MetaTrader 5 - Hayal Ettiğinizden Daha Fazlası!

Giriş

MetaTrader 5'in geliştirilmesine 2007 yılında başlandı. MetaTrader 5, Forex'te ve diğer herhangi bir finansal piyasada çalışabilen devrim niteliğinde, çok piyasalı bir platform olarak tasarlandı. O zamandan bu yana pek çok çalışma yapıldı ve bu çalışmanın sonucu yatırımcılara sınırsız fırsatlar sunan platform oldu. Bu makalede MetaTrader 5'in tüm temel özelliklerinden bahsedeceğiz ve alım satım platformunun önceki versiyonuyla karşılaştırmalı bir analiz yapacağız.





1. Grafikler

MetaTrader 5 platformunun bariz avantajlarından biri olan analitik kısmı ile başlayacağız. Gerçek zamanlı fiyat grafikleri, MetaTrader 4'e kıyasla çok daha geniş bir fonksiyon sağlar.

1.1. Özelleştirme ve 21 Zaman Dilimi. Platformdaki grafikler çeşitli farklı ayarlara sahiptir, böylece yatırımcılar bunları özelleştirebilir ve kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. MetaTrader 5, üç tür grafiği destekler: kesik bir çizgi, bir dizi çubuk ve Japon mumları. Uzun süreli çalışma için en rahat çalışma alanını oluşturmak için grafikteki herhangi bir öğeye ayrı bir renk ayarlayabilirsiniz. Platformun dördüncü sürümüne kıyasla MetaTrader 5, grafik dönemlerinin iki katından fazlasını destekler. Şimdi 21 zaman dilimi mevcuttur.

1.2. Bir Dakikalık Çubukların Avantajı. MetaTrader 5, fiyat verilerini depolamak ve iletmek için tamamen yeni bir ilke sunar. Önceki versiyonda, farklı zaman dilimlerindeki veriler terminallere ayrı ayrı iletilmekteydi. Şimdi, veriler yalnızca bir dakikalık çubuklar biçiminde iletilir ve depolanırken, müşteri terminallerinde bir dakikalık çubuklara dayalı olarak daha yüksek zaman dilimleri oluşturulur. Bu yaklaşım, trafikten önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar, çünkü geçmiş yalnızca bir kez indirilir ve tüm dönemler için geçerlidir. Fiyat geçmişini indirdikten sonra, terminal yalnızca yeni verileri indirecektir.



Şimdi, grafikleri açmak çok daha hızlıdır: bir dakikalık çubuklardan herhangi bir zaman dilimi grafiği oluşturmak birkaç saniye sürer. Yerleşik zaman dilimleri sabit diskinizde önbelleğe alınır. Böylece, bir dahaki sefere, bu döneme sahip grafik hemen açılacak, sadece yeni veriler ek olarak hesaplanacaktır.

Bir dakikalık geçmişle çalışmak ayrıca, hepsi kaynak olarak aynı bir dakikalık verileri kullandığından, tüm zaman dilimlerindeki verilerin tam senkronizasyonunu (eşleşmesini) sağlar.



Fiyat geçmişiyle çalışmanın bir başka avantajı da, bunun, bant genişliğinden tasarruf sağlayan ve indirme süresini azaltan sıkıştırılmış bir biçimde istemci terminallerine iletilmesidir. Karşılaştırma için, bir sembol için bir dakikalık çubukların 10 yıllık fiyat geçmişi, sıkıştırılmış biçimde yaklaşık 10 MB'dir.

1.3. Göstergeler. Standart MetaTrader 5 teslimat paketi, 38 teknik gösterge içerir. Bunlar, trend göstergeleri, osilatörler, hacim göstergeleri ve Bill Williams göstergeleri gibi, Gezgin penceresinde türlerine göre uygun şekilde gruplandırılır. Mevcut göstergeler arasında Bollinger Bantları, zarflar, hareketli ortalama, parabolik SAR, standart sapma, Ichimoku Kinko Hyo, MACD, Bulls Power, Bears Power, Alligator, Awesome Oscillator ve diğerleri bulunur.

MetaTrader 5 için üçüncü taraf göstergelerinin sayısı pratikte sınırsızdır. Kod Tabanından indirilebilecek çok sayıda gösterge mevcuttur ve piyasadan satın alınabilir.



1.4. Analitik Araçlar. Mevcut analitik araçların listesi büyük ölçüde genişletilmiştir. Şimdi, MetaTrader 5, 46 nesne sunar ve bunlar içerisinde Elliott, Fibonacci ve Gann araçları, grafik nesneler (MQL5 programlarıyla etkileşim için nesneler dahil), şekiller, kanallar, çizgiler vb. dahildir.

Her nesnenin kendi rengi, çizgi genişliği, ek seviyeleri gibi kendi ayarları vardır ve farklı zaman dilimlerinde görüntülenecektir.



1.5. Hassas Zaman Ölçeği. Hassas zaman ölçeği grafikler için etkinleştirilebilir; şimdi, grafik nesnelerin mutlaka çubuklara bağlı olması gerekmez. Nesne çapaları, grafik çubukları arasında herhangi bir konuma yerleştirilebilir. Ayrıca, zaman dilimleri arasında geçiş yaparken, nesnenin kontrol noktalarının doğru konumları korunur.

1.6. Ekonomik Takvim. MetaTrader 5'in yeni özelliklerinden biri, piyasaların temel analizini gerçekleştirmeye yardımcı olan ekonomik takvimdir. Makroekonomik göstergeler gerçek zamanlı olarak güncellenir. Ek olarak, ekonomik takvim etkinlikleri fiyat grafiğinde kolaylıkla görüntülenebilir.

1.7. Daha Fazla Piyasa Verisi. Dördüncü versiyonda, her bir sembol için gerçek zamanlı olarak sadece beş değer mevcuttur: Teklif, Satış, Yüksek, Düşük ve Zaman. MetaTrader 5'te mevcut bilgi miktarı birkaç kat artırılmıştır. Ana sembol istatistiklerine ek olarak, son sözleşmenin gerçek hacmini ve fiyatını analiz edebilirsiniz. Ayrıca, Piyasa İzleme sekmesinde, her bir sembol için 20'den fazla istatistiksel değer bulunabilir ve bunların hepsi gerçek zamanlı olarak güncellenir.





Önemli bir özellik, geçmiş verilerde gerçek yayılma ve hacim değerlerinin kullanılabilirliğidir. Bu değerler her bir dakikalık çubukta depolanır ve bu nedenle çoklu para birimi strateji test cihazında bir Uzman Danışmanın (EA) test edilmesi ve optimizasyonu için kullanılabilir.



1.8. Grafikleri Çevrimiçi Yayınlama. Grafikleri çevrimiçi yayınlama becerisi MetaTrader 5'e tanıtıldı. Şimdi terminal, yalnızca yerel bilgisayarınızda ekran görüntülerini kaydetmenize değil, aynı zamanda MQL5.community'nin bir parçası olan özel MQL5 Charts hizmeti aracılığıyla diğer yatırımcılarla anında paylaşmanıza da olanak tanır. MQL5.community hesabınızı terminalde belirttiyseniz, buna bir ekran görüntüsü atanacaktır. Şimdi, kendi resim galerinizi oluşturabilir ve profiliniz üzerinden kolayca yönetebilirsiniz.





Resimlerinizi en popüler sosyal ağ siteleri aracılığıyla da paylaşabilirsiniz.







2. Gezgin

MetaTrader 5 terminalinin arayüzü artık daha da kullanışlıdır. Gezgin penceresi, yeni bir demo hesabı açmak veya Uzman Danışmanları (EA), göstergeleri ve komut dosyalarını grafiklere eklemek gibi terminaldeki birçok işlemi yönetmenize olanak tanır.

2.1. Aracının Adına Göre Bir Sunucu Bulma MetaTrader 5'in bir başka kullanışlı yeni özelliği de aracıların adlarına göre sunuculara eklenmesidir. Önceki sürümde, alım satım sunucusunun IP adresini öğrenmek veya özel bir istemci terminali indirmek için aracınızla iletişim kurmanız gerekiyordu. Şimdi, aracının adını girmeniz yeterlidir. Sistem belirtilen ada sahip sunucuyu otomatik olarak bulur ve listeye ekler.

Ardından, bir hesap açabilirsiniz.

2.2. Programların Gruplandırılması. Gezginin bir diğer kolaylığı da programların gruplandırılmasıdır. Standart teslimat paketinde bulunan teknik göstergeler, türlerine göre gruplandırılır: trend göstergeleri, osilatörler, hacim göstergeleri ve Bill Williams göstergeleri. Özel göstergeler, Uzman Danışmanlar (EA) ve komut dosyaları da ayrı dallarda gruplandırılır. Ayrıca dallar içinde disk üzerindeki klasör yapısına benzer bir hiyerarşi desteklenir. Örneğin, özel göstergelerinizi /MQL5/Indicators/My/MQL5/Indicators/CodeBase vb. alt klasörlerde düzenleyebilirsiniz. Gezgin penceresinde aynı depolama yapısını göreceksiniz.

Piyasa aracılığıyla satın alınan MQL5 programları, Uzman Danışmanlar (EA), özel göstergeler ve komut dosyalarında otomatik olarak uygun alt kategori piyasasına yerleştirilir.

2.3. Programların Daha Fazla Geliştirilmesi. Bir uygulamayı değiştirmeniz gerekiyorsa (kaynak kodunun mevcut olması durumunda), bunu seçin ve Enter'a basın. Uygulamanın kaynak kodu MetaEditor'da hemen açılacaktır.



2.4. Kod Tabanından İndirilenler. MetaTrader 5 alım satım terminalinin MQL5.community hizmetleriyle doğrudan Gezgin üzerinden sıkı entegrasyonu sayesinde, Kod Tabanından bir Uzman Danışman (EA), bir gösterge veya bir komut dosyası indirmeye tek bir tıklamayla başlayabilirsiniz. Her uygulama kategorisinde özel bir "daha fazla" komutu mevcuttur. Komuttaki şekil, indirilebilecek uygulamaların sayısını gösterir.

2.5. Hızlı Testler. Herhangi bir Uzman Danışman (EA) veya gösterge, Test bağlamı komutu kullanılarak iki tıklamayla test edilebilir. Strateji test cihazı hemen açılacaktır. Tek yapmanız gereken gerekli parametreleri ayarlamak ve testi çalıştırmaktır.

3. Alım Satım

MetaTrader 5'te, alım satım mekanizmaları MetaTrader 4'e kıyasla önemli değişiklikler geçirmiştir. Tüm bu değişiklikler, alım satım platformunun kullanımını artırmayı amaçlamaktadır. MetaTrader 5 ile herhangi bir borsada ve herhangi bir ECN aracılığıyla alım satım yapabilirsiniz. MetaTrader 5 platformu, SMX, GBOT, CitiBank, Currenex, DGCX, Integral vb. dahil olmak üzere bir dizi borsa için bağımsız bir yazılım satıcısı (ISV) statüsünü zaten almıştır. Diğer planlar, dünyadaki büyük borsalarla entegrasyona yöneliktir.

3.1. Net Pozisyonlar. pozisyonlarının sözde "netlenmiş" muhasebesi, tüm modern borsaların gereksinimlerini karşılayan MetaTrader 5'te benimsenmiştir. Netleştirmenin anlamı, bir finansal enstrüman için herhangi bir zamanda yalnızca bir pozisyonun var olabileceğidir. Farklı yönlendirilmiş pozisyonlara (alış ve satış) izin verilmez.

Bu nedenle, bir finansal enstrümanın bir lotunu alıp bu enstrümanın bir lotunu satacak bir pozisyonunuz varsa, pozisyon kapanacaktır. Bir finansal enstrüman lotu satın alma ve bir lot daha satın alma pozisyonunuz varsa, iki lotluk bir pozisyonunuz olacaktır. Bu durumda açılış fiyatı yeniden hesaplanır; pozisyon için ağırlıklı ortalama açılış fiyatı hesaplanır: (Birinci sözleşmenin fiyatı * Birinci sözleşmenin hacmi + İkinci sözleşmenin fiyatı * İkinci sözleşmenin hacmi) / (Birinci sözleşmenin hacmi + İkinci sözleşmenin hacmi).

3.2. Altı Bekleyen Emir Türü. Piyasa, limit ve durdur emirlerine ek olarak, MetaTrader 5 platformu iki tür bekleyen emri daha destekler: Alış Durdurma Limiti ve Satış Durdurma Limiti. Böyle bir emir tetiklendiğinde, limit emrinin uygun türü verilir. Yeni emir türleri, alım satım stratejilerini uygulama olanaklarını artırır.

3.3. Tek Tıkla Alım Satım. Alım satım işlemleri yapma hızı çok önemlidir. MetaTrader 5, tek bir tıklamayla anında alım satım imkanı sunar. Bu özellik, Market İzleme penceresinde mevcuttur.

Ayrıca, tek tıkla alım satım fonksiyonu, kullanıcıların Alım Satım sekmesindeki pozisyonları hızlı bir şekilde kapatmalarına, bekleyen emirleri silmelerine ve ayrıca Zararı Durdur ve Kar Al seviyelerine olanak tanır.

Hızlı alım satım fonksiyonları ayrıca Piyasa Derinliği içinde mevcuttur.

3.4. Grafikten Alım Satım. MetaTrader 5, manuel olarak çalışan yatırımcılar için grafikten alım satım yapmak için verimli araçlar sağlar. Her grafik, hızlı piyasa işlemleri gerçekleştirmek için çıkarılabilir bir panele sahiptir.

Akıllı bağlam menüsü, bekleyen emirleri grafiğe yerleştirmek için sağlanmıştır. Emir vermek için istediğiniz emir fiyatına tıklayın. Fiyata göre mevcut fare imleci konumu için en olası emir türü ilk önce görüntülenir.

3.5. Grafikte Alım Satım Seviyelerinin Değiştirilmesi. MetaTrader 5, bekleyen emirlerin yanı sıra Zararı Durdur ve Kar Al emirlerinin fiyatını doğrudan grafik üzerinde değiştirme fırsatı sunar. Artık piyasadaki mevcut durumu görerek istediğiniz alanda farenizi kullanarak bir alım satım seviyesini kolayca sürükleyebilir ve daha sonra değerini daha kesin olarak ayarlayabilirsiniz.

3.6. Asenkronluk ve Çoklu İş Parçacığı. MetaTrader 4 ile karşılaştırıldığında, platformun beşinci versiyonunda, yatırımcılar aynı anda birden fazla alım satım işlemi uygulamak için daha fazla fırsata sahiptir. Önceki versiyonda, yatırımcılar, örneğin aynı anda birden fazla Uzman Danışman (EA) kullanarak alım satım yaparken "Alım satım bağlamı meşgul" hatasıyla karşılaşabilirdi. MetaTrader 5'te alım satım bağlamı daha geniştir ve işlemlerin sonucunu beklemeden sunucuya 16 adede kadar alım satım talebi göndermeye izin verir.

3.7. Borsada İşlemlerin Yürütülmesi. MetaTrader 5 alım satım platformunun diğer sistemlerle entegrasyonu sayesinde, yatırımcılar artık dünyanın önde gelen borsalarına erişebilir. Sistem, dış ticaret sistemlerinde alım satım işlemlerinin doğrudan yürütülmesine izin verir (doğrudan işleme). Alım satım işlemleri bir aracı olmadan yürütülür (İşlem Dışı Masa modunda).

3.8. Piyasa Derinliğinden Alım Satım. Hisse senedi alım satımının ayrılmaz bir parçası, Piyasa Derinliğidir (DOM). DOM'da, bir yatırımcı piyasada gerçekten var olan mevcut talepleri görebilir ve kendi alım satım taleplerini görebilir. MetaTrader 5'te alım satım işlemleri, doğrudan Piyasa Derinliğinden yürütülebilir.

Tek tıkla alım satım fonksiyonuyla birlikte, Piyasa Derinliği, kullanıcıların tek tıkla alım satım emirleri yerleştirmesine, değiştirmesine ve kaldırmasına olanak tanıyan ölçeklendirme için güçlü bir araçtır.

3.9. Ek Yürütme Koşulları. Her alım satım işlemi için, bir yatırımcı ek yürütme şartlarını aracıya göre Gerçekleşmezse İptal Et (FOK) veya Kalanı İptal Et (IOC) olarak belirtebilir. FOK modunda, istenilen işlem belirtilen hacimde gerçekleştirilmelidir. Menkul kıymetin hacmi piyasada mevcut değilse talep işleme alınmamalıdır. IOC modu, alım satım işleminin emirde belirtilen hacim dahilinde piyasada bulunan maksimum hacim için gerçekleştirilebileceğini ifade eder. Talebin tam olarak karşılanamaması durumunda, mevcut hacimde bir emir gerçekleştirilecek ve kalan hacim iptal edilecektir.

3.10. Mobil Alım Satım ve Anlık Bildirimler. Şu anda, mobil alım satım giderek daha popüler hale geliyor. Yatırımcıların genellikle dünyanın her yerinden haftanın yedi günü, günün 24 saati hesaplarına erişmeleri gerekmektedir. MetaTrader 5 alım satım platformunun mobil kısmı, zamana ayak uydurur. iPhone ve Android için MetaTrader 5 mobil terminalleri yatırımcılara tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Mobil terminallerin en önemli fonksiyonlarından biri anlık bildirimleri alma seçeneğidir. Anlık bildirimler, istemci terminalinin PC sürümünden ve MQL5.community'nin çeşitli hizmetlerinden mobil cihazlara gönderilebilen kısa metin mesajlarıdır. Bu tür bildirimler hiçbir zaman kaybolmaz ve uygulamanın çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın anında ulaşır.

MQL5 dili, MQL5 programlarının anlık bildirimleri göndermesine izin veren özel bir SendNotification fonksiyonu sağlar. Ayrıca terminal, piyasadaki etkinlikler hakkında sizi uyarmak için sinyaller oluşturmanıza izin verir. Etkinlik bildirim türlerinden biri de anlık bildirimlerdir.

Anlık bildirimler, MQL5.community sitesindeki güncellemeler hakkında bilgi almak için de kullanılabilir. Bunu yapmak için Kişiler sekmesindeki kullanıcı profilinde kimliğinizi belirtin.

Anlık bildirimler, yatırımcıların bilgisayardan uzaktayken bile her zaman bilgi sahibi olmalarını ve piyasa değişikliklerine tepki vermelerini sağlar.







4. Araç Kutusu

Terminalin dördüncü versiyonunda bulunan Araç Kutusu penceresi artık daha da fazla fonksiyon sunuyor.

4.1. Gösterim. Artık yatırımcı, tüm açık pozisyonlar için varlıkların durumu hakkında özet bilgileri görebilir.

4.2. Takvim. Birinci bölümde daha önce bahsedildiği gibi, MetaTrader 5 artık ekonomik etkinliklerin takvimine sahiptir. Makroekonomik göstergeler dünyanın önde gelen 10 ekonomisinde mevcuttur ve gerçek zamanlı olarak güncellenir. Tüm etkinlikler, uygun para birimi çiftlerinin grafiklerinde görüntülenebilir.

4.3. Market. MetaTrader 5, yatırımcılar için MQL5.community hizmetleriyle sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Market, herkesin terminalde kullanmak üzere bir ürün satın alabileceği MQL5 uygulamalarının bulunduğu bir mağazadır. Size kolaylık sağlamak için Market hizmeti müşteri terminaline entegre edilmiştir.

Araç Kutusu penceresinde, yatırımcı Markette bulunan tüm uygulama yelpazesini görebilir. Satın almadan önce deneme sürümünü indirebilir ve strateji test cihazında test edebilirsiniz. Ayrıca Marketten birçok ücretsiz uygulama indirilebilir.

Satın alınanların ve indirilenlerin listesi, Satın Alınanlar sekmesinde uygun bir şekilde gösterilir. İndirilen/satın alınan uygulamalar, bunları çalıştırabileceğiniz Gezginde türlerine göre otomatik olarak sıralanır.

4.4. Kod Tabanı. Araç Kutusu penceresi ayrıca devasa ücretsiz MQL5 kaynak kodları tabanına erişim sağlar. Herhangi bir kodu doğrudan terminalden indirebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bir Uzman Danışmanı (EA), bir göstergeyi veya bir komut dosyasını bir grafiğe sürüklemeniz yeterlidir. Kod otomatik olarak indirilecek, uygun klasöre yerleştirilecek, derlenecek ve grafik üzerinde çalıştırılacaktır.

Yayınlanan kaynak kod sayısı giderek 1500'e yaklaşıyor ve artmaya devam edecek.



5. Test ve Optimizasyon

MetaTrader 5'teki en önemli ve beklenen güncellemelerden biri çok para birimli strateji test cihazıdır. Artık yatırımcılar, birkaç sembol alım satımı yapan Uzman Danışmanları (EA) test etmek ve optimize etmek için sınırsız olanaklara sahiptir.

5.1. Gelişmiş Test Raporu. MetaTrader 5, EA test sonuçları hakkında genişletilmiş bir rapor sağlar. Bir alım satım stratejisinin daha iyi değerlendirilmesini sağlayan ek istatistikler içerir. Artık kurtarma faktörünü, Sharpe oranını, pozisyon tutma süresini ve diğer birçok özelliği analiz edebilirsiniz. Test raporunda 40'tan fazla özellik mevcuttur.

Test raporunun grafik bileşeni de önemli ölçüde genişletilmiştir. Bakiye ve öz varlık grafiklerine ek olarak, test cihazı pozisyon girişi ve kar/zararın (saatlik, haftalık ve aylık) zaman dağılımını görüntüler:

Buna ek olarak, kar dağıtımı ve MAE/MFE'nin yanı sıra kar dağılımı ve pozisyon tutma süresi grafikleri oluşturur.

5.2. Her Tik Testinde Artan Doğruluk. MetaTrader 5 terminalinin Strateji Test Cihazı, testte yalnızca bir fiyat simülasyon modu kullanır — mevcut bir dakikalık verilere dayalı olarak tiklerin oluşturulması. Test cihazında M1 zaman diliminin kullanılması, MetaTrader 4'teki daha yüksek zaman dilimlerine dayalı tiklerin simülasyonunun aksine, minimum sayıda hata ile fiyat hareketinin çok doğru bir simülasyonunu sağlar. Sonuç olarak, MetaTrader 5 Strateji Test Cihazında fiyatların modellenmesindeki hatalar önemsizdir ve simüle edilen fiyat ile gerçek fiyat arasındaki farklar ancak bir dakikalık çubuk ölçeğinde olabilir.

5.3. Daha Fazla Test Modu. MetaTrader 5, dört test moduna sahiptir: her tik (en doğru yöntem), bir dakikalık OHLC (çubuk destek noktalarında test), sadece açık fiyat (hızlı test için kaba bir yöntem), matematiksel hesaplamalar (strateji test cihazında geçmiş verileri ve tiklerin oluşturulmasını kullanmadan matematiksel hesaplamalar için).

5.4. Özel Optimizasyon Kriteri. MetaTrader 4'te yatırımcı, mevcut beş kriterden biriyle bir Uzman Danışmanı (EA) optimize edebilmekteydi. Beşinci versiyonda, bir standart kriter daha mevcuttur (bakiye ve Sharpe oranının ürünü). Bununla birlikte, yeni ana özellik, bir özel optimizasyon kriterini kullanma olasılığıdır. Test cihazı ayarlarında Özel maksimum değeri seçerek, Uzman Danışmanınızı (EA) OnTester() tarafından verilen maksimum değere göre optimize edebilirsiniz.

5.5. Optimizasyon Önbelleği ve XML Raporu. Test sonuçları, gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşabilmek amacıyla, terminal tarafından sonuçların özel bir önbelleğinde (sonuç önbelleği) depolanır. Bir test veya bir optimizasyon sırasında, terminal her giriş parametresi seti için bir önceki çalışmadan gelen mevcut sonuçları, yeniden işlenmesini önlemek amacıyla sonuç önbelleği içinde kontrol eder. Söz konusu parametre setine dair bir sonuç bulunamamışsa; görev, testi yapması için aracıya verilir.

Optimizasyon sonuç önbelleği standart bir XML dosyası olduğundan, harici uygulamalarda (örneğin MS Excel'de) analiz edebilirsiniz.



5.6. Geçmişin Otomatik İndirilmesi ve Zaman Dilimlerinin Senkronizasyonu. MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı, gerekli tüm geçmiş verilerin kullanılabilirliğini sağlar. Test etmeden önce, gerekli sembol için mevcut tüm geçmiş verileri indirir. Bu sadece ilk çalıştırmadan önce yapılır. Bundan sonra sadece yeni veriler yüklenir. Test sırasında bir Uzman Danışman (EA) (çok para birimli) diğer semboller için veri isterse, bunlar da alım satım sunucusundan otomatik olarak yüklenir.

5.7. İleriye Dönük Test. MetaTrader 5, yeni ileriye dönük test modunu sunar. İleriye dönük test, farklı bir zaman diliminde en iyi optimizasyon sonuçlarının yeniden işlenmesidir. Bu özellik, geçmiş verilerin belirli alanlarına uygun parametrelerden kaçınmanıza olanak tanır.

5.8. Stres testi. EA test koşullarını gerçeğe yakın hale getirmek için MetaTrader 5'te Rastgele Gecikme modunu kullanın. İstek gönderme anından yürütülmesine kadar fiyat değişebilir. Emirde belirlenen sapmaya bağlı olarak mevcut fiyattan (sapma dahilinde ise) işlem yapılabilir veya yeniden fiyat teklifi gönderilebilir. Bu modda test yapmak, bu tür durumların işlenmesini doğru bir şekilde kodlamanıza olanak tanır.

5.9. Çok İş parçacıklı Optimizasyon. Strateji Test Cihazı çok iş parçacıklıdır ve mevcut tüm bilgisayar kaynaklarının kullanılmasına izin verir. Test ve optimizasyon, kullanıcının bilgisayarına hizmet olarak yüklenen özel bilgi işlem aracıları (her çekirdekte bir aracı) kullanılarak gerçekleştirilir. Aracılar bağımsız olarak çalışır ve optimizasyon geçişlerinin paralel işlenmesine izin verir.

5.10. Uzak Aracıların Bulutlarını Test Etme. Diğer bilgisayarlarda kurulu olan aracılar olan sınırsız sayıdaki uzak aracıyı strateji test cihazınıza bağlayabilirsiniz. Yerel ağınızdaki her test bilgisayarına test aracıları yüklemek için özel MetaTester uygulamasını kullanın ve ardından bunları bir istemci terminalindeki strateji test cihazına bağlayın. Aracılar ağ üzerinden hesaplama görevlerini alacak ve sonuçları istemci terminaline geri gönderecektir. Böylece, paralel hesaplamanın kapasitelerini önemli ölçüde genişletebilir ve optimizasyon işlemini birkaç kat hızlandırabilirsiniz.

5.11. MQL5 Cloud Network. MQL5 Cloud Network ihtiyaç duyanlar ve bilgisayarlarının boş CPU zamanını sağlayabilenler arasında bilgi işlem kaynaklarının değişimini düzenlemeye olanak tanır. MQL5 Cloud Network ile bir yatırımcı, dünya çapındaki binlerce aracının bilgi işlem gücünü kullanabilir. Yalnızca bir bilgisayar kullanıldığında birkaç yıl sürecek olan optimizasyon, artık birkaç saat içinde çalıştırılabilir.





Ağı kullanmak için strateji test cihazını açmanız ve bulut aracılarının kullanımını etkinleştirmeniz yeterlidir.

MQL5 Cloud Network'ü kullanmanın yanı sıra, CPU bilgi işlem gücünüzü ağda sunabilir ve para kazanabilirsiniz. Bunu yapmak için MetaTrader 5 istemci terminalini kurmanıza bile gerek yoktur. Bilgisayarda uzak aracıları yönetmeye yönelik bir uygulama olan MetaTester’ı hızlı ve kolay bir şekilde yüklemenizi sağlayan özel olarak oluşturulmuş yükleyiciyi indirin. Basit bir kurulumdan sonra MQL5 Cloud Network'e katılır ve kazanmaya başlarsınız. Ağ kullanımına ilişkin istatistikler ve sağlanan CPU gücü için kazancınız, MQL5.community web sitesindeki profilinizde kolayca toplanır. Aracılar hakkındaki bilgiler, ilk görevlerini yerine getirdikten hemen sonra profilinizde görünecektir.

5.12. Aracı Yönetimi Kolaylığı. Bağlam menüsü aracılığıyla test aracılarını kolayca yönetebilirsiniz. Birkaç tıklamayla her tür aracıyı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz: yerel, uzak veya MQL5 Cloud Network. Ayrıca, burada bağlı uzak aracıları kontrol edebilir ve aracıların yapılandırmalarını içe ve dışa aktarabilirsiniz.



5.13. Matematiksel Hesaplamalar. MQL5 Cloud Network’ün olanaklarıyla birleştirilen strateji test cihazının özellikleri, Uzman Danışmanların (EA) test edilmesi ve optimizasyonu ile sınırlı değildir. "Matematiksel Hesaplamalar" test modu, herhangi bir hesaplama yapmanızı sağlar. Bu modda, strateji test cihazı, fiyat geçmişini ve sembollerle ilgili bilgileri yüklemez veya kullanmaz, sadece OnInit(), OnTester() ve OnDeinit() fonksiyonlarını çağırarak hesaplamalar yapar. Matematiksel hesaplamalar, değeri OnTester() fonksiyonundan verilmesi gereken bir matematiksel fonksiyonun uçdeğerini hesaplamak için kullanışlıdır. Optimizasyon, fonksiyonun maksimum değerini bulmak için yapılır.

5.14. Optimizasyon Sonuçlarının 2D ve 3D Görselleştirilmesi. Yüz kere duymaktansa bir kez görmek daha iyidir. Strateji test cihazında optimizasyon sonuçlarını görsel modda analiz edebilirsiniz. İşte optimizasyonun iki boyutlu görselleştirmesi. Yeşilin gölgesi ne kadar koyu olursa, optimizasyon kriterinin değeri o kadar yüksek olur.





Aşağıda, strateji test cihazında matematiksel hesaplamaların üç boyutlu bir görselleştirme modu bulunmaktadır. Resim, f(x,y) = MathSin(x^2 + y^2) + k * MathExp(-p * x^2 - p * y^2) fonksiyonunun maksimumu için yapılan aramayı gösterir.

5.15. Görsel Test. Görsel test modu, Uzman Danışmanın (EA) geçmiş veriler üzerinde testler sırasında alım satım işlemlerini tam olarak nasıl gerçekleştirdiğini görselleştirmenize olanak tanır. Görselleştirici MetaTrader 4'te de mevcuttur, ancak terminalin beşinci versiyonunda fonksiyonu büyük ölçüde genişletilmiştir. İlk olarak, görselleştirici yalnızca terminalden ayrı olarak mevcuttu. Şimdi ayrı bir işlem olarak çalışmaktadır. Alım satım işlemleri sadece test edilen sembolün tablosunda gösterilmez. Ayrı sekmelerde mevcut hesap bakiyesini, açık pozisyonları ve mevcut emirleri, alım satım işlemleri geçmişini ve detaylı günlüğü takip edebilirsiniz.

5.16. Optimizasyon Sırasında Herhangi Bir Özel Sonuç. Strateji test cihazında bir Uzman Danışmanı (EA) her başlattığınızda, kendi veri dizinizi oluşturabilirsiniz. Bu veri seti, FrameAdd() fonksiyonu kullanılarak çerçeve şeklinde adlandırılan özel bir yapıya kaydedilebilir. Bir Uzman Danışmanın (EA) optimizasyonu sırasında her bir aracı, terminale çerçevelerden oluşan bir seri gönderebilir. Alınan tüm çerçeveler Uzman Danışman (EA) olarak adlandırılan terminal_directory/MQL5/Files/Tester klasöründe *.MQD dosyasına yazılır. Bunlar, aracılardan alındıkları sıraya göre yazılırlar. Bir test aracısından istemci terminalinde bir çerçevenin alınması, OnTesterPass() fonksiyonu kullanılarak işlenebilen TesterPass etkinliğini oluşturur. Bu, optimizasyonun sonuçlarının tamamlanmasını beklemek zorunda kalmadan dinamik olarak işlenmesini sağlar.

5.17. OpenCL Kullanarak Hızlandırma. Uzman Danışmanlarda gerçekleştirilen bir dizi hesaplama, MQL5 dilinde OpenCL yerel desteği nedeniyle video kartları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Modern ekran kartları, gelen veri akışıyla basit matematiksel işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek, yüzlerce küçük özelleştirilmiş işlemci içerir.

OpenCL'yi MQL5 uygulamalarında kullanmak, Uzman Danışmanların (EA) test edilmesini ve optimizasyonunu yüzlerce kat hızlandırabilir. Test aracıları (yerel, uzak veya bulut olanlar) otomatik olarak en hızlı hesaplama yöntemini seçer: CPU veya video kartı.

Örneğin, iyi bilinen Mandelbrot Fraktalının hesaplanması, OpenCL kullanılarak CPU'ya kıyasla yüz kat daha hızlı gerçekleştirilir.

6. MQL5.community ile Entegrasyon

MetaTrader 5 istemci terminali, MQL5.community ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. MQL5.community, yatırımcılara ve geliştiricilere benzersiz hizmetler sunmaktadır:

6.1. Market. Doğrudan terminalden, MQL5 programlarının mağazasındaki herhangi bir hazır uygulama Marketi satın alabilirsiniz. Satın almadan önce deneme sürümünü indirebilir ve strateji test cihazında test edebilirsiniz.

Market hizmetinde herkes satıcı olabilir. Sadece bir başvuru göndermeniz gerekir. Satıcı durumunuzun kaydı onaylandıktan sonra ürünlerinizi satabilir ve para kazanabilirsiniz.



6.2. MQL5 Cloud Network. Güçlü dağıtılmış bilgi işlem ağı strateji test cihazında Uzman Danışmanlarınızın (EA) test edilmesi ve optimizasyonu için kullanılabilir. Binlerce optimizasyon oturumu, artık dakikalar içerisinde gerçekleştirilebilir. Ağı kullanmaya ek olarak, kendi bilgi işlem kapasitelerinizi de sağlayabilir ve kazanç sağlayabilirsiniz.

6.3. MQL5 Depolama. MQL5 Depolama MetaEditor'a entegre edilmiş kaynak kodlarının kişisel deposudur. Kodunuzu güvende tutun ve dünyanın her yerinden erişin. MQL5 Depolama, yüklenen dosyalarda herhangi bir zamanda görüntülenebilen tüm değişiklik geçmişini depolar. Ayrıca, bir dosyanın önceki versiyonlarına geri dönebilirsiniz.

6.4. Kod Tabanı. Tek bir tıklamayla, MQL5.community sitesinin Kod Tabanında yayınlanan herhangi bir kodu indirebilir ve çalıştırabilirsiniz. Bir Uzman Danışmanı (EA), bir göstergeyi veya bir komut dosyasını bir grafiğe sürüklemeniz yeterlidir. Kod otomatik olarak indirilecek, uygun klasöre yerleştirilecek, derlenecek ve grafik üzerinde çalıştırılacaktır.

6.5. Sinyaller. Sinyaller hizmeti, kullanıcıların profesyonel yatırımcılardan gelen alım satım sinyallerine abone olmalarına, bunları doğrudan istemci terminallerine almalarına ve bunlara dayalı alım satım işlemlerini yürütmelerine olanak tanır.



6.6. Makaleler. MQL5 programlama dili ve platform hakkında çeşitli yararlı makaleler MQL5.community web sitesinde yayınlanmıştır. Gerekli makaleyi, doğrudan MetaEditor'daki Araç Kutusu penceresinin ayrı bir sekmesinde bulunan uygun konu ve açıklamalar listesinde bulun.

6.7. MQL5 Grafikleri. MetaTrader 5, yatırımcıların ekran görüntülerini MQL5 Grafikleri hizmeti aracılığıyla çevrimiçi yayınlamasına olanak tanır. Ekran görüntünüz, yaptıktan hemen sonra çevrimiçi olarak otomatik olarak yayınlanabilir. Ayrıca, en popüler sosyal ağ sitelerinden biri aracılığıyla resminizi paylaşmak için bir bağlantı alacaksınız.

MQL5.community hesabınızı terminalde belirttiyseniz, buna bir ekran görüntüsü atanacaktır. Bu, kendi resim galerilerinizi oluşturmanıza ve bunları profiliniz üzerinden kolayca yönetmenize olanak tanır.





7. MetaEditor 5

Yerleşik programlama dili her zaman MetaTrader alım satım platformunun en önemli parçalarından biri olmuştur. Uygulama geliştirme sadece aşağıda kuşku götürmez avantajları gösterilecek olan MQL5 programlama dili değil, aynı zamanda kaynak kodu ile çalıştığınız düzenleyicidir. MetaEditor 5, MetaTrader 4 kullanıcıları için mevcut olmayan birçok yeni özellik sunar.

7.1. Yeni Dosya Sistemi. Önceki versiyonda olduğu gibi, MetaEditor yalnızca kendi dosya sistemi güvenlik ortamı, terminalin veri klasörü içindeki /MQL5 klasörü içinde çalışabilir. Daha fazla kolaylık sağlamak için, her kaynak dosya türünün kendi dizini vardır (Uzmanlar, Göstergeler, Komut Dosyaları, İçerme vb.). Yürütülebilir programları (Uzman Danışmanlar, göstergeler ve komut dosyaları) depolayan klasörlerin ve dosyaların yapısı, istemci terminalinin Gezgin penceresinde görüntülenir.





7.2. MQL5 Sihirbazı. MetaEditor 4, çeşitli uygulamalar geliştirmek için şablonlar oluşturmayı sağlayan Uzman Danışmanlar (EA) oluşturmak için bir sihirbaz içerir. MetaEditor'un beşinci versiyonunda bu bileşen önemli ölçüde yeniden tasarlanmıştır. Yeni adı MQL5 Sihirbazıdır. Halihazırda uygun şekilde tasarlanmış ve gerekli etkinlik işleyicilerini içeren program şablonları oluşturmanızı sağlar. Ancak, yeni ana özellik, kullanıma hazır Uzman Danışmanlar (EA) oluşturma olasılığıdır. Yatırımcı, Uzman Danışmanın (EA) hangi sinyalleri kullanacağını, para yönetimi stratejisini ve zararlardan nasıl korunacağını (takip eden durdurma türü) seçmelidir.

Artık yatırımcının, kullanıma hazır bir Uzman Danışman (EA) almak için MQL5'te nasıl programlama yapılacağını bilmesi gerekmez. Bir EA, birkaç kolay adımda oluşturulur. Ardından, strateji test cihazında Uzman Danışmanınızı (EA) optimize etmeye başlayabilirsiniz.

7.3. MQL5 Depolama. MQL5 Depolama, kişisel MQL5 kaynak kodlarını depolar. Dosyaların ve proje yönetiminin doğrudan MetaEditor’da kullanışlı bir şekilde sürümlü depolanması için tasarlanmıştır.

Kaynak kodu, MQL5.community hesabınızdan erişebileceğiniz güvenli bir uzak havuzda depolanır. Sabit disk hataları durumunda, kodların yerel kopyaları depolama kullanılarak kurtarabilir.

Depolama alanınıza herhangi bir bilgisayardan erişebilirsiniz. Sadece MetaEditor’da MQL5.community hesabınızı kullanarak oturum açın. Gezgin penceresinin uygun bağlam menüsünü kullanarak depolama ile çalışabilirsiniz.





Depolamadaki her değişiklik işlemi günlüğe kaydedilir. Daha sonra, tüm değişiklik geçmişini görüntüleyebilir, özel bir araç kullanarak dosyaların sürümlerini karşılaştırabilir ve ayrıca önceki herhangi versiyona geri döndürebilirsiniz.

MQL5 Depolama seçenekleri genişlemeye devam edecektir. Gerekli MQL5.community hesaplarına izin vererek, depolamayı kullanan projelerle ortak çalışmayı sağlayacaktır.

7.4. C++ DLL'nin Hızlı Derlenmesi. Birçok geliştirici, MQL5'te uygulama geliştirirken üçüncü taraf DLL'leri kullanır. MetaEditor 5 ile DLL derlemek için MS Visual Studio kullanmanıza gerek yoktur. Düzenleyici, standart cpp ve h dosyalarını destekler ve bunları MQL5 kaynak kodu kadar kolay bir şekilde derler. Bilgisayarınızda MS Visual Studio kurulu ise derleyicisi kullanılır. Aksi takdirde gerekli dosyalar güvenli bir bağlantı ile özel bir derleme sunucusuna gönderilir. Derlemeden sonra hazır DLL dosyası size geri gönderilir.

MQL5 kaynak kodunda olduğu gibi, hatalar ve uyarılar dahil tüm derleme sonuçları Araç Kutusu penceresinin Hata sekmesinde görünür.

7.5. Akıllı Kod Kontrolü. MetaEditor 5, kod yazma sürecini hızlandırmanıza, gezinmeyi kolaylaştırmanıza ve hataları önlemenize olanak tanıyan çeşitli araçlar sunar.

Parçacıklar. Kod yazma kolaylığı için, MetaEditor, MQL5 dilinin belirli bir yapısını açıklayan kaynak kodun küçük şablon parçaları olan parçacıkları ekleme olanağı sağlar. Bir parçacığın eklenmesi, anahtar sözcük yazılarak başlatılır.

Fonksiyon Adlarının Otomatik Değiştirilmesi. Bu, kod yazarken eklemek için yerleşik ve özel fonksiyonların, sabitlerin, değişkenlerin, sınıf üyelerinin, anahtar sözcüklerin vb. adlarının varyantlarını görüntüleme olanağıdır. Adların varyantları, yazılan ilk karakterlerle belirlenir.



Fonksiyon Parametrelerine İlişkin İpuçları. Bu özellik sayesinde geliştiricinin kod yazarken her fonksiyonun belgelerini okumasına gerek kalmaz. Bir fonksiyonu tanımlarken, belirli bir tuş kombinasyonuna basmanız yeterlidir; MetaEditor, fonksiyon parametreleri ve bu parametrelerin türleri ile ilgili bir ipucu görüntüler.

Fonksiyonların Listesi. MetaEditor'da, geçerli dosyada bildirilen tüm fonksiyonların listesini görüntüleyebilir ve bunlardan herhangi birine hızlı bir şekilde gidebilirsiniz.

7.6. Kod Şekillendirici. Kaynak kodun iyi yapılandırılmış ve doğru tasarımı, böyle bir kodla çalışmayı çok daha kolay hale getirir. Dikkatlice biçimlendirilmiş bir kod profesyonel görünür. MetaEditor, Şekillendirici Fonksiyonu sağlar. Herhangi bir kod, tek bir tıklamayla iyi tasarlanmış bir koda dönüştürülebilir. Şekillendiricide kullanılan biçimlendirme kuralları, yılların tecrübesine sahip profesyonel programcılar tarafından geliştirilmiştir.

7.7. Kod Vurgulama. Dördüncü versiyonla karşılaştırıldığında, MetaEditor 5, kaynak kodun farklı öğelerini (anahtar sözcükler, fonksiyon adları, değişkenler vb.) vurgulamak için daha geniş fırsatlar sunar. Her kullanıcı, ayrı kod vurgulama oluşturabilir.

7.8. Unicode Desteği. Düzenleyicinin önceki versiyonu, Unicode'daki kaynak kod dosyalarını desteklemez. Bu, işletim sisteminin geçerli yerel ayarında desteklenmeyen karakterleri içeren dosyaları görüntülerken ve derlerken sorunlara neden olur. MetaEditor 5'te bu sorun tamamen çözülmüştür. Herhangi bir kaynak dosyası, standart düzenleyici özellikleri kullanılarak Unicode formatında kaydedilebilir ve daha sonra bununla çalışabilir ve işletim sisteminizin herhangi bir dili ile derleyebilirsiniz.

7.9. Kaynak Ekleme. MetaEditor 5, programlama işleminin maksimum kolaylığına odaklanır. Kaynak dosyasını programa ekleme rutin işlemi tek bir komutla gerçekleştirilir.





7.10. MQL5.community ile Global Arama ve Entegrasyon. Bir program geliştirirken, genellikle çeşitli bilgilere erişmeniz gerekir. MetaEditor bu sorunu MQL5.community ile entegre ederek çözmektedir. mql5.com'da yayınlanan makaleler ve kaynak kodları, Araç Kutusu penceresinde uygun şekilde sekmelidir. Ancak, mevcut bilgilerin gerçekten etkili bir şekilde kullanılması için bir arama sistemi gereklidir.



MetaEditor 5, global arama sistemini içerir.



Tek arama kutusuna isteğinizi yazın, nerede arama yapacağınızı seçin ve Araç Kutusunun ayrı bir sekmesinde sonuçları alın. Geçerli belgede, dosyalarda, Makalelerde veya Kod Tabanında ayrı ayrı arama yapmanın yanı sıra, MQL5.community sitesinin tamamında arama yapabilirsiniz. Forum, Makaleler, Belgeler ve Kod Tabanını içerir.

7.11. Hata Ayıklama. Abartmadan, MetaEditor 4'ü kullanan herkes hata ayıklama fonksiyonunu istemiştir. Hata ayıklayıcının beşinci versiyonda ortaya çıkması, MQL5 uygulamalarının geliştirilmesini yeni bir seviye taşımıştır. Hata ayıklama uygulamaları için tüm standart fonksiyonlar mevcuttur.

Kesme Noktaları. Kesme noktalarını, programın davranışını incelemek için program yürütme sürecinin kesintiye uğratılması gereken kaynak kod satırlarına yerleştirin.

İfadelerin İzlenmesi. Hata ayıklama sırasında herhangi bir ifadenin değerlerini Araç Kutusunun ayrı bir sekmesinde izleyin.

Çağrı Yığını. Hata ayıklama sırasında çağrı yığınını izleyin.

Adım Adım Hata Ayıklama. Adım adım hata ayıklama komutlarını kullanın: Gir, Atla ve Dışarı Adımla.



7.12. Projeler. MetaEditor 5'te planlanan birçok özellikten biri proje yönetimidir. Bu, geliştiricinin programlarını yapılandırarak işi kolaylaştıracaktır.

7.13. Kod Profilleme. MetaTrader 5'te hata ayıklama, programcıların işini büyük ölçüde basitleştirmiştir. Ancak MetaEditor 5, kaynak kodu optimizasyonu için başka bir güçlü araca sahiptir. Kod Profil Oluşturucu tüm uygulama darboğazlarını algılar.





Kod profil oluşturucu, uygulamanın bağımsız kaynak kodu parçalarının yürütme hızını analiz eder. Analiz sonuçları, bir programcıya hem ayrı fonksiyonlar hem de satırlar ile sunulur. Böylece kodun en yavaş kısımlarını bulmak ve MQL5 program çalışmasını optimize etmek artık mümkündür.





8. MQL5 Programlama Dili

8.1. Artan Hız. MQL4 ile karşılaştırıldığında, MQL5 kodunun yürütme hızı 4 ila 20 kat artmıştır! Yürütme ​​hızı neredeyse C++ dilinin seviyesine ulaştı, bu nedenle MQL5'te hesaplamaları hızlandırmak için üçüncü taraf DLL kullanmanıza gerek yoktur. Aslında, DLL eksikliği uygulama güvenliğini artırır.

8.2. Kod Koruması. MetaTrader 5 ile MQL5 programlarının (ex5) yürütülebilir dosyalarının yeni ve yüksek seviyede korunmasının keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıştırmaya karşı koruma, aşağıdaki faktörler nedeniyle artmıştır: yeni, daha karmaşık şifreleme algoritmaları, dosya bütünlüğü kontrolü (derlemeden sonra dosyanın değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etme) ve dilin daha karmaşık olması. Market hizmeti aracılığıyla satılan programlar ayrıca şifrelenir ve kullanıcının donanımına (bilgisayar yapılandırması) bağlıdır, bu da onları daha fazla korur.

8.3. C++ ile Benzerlik. MQL5 dilinin sözdizimi, en popüler programlama dillerinden biri olan C++'ya çok benzer. Bu nedenle öğrenmesi kolaydır ve programları diğer modern programlama dillerinden MQL5'e kolayca çevirebilirsiniz. MQL5 nesne yönelimlidir ve türlerin kapsüllenmesi ve genişletilebilirliği, kalıtım, çok polimorfizm, aşırı yükleme ve sanal fonksiyonlar gibi bu programlama yaklaşımından yararlanmanıza olanak tanır.



8.4. Sınıflar ve Yapılar. MQL5, karmaşık veya soyut veri türlerini destekler: yapılar ve sınıflar. Yalnızca nesneyi değil, aynı zamanda davranış modelini de tanımlamak için kullanılırlar. Nesnenin kendi davranışlarından sorumlu olduğu gerçeği, nesne kullanıcısının programlama görevini büyük oranda kolaylaştırır.

8.5. Etkinlikler. MQL5 dili önceden tanımlanmış etkinliklerin işlenmesini sağlar. MQL4'te yalnızca üç etkinlik mevcuttur, beşinci versiyonda ise, uygulama başlatma ve kaldırma etkinlikleri, yeni bir tikin alınması, fiyat verilerinin ve piyasa derinliğinin değiştirilmesi, zamanlayıcı etkinlikleri, alım satım etkinlikleri, test etkinlikleri, optimizasyon ve grafiklerle eylemler dahil olmak üzere 13 tür etkinlik işlenebilir.

8.6. Doğrudan MQL5'ten Grafiklerin, Nesnelerin ve Kaynakların Yönetimi. Tüm grafik özelliklerini yönetebilir, doğrudan MQL5 uygulamalarından grafikteki nesneleri ekleyebilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz. Bir kullanıcının ve bir grafiğin etkileşim etkinliklerini işleme olasılığı ile birleştirildiğinde, herhangi bir karmaşıklıkta grafik paneller oluşturabilirsiniz.

Yerleşik nesnelerle çalışmanın yanı sıra kendi grafik ve ses kaynaklarınızı da kullanabilirsiniz.

8.7. Yeni Gösterge Çizim Stilleri. MetaTrader 5'te göstergelerin çizim stilleri sayısı 6'dan 18'e yükselmiştir. Çizgiler, histogramlar, semboller, doldurulmuş alanlar, mumlar, oklar vb. çizebilirsiniz. Burada, grafik alt penceresinde çizilmiş iki çizgi arasındaki doldurulmuş alanı gösteren gösterge yer almaktadır.







8.8. Göstergelerle Çalışma Kolaylığı. MQL4'te, gösterge tamponlarındaki indeksleme yönü, en yeni (0) veriden en eski veriye kadar kalıcıdır. Bu yaklaşım, göstergeler ve komut dosyalarıyla çalışırken kabul edilebilir. Bununla birlikte, göstergeler geliştirirken, bu tür indeksleme uygun değildir, çünkü her yeni çubukta, tüm öğelerin indekslenmesi birer birer kaydırılır ve dizinin başına 0 indeksli yeni bir öğe eklenir. MQL5'te sorun, dizi indeksleme yönünü değiştirmenize izin veren ArraySetAsSeries fonksiyonu eklenerek çözülmüştür.



MQL5'te kullanılan gösterge tamponlarının sayısı sınırsızken MQL4'te sekizden fazla tampon kullanamazsınız.

Ayrıca MQL5'te diğer göstergelerin değerlerine dayalı göstergeler geliştirebilirsiniz. Platformun dördüncü versiyonunda, yalnızca istemci terminalinin arayüzündeki özel bir seçenek aracılığıyla başka bir göstergeye dayalı bir gösterge oluşturulabilir. MQL5'te, price[] giriş veri dizisi olarak başka bir göstergenin herhangi bir tanıtıcısını bir göstergeye geçirebilirsiniz.



8.9. Devasa Bir Standart Kitaplık ve Birçok Örnek. MetaTrader 5'in standart teslimatı, MQL5'te yazılmış büyük bir standart kitaplığı içerir. MQL5 fonksiyonlarına kolay erişim sağlayarak program geliştirmeyi kolaylaştırır. Standart kitaplık, verileri düzenlemek, dosyalar, diziler, grafik nesneler, grafikler, göstergeler ve alım satım sınıfları ile çalışmak için sınıflar içerir.

Ayrıca MetaTrader 5, her türden uygulamanın (Uzman Danışmanlar (EA), göstergeler ve komut dosyaları) kaynak kodunun birçok örneğini içerir.

8.10. OpenCL Desteği. MQL5, OpenCL için yerel desteğe sahiptir. Tüm avantajlarını kullanmak için üçüncü taraf kitaplıklarına ihtiyacınız yoktur. Sadece özel MQL5 fonksiyonlarını kullanın. OpenCL dili, OpenCL 1.1 veya daha üstünü destekleyen ekran kartları üzerinde hesaplamalar yapma amacıyla kullanılır. Modern ekran kartları, gelen veri akışıyla basit matematiksel işlemleri eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek, yüzlerce küçük özelleştirilmiş işlemci içerir. OpenCL dili, paralel hesaplamayı düzenler ve böylece bazı görevler için daha yüksek hız elde etmemizi sağlar.





9. Yatırımcılar ve Geliştiriciler için Hizmetler

MetaTrader 5 işlem platformunun ayrılmaz bir parçası MQL5.community'dir. Yatırımcıların ve geliştiricilerin yararlı bilgiler bulabileceği ve MetaTrader 5 ile ilgili konuları tartışabileceği siteye ek olarak, MQL5.community, katılımcılara çeşitli benzersiz hizmetler sunar.

MQL5.community, tüm topluluk hizmetlerinde kullanılan kendi güvenli ödeme sistemine sahiptir. Hesabınıza WebMoney ve PayPal aracılığıyla para yatırabileceğiniz gibi, kredi veya banka kartı kullanarak da para yatırabilirsiniz. Para çekme işlemleri bir WebMoney veya PayPal hesabına yapılabilir. Tüm transferler güvenli, şifreli bir SSL bağlantısı üzerinden yapılır.



9.1. İşler. İşler hizmeti, hem yatırımcılar hem de programcılar için faydalıdır. Bir yatırımcı herhangi bir alım satım fikrini uygulamaya ihtiyaç duyuyorsa ancak MQL5'te nasıl programlama yapacağını bilmiyorsa, her zaman profesyonel bir geliştiriciyle iletişime geçebilir. Öte yandan, geliştiriciler bilgilerinden yararlanmak için mükemmel bir fırsata sahiptir.



İş hizmetinin kullanıcı dostu bir arayüzü vardır ve bu, bir herkese açık emir vermenizi ve programcıdan en avantajlı teklifi seçmenizi veya belirli bir geliştirici için bir emir yayınlamanızı sağlar. Emri uygulama süreci, müşteri ile geliştirici arasındaki yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olmak için onayı içeren birkaç adıma bölünmüştür.

Bir anlaşmazlık durumunda MetaQuotes Software Corp. tarafından yürütülen tahkime başvurabilirsiniz.

Hizmet iki yıl önce başlatıldı ve o zamandan beri yaklaşık 1.300 iş yerine getirildi.



9.2. Market. Market hizmeti, MQL5 uygulamalarını satın almak ve satmak için açık ve güvenli bir sitedir. Market, MQL5.community sitesinde çevrimiçi olarak mevcuttur ve ayrıca doğrudan istemci terminalinden erişilebilir. Satışa sunulan tüm uygulamalar ayrıca koruma altındadır. İndirirken, uygulama şifrelenir ve bilgisayarınızın yapılandırmasına bağlanır.

9.3. MQL5 Depolama. Kaynak kodu için MQL5 Depolama dosyaların ve proje yönetiminin doğrudan MetaEditor'dan sürümlü depolanması için kullanışlı bir şekilde tasarlanmıştır. MQL5 Depolama ile, bir MQL5.community hesabını kullanarak herhangi bir bilgisayardan kaynak kodunuza erişebilirsiniz. Farklı bilgisayarlarda çalışıyorsanız, kaynak kodlarını kolayca senkronize edebilir ve her zaman en son versiyonlarıyla çalışabilirsiniz.

9.4. MQL5 Cloud Network. MQL5 Cloud Network, ihtiyaç duyanlar ve bilgisayarlarının boş CPU zamanını sağlayabilenler arasında bilgi işlem kaynaklarının değişimini düzenlemeye olanak tanır. MQL5 Cloud Network ile bir yatırımcı, dünya çapındaki binlerce bilgisayarın bilgi işlem gücünü kullanabilir. Yalnızca bir bilgisayar kullanıldığında birkaç yıl sürecek olan optimizasyon, artık birkaç saat içinde çalıştırılabilir.

9.5. Sinyaller. MetaTrader 5 Alım Satım Sinyalleri yatırımcıların bir Sinyal Sağlayıcının alım satım işlemlerini kopyalamasını sağlayan bir hizmettir. Herhangi bir yatırımcı, sinyallere abone olabilir ve deneyimli bir yatırımcının stratejisini takip edebilir. Hizmet kesinlikle güvenlidir; her Sinyal Sağlayıcı, sağlayıcının alım satım faaliyeti hakkında ayrıntılı bilgileri içeren herkese açık izleme sistemine kayıtlıdır.





Mevcut alım satım sinyallerinin gösterimi hem MQL5.community web sitesinde hem de istemci terminallerinde bulunabilir. Abonelikler bir MQL5.community hesabı kullanılarak yapılabilir. Yatırımcılar, profilleri veya "Sinyallerim" bölümü aracılığıyla aboneliklerini kolayca yönetebilirler.



Herhangi bir yatırımcı, MetaTrader 5 istemci terminalindeki Sinyaller sekmesinin Araç Kutusu penceresinden abone olabilir.





Bir Sinyal Sağlayıcı ile herhangi bir anlaşma yapılmasına gerek yoktur; gerekli tüm işlemler kesinlikle sistem içinde gerçekleştirilir. Sinyallerin kullanımı için komisyon alınmaz. Abonelikten sonra, Sağlayıcının alım satım işlemleri neredeyse anında Abonenin hesabına kopyalanacaktır.

Başarılı bir yatırımcıysanız ve deneyim ve becerilerinizi kullanarak para kazanmak istiyorsanız, MQL5.community web sitesi aracılığıyla Sinyaller hizmetine sağlayıcı olarak kaydolabilirsiniz. Alım satım hesabı, hakkında detaylı bilgilerin görüntüleneceği izleme sistemine bağlanır. Hesap, hem MQL5.community'de hem de doğrudan alım satım terminalinde mevcut alım satım sinyalleri listesine dahil edilecektir.





Bir ücret karşılığında alım satım sinyalleri sağlanırsa, yatırımcılardan yapılan ödemeler Sağlayıcının dahili MQL5.community ödeme hesabına iletilecektir.

9.6. Sanal barındırma. Bu, otomatik alım satım veya sinyallerin kopyalanması için istemci terminalinin 24 saat çalışmasını sağlayan bir hizmettir. Üçüncü taraf şirketlerden sıradan VDS veya VPS kiralamanın aksine, terminalden alım satım sunucusuna emir gönderirken ağ gecikmesini en aza indirerek aracınıza en yakın sunucuyu seçebilirsiniz.

Doğrudan alım satım platformundan sanal bir terminal kiralanırken, ödeme MQL5.community hesabı üzerinden yapılır.





Kiralama birkaç basit adımda gerçekleştirilir, bu sırada yalnızca en uygun sunucu ve hizmet planını seçmeniz yeterlidir. Bundan sonra, gerekli alım satım ortamını sanal terminale taşımanız gerekir: semboller, göstergeler, alım satım robotlarının yanı sıra FTP, e-posta, Uzman Danışman (EA) ve Sinyal ayarları.



Çalışmasını kontrol etmek için sanal terminalin günlüğünü görüntüleyebilirsiniz. CPU yükü, bellek ve sabit disk kullanımı ile ilgili ayrıntılar da mevcuttur.





Sonuç

Bu makalemizde, MetaTrader 5 platformunun tüm temel özelliklerini listelemeye çalıştık. Tabii ki, alım satım platformunun fonksiyonu daha da geniştir. MetaTrader 5, finansal piyasalarda başarılı alım satım için gerekli olan eksiksiz bir araç yelpazesi sunar. Ayrıca alım satım platformunun gelişiminin devam ettiği ve fırsatların genişlemeye devam ettiği de belirtilmelidir. Sektörün gelişimini takip ediyor ve güncel tutuyoruz, sizin için en iyi alım satım platformunu sağlamak için önde gelen borsalar, aracılar ve tabii ki yatırımcılar ile iletişim kuruyoruz.

