) inf+= "SELL LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) inf+= "BUY STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) inf+= "SELL STOP " ; if (typ== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ) inf+= "BUY STOP LIMIT " ; if (typ== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) inf+= "SELL STOP LIMIT " ; inf+= DoubleToString (vol, MathCeil ( MathAbs ( MathLog (vol)/ MathLog ( 10 ))))+ " lots" ; inf+= " at " + DoubleToString ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ), Digits ()); info[cnt]=inf; tickets[cnt]=ticket; cnt++; } } }

Bu, bir blok bilgisinde birleşecek ve bilet ve alım satım talimatı verecektir.



Ayrıca create_list() işlevi bu bilgilere dayanarak bir liste oluşturacaktır:

void create_list( string &info[], int &tickets[]) { int x= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_COLOR ); color bgcol= ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_BGCOLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 100 ;i++) { if (tickets[i]==- 1 ) break ; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height) {x+= 300 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_orders_list_" + IntegerToString (i)+ " $" + IntegerToString (tickets[i]); create_button(name,info[i],x,y_pos, 300 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 8 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Ve son olarak, DeleteLists () işlevleri listenin öğelerini kaldırır:

void DeleteLists( string IDstr) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n,IDstr)>= 0 && StringFind (n, "main" )< 0 ) ObjectDelete ( 0 ,n); } }

Yani etkinleştirme düğmesine tıkladığınızda bir liste oluşturulur. Listedeki herhangi bir öğeye her tıklandığında belirli bir işlem gerçekleşmesi gerektiği için, onu çalıştırmamız gerekir. Spesifik olarak: Bir talimatla çalışmak için bir arayüzün yüklenmesi ve bu arayüzün talimat/alım satım hakkında bilgilerle doldurulması.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_orders_list_" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , ObjectGetString ( 0 , sparam, OBJPROP_TEXT )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); int ticket= StringToInteger ( StringSubstr (sparam, StringFind (sparam, "$" )+ 1 )); SetScheme(ticket); DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

İş bu noktada karmaşıklaşıyor. Listenin boyutunu ve nesnelerinin adlarını önceden bilmediğimiz için, listenin öğesinin adına erişerek ondan bilgi almamız gerekecek. SetScheme() işlevi, bir alım satım işlemiyle veya bekleyen bir talimatla çalışmak için uygun arayüzü kuracaktır:

void SetScheme( int t) { if (t== 0 ) { if (PositionSelect(Symbol())) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 6 ); SetPositionParams(); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } if (t> 0 ) { if (OrderSelect(t)) { DeleteScheme( "ActP" , true ); ApplyScheme( 7 ); SetOrderParams(t); Objects_Selectable( "ActP" , false ); } } }

SetPositionParams() ve SetOrderParams() işlevleri, yüklenen arayüzün gerekli özelliklerini yükler:

void SetPositionParams() { if ( PositionSelect ( Symbol ())) { double pr= PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); double sl= PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp= PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double mag= PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't open position for " + Symbol ()); } void SetOrderParams( int ticket) { if ( OrderSelect (ticket) && OrderGetString ( ORDER_SYMBOL )== Symbol ()) { double pr= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ); double lots= OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_CURRENT ); double sl= OrderGetDouble ( ORDER_SL ); double tp= OrderGetDouble ( ORDER_TP ); double mag= OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); double lim= OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_STOPLIMIT ); datetime expir= OrderGetInteger ( ORDER_TIME_EXPIRATION ); ENUM_ORDER_TYPE type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= OrderGetInteger ( ORDER_TYPE_TIME ); if (type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ) { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (lim, _Digits )); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , White ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,false); } else { ObjectSetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT , "" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_BGCOLOR , LavenderBlush ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_READONLY ,true); } switch (expir_type) { case ORDER_TIME_GTC : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_DAY : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); break ; } case ORDER_TIME_SPECIFIED : { ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp1_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE , 1 ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT , TimeToString (expir)); break ; } } ObjectSetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (pr))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_lots_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (lots))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (sl))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT ,str_del_zero( DoubleToString (tp))); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ticket_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (ticket)); if (mag!= 0 ) ObjectSetString ( 0 , "ActP_mag_edit3" , OBJPROP_TEXT , IntegerToString (mag)); ChartRedraw (); } else MessageBox ( "There isn't an order with ticket " + IntegerToString (ticket)+ " for " + Symbol ()); }

Ve son dokunuş - bu olay için CHARTEVENT_CLICK kullanarak grafiğe tıkladığınızda liste kaldırılmalıdır:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CLICK ) { DeleteLists( "ActP_orders_list_" ); DeleteLists( "ActP_color_list_" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); return ; } ... }

Sonuç olarak, güzel bir açılır listemiz var:

Şekil 14. "Değiştir /Kapat" açılır liste paneli örneği

Şimdi Ayarlar sekmesinde bir renk seçimi listesi oluşturmamız gerekiyor.

Etkinleştirme düğmelerinin işleyicilerini göz önünde bulundurun:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_col1_button6" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { create_color_list( 100 , "ActP_col1_button6" , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col2_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col3_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_2" ); DeleteLists( "ActP_color_list_3" ); } else { DeleteLists( "ActP_color_list_" ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Burada talimat seçim listesiyle aynı yöntemi izliyoruz.



Liste oluşturma işlevi farklıdır:

void create_color_list( int y_max, string ID, int num) { int x= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_XDISTANCE ); int y= ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YDISTANCE )+ ObjectGetInteger ( 0 , ID, OBJPROP_YSIZE ); color col= ObjectGetInteger ( 0 ,ID, OBJPROP_COLOR ); int wnd_height= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); y_max+=y; int y_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i< 132 ;i++) { color bgcol=colors[i]; int y_pos=y+y_cnt* 20 ; if (y_pos+ 20 >wnd_height || y_pos+ 20 >y_max) {x+= 20 ; y_cnt= 0 ;} y_pos=y+y_cnt* 20 ; y_cnt++; string name= "ActP_color_list_" + IntegerToString (num)+ID+ IntegerToString (i); create_button(name, "" ,x,y_pos, 20 , 20 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BGCOLOR ,bgcol); } }

Ayrıca liste öğesi için tıklama işlemini ele alalım:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if ( StringFind (sparam, "ActP_color_list_1" )< 0 ) { DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); ChartRedraw (); } else { color col= ObjectGetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_BGCOLOR ); SetButtonsColor(col); ObjectSetInteger ( 0 , "ActP_col1_button6" , OBJPROP_STATE , 0 ); DeleteLists( "ActP_color_list_1" ); ChartRedraw (); } ... } ... }

SetButtonsColor() işlevi, düğmelerin rengini ayarlar:

void SetButtonsColor( color col) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 );i>= 0 ;i--) { string n= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (n, "ActP" )>= 0 && ObjectGetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_TYPE )== OBJ_BUTTON ) ObjectSetInteger ( 0 ,n, OBJPROP_BGCOLOR ,col); } GlobalVariableSet ( "ActP_buttons_color" ,col); }

Aşağıdaki sonuçlara bakalım:

Şekil 15. Düğmelerin renklerini ayarlama

Renk seçimi ve metin etiketleri listeleri benzerdir. Sonuç olarak, yalnızca birkaç tıklamayla paneli güzel bir şekilde renkli hale getirebiliriz:

Şekil 16 Panellerin, düğmelerin ve metnin renklerini değiştirme



Listelerle çalışmayı tamamladık. Giriş alanlarına geçelim.

5.5. Giriş Alanını Olayını İşleme



Giriş alanı, alandaki metnin düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından meydana gelen bir CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT olayı oluşturacaktır. Bu olayı işlememizin tek nedeni, giriş alanlarındaki fiyatlar ile ilgili fiyatlar için yardımcı çizgilerin ayarlanmasıdır.



Durma çizgisi örneğini ele alalım:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT ) { ... if (sparam== "ActP_SL_edit1" ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_val= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); ObjectSetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE , sl_val); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Diğer giriş alanları benzer şekilde işlenir.

5.6 Zamanlayıcı Olaylarını İşleme



Zamanlayıcı, yardımcı çizgileri izlemek için kullanılır. Bu şekilde, çizgileri hareket ettirdiğinizde bağlı oldukları fiyatların değerleri otomatik olarak giriş alanına taşınır. Zamanlayıcının her tick'iyle OnTimer() işlevi yürütülür.



Etkin "Piyasa" sekmesi ile Zararı Durdur ve Kar Al çizgilerinin takibini yerleştirme örneğini göz önünde bulundurun:

void OnTimer () { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_main_1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_DealLines_check1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) { double sl_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_SL_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (sl_pr, _Digits )); double tp_pr= NormalizeDouble ( ObjectGetDouble ( 0 , "ActP_TP_line1" , OBJPROP_PRICE ), _Digits ); ObjectSetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT , DoubleToString (tp_pr, _Digits )); } } ... ChartRedraw (); }

Diğer çizgilerin takibi de benzer şekilde uygulanır.





6. Alım Satım İşlemleri Yapma



Bu noktada gerekli tüm giriş alanlarını, onay kutularını, satırları ve radyo düğmelerini tamamladık. Şimdi elimizdeki tüm verilere dayanarak biraz alım satım işlemi denemesi yapma zamanı.



6.1. Yatırım Açma



"Piyasadan" sekmesinde "Al" ve "Sat" düğmeleri yer alır. Tüm alanlar doğru doldurulursa, düğmelerden birine tıkladığımızda bir alım satım işleminin yapılması gerekir.



Bu düğmelerin işleyicilerine bakalım:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_BUY ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button1" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { deal( ORDER_TYPE_SELL ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Gördüğünüz gibi deal() işlevi çalışıyor.

int deal( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit1" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit1" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Dev_edit1" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit1" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio1" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price=Ask; req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.deviation=dev; req.type=typ; req.type_filling=filling; req.magic=mag; req.comment=comm; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Mucizevi bir durum yok. Önce nesnelerden gerekli bilgileri okuruz ve bunlara dayalı olarak bir alım satım talebi oluştururuz.

Şimdi işimizi kontrol edelim:





Şekil 17. Alım satım işlemleri - Alış işlemi uygulamasının sonucu



Gördüğünüz gibi, Alış işlemi başarıyla tamamlandı.



6.2. Bekleyen Bir Talimat Ayarlama



Bekleyen talimatların verilmesi için "Bekleyen" sekmesindeki "Al" ve "Sat" düğmeleri kullanılır.



İşleyicileri ele alalım:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_buy_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Ask>pr) typ= ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } if (sparam== "ActP_sell_button2" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { ENUM_ORDER_TYPE typ; double pr= NormalizeDouble ( StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )), Digits ()); if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_limit_check2" , OBJPROP_STATE )== 0 ) { if (Bid<pr) typ= ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ; else typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP ; } else { typ= ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ; } order(typ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Burada, mevcut piyasa fiyatının belirlenen fiyatla ilişkisine dayanarak gelecekteki talimatların türünü belirleriz, ardından order() işlevi talimatı belirler:

int order( ENUM_ORDER_TYPE typ) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit2" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit2" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit2" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Magic_edit2" , OBJPROP_TEXT )); string comm= ObjectGetString ( 0 , "ActP_Comm_edit2" , OBJPROP_TEXT ); ENUM_ORDER_TYPE_FILLING filling= ORDER_FILLING_FOK ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_IOC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_Exe3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) filling= ORDER_FILLING_RETURN ; ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio2" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_PENDING ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type=typ; req.type_filling=filling; req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; req.comment=comm; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Şimdi işimizi kontrol edelim:





Şekil 18. Alım satım işlemleri - Bekleyen talimat verme sonucu

Buy stoplimit başarıyla ayarlandı.

6.3. Pozisyon Değiştirme



"Değiştir/Kapat" sekmesindeki Düzenle düğmesi, seçilen pozisyonun değiştirilmesinden sorumludur:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { modify_pos(); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme( 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Modify_pos() işlevi, değişiklikten doğrudan sorumludur:

int modify_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit4" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_SLTP ; req.symbol= Symbol (); req.sl= NormalizeDouble (SL, _Digits ); req.tp= NormalizeDouble (TP, _Digits ); req.deviation=dev; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Sonuçlar:





Şekil 19. Alım satım işlemleri - Alım satımın özelliklerini değiştirmenin sonucu (TP ve SL)





Zararı Durdur ve Kar Al düzeyleri başarıyla değiştirildi.



6.4. Pozisyonu Kapatma



"Değiştir/Kapat" sekmesindeki Kapat düğmesi, pozisyonun kapatılmasından (muhtemelen kısmen) sorumludur:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button4" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { int retcode=close_pos(); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

close_pos() işlevi kapatma işleminden sorumludur:

int close_pos() { if (! PositionSelect ( Symbol ())) MessageBox ( "There isn't open position for symbol " + Symbol (), "Message" ); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_lots_edit4" , OBJPROP_TEXT )); if (lots> PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME )) lots= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); int dev= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_dev_edit4" , OBJPROP_TEXT )); int mag= StringToInteger ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_mag_edit4" , OBJPROP_TEXT )); MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { req.price=Bid; req.type= ORDER_TYPE_SELL ; } else { req.price=Ask; req.type= ORDER_TYPE_BUY ; } req.action= TRADE_ACTION_DEAL ; req.symbol= Symbol (); req.volume=lots; req.sl= 0 ; req.tp= 0 ; req.deviation=dev; req.type_filling= ORDER_FILLING_FOK ; req.magic=mag; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Sonuç - seçilen işlemden üç adet 1,5 lot kapatıldı:

Şekil 20. Alım satım işlemi - kısmi pozisyon kapatma



6.5. Bekleyen Bir Talimatı Değiştirme



"Değiştirme/kapatma" sekmesindeki Düzenle düğmesi, seçilen talimatın değiştirilmesinden sorumludur:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_mod_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); modify_order(ticket); DeleteScheme( "ActP" ,true); SetScheme(ticket); ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Modify_order () işlevi değişiklikten sorumludur:

int modify_order( int ticket) { double pr= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Pr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double stoplim= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_limpr_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double SL= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_SL_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double TP= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_TP_edit3" , OBJPROP_TEXT )); double lots= StringToDouble ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_Lots_edit3" , OBJPROP_TEXT )); datetime expir= StringToTime ( ObjectGetString ( 0 , "ActP_exp_edit3" , OBJPROP_TEXT )); ENUM_ORDER_TYPE_TIME expir_type= ORDER_TIME_GTC ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp2_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_DAY ; if ( ObjectGetInteger ( 0 , "ActP_exp3_radio3" , OBJPROP_STATE )== 1 ) expir_type= ORDER_TIME_SPECIFIED ; MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_MODIFY ; req.order=ticket; req.volume=lots; req.price= NormalizeDouble (pr, Digits ()); req.stoplimit= NormalizeDouble (stoplim, Digits ()); req.sl= NormalizeDouble (SL, Digits ()); req.tp= NormalizeDouble (TP, Digits ()); req.type_time=expir_type; req.expiration=expir; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Sonuca bakalım - Bir talimat başarıyla değiştirildi:

Şekil 21. Bekleyen talimatı değiştirme

6.6. Bekleyen Talimatı Silme



"Değiştirme/Kapatma" sekmesindeki Sil düğmesi, seçilen talimatın silinmesinden sorumludur:



void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { ... if (sparam== "ActP_del_button3" ) { bool selected= ObjectGetInteger ( 0 ,sparam, OBJPROP_STATE ); if (selected) { string button_name= ObjectGetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT ); long ticket= StringToInteger ( StringSubstr (button_name, 1 , StringFind (button_name, " " )- 1 )); int retcode=del_order(ticket); if (retcode== 10009 ) { DeleteScheme( "ActP" ,true); ObjectSetString ( 0 , "ActP_ord_button5" , OBJPROP_TEXT , "Select an order -->" ); } ObjectSetInteger ( 0 , sparam, OBJPROP_STATE , 0 ); } ChartRedraw (); return ; } ... } ... }

Del_order() işlevi, talimatların kaldırılmasından sorumludur:

int del_order( int ticket) { MqlTradeRequest req; MqlTradeResult res; req.action= TRADE_ACTION_REMOVE ; req.order=ticket; OrderSend (req,res); MessageBox (RetcodeDescription(res.retcode), "Message" ); return (res.retcode); }

Sonuca bakalım - Talimat kaldırıldı.





Şek. 22 Alım satım işlemleri - Bekleyen bir talimatı kaldırma



Sonuç

Son olarak panelin tüm işlevleri test edilmiş olup bunlar başarılı bir şekilde çalışmaktadır.



Umarım bu makaleyi okuyarak edindiğiniz bilgiler, piyasada çalışmak için eşsiz yardımcılar işlevi görecek aktif kontrol panellerinin geliştirilmesinde size yardımcı olacaktır.