William Gann yöntemleri (Bölüm II): Gann Karesi göstergesi oluşturma

Giriş

Yirminci yüzyılın başlarında efsanevi bir yatırımcı ve teknik analist olan William Delbert Gann, ardında zengin bir piyasa analizi araçları ve teknikleri mirası bıraktı. Geliştirdiği sayısız eser arasında 9’un Karesi özel bir yere sahiptir. Geometri, numeroloji ve astroloji unsurlarını birleştiren gizemli ve çok yönlü bir araçtır.

Gann'ın 9'un Karesi, 9x9'luk bir kare şeklinde düzenlenmiş spiral bir sayı dizisidir. Bu araç, finansal piyasalardaki önemli fiyat seviyelerini ve zaman döngülerini tahmin etmek için kullanılır. Olağandışı doğasına rağmen, 9'un Karesi piyasa analizine alışılmadık yaklaşımlar arayan modern yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Bu makalede, Gann'ın 9'un Karesi dünyasına dalacağız ve MQL5 programlama dilini kullanarak MetaTrader 5 platformu için bir gösterge oluşturarak konseptini dijital çağa getirmeye çalışacağız. Amacımız, yatırımcıların Gann'ın bilgeliğini modern teknolojiyle birleştirerek 9'un Karesi ilkelerini alım-satımlarında görselleştirmelerine ve uygulamalarına olanak tanıyacak bir araç geliştirmektir.

9'un Karesinin teorik temelini gözden geçirecek, göstergeyi oluşturma sürecini adım adım inceleyecek ve pratik uygulamasını ve potansiyel sınırlamalarını tartışacağız. İster deneyimli bir alım-satım sistemi geliştiricisi olun, ister sadece alışılmadık piyasa analizi yöntemleriyle ilgileniyor olun, bu makale size analiz araç kutunuzu genişletmek için değerli bilgiler ve pratik beceriler sağlayacaktır.

William Gann'ın izinde sürükleyici bir yolculuğa çıkalım ve onun parlak fikirleri ile modern algoritmik alım-satım dünyası arasında bir köprü oluşturalım.





Gann'ın 9'un Karesinin teorik temeli





Gann'ın 9'un Karesi geometri, numeroloji ve astroloji unsurlarını birleştiren benzersiz bir teknik analiz aracıdır. Yöntem, finansal piyasalardaki fiyatların ve zamanın, 9x9'luk bir kare içinde yer alan sayısal bir dizi olarak temsil edilebilecek spiral kalıplarda hareket ettiği fikrine dayanmaktadır.

9'un Karesinin oluşturulması, 1 sayısı atanan merkezi hücre ile başlar. Sayılar daha sonra saat yönünün tersine spiral şeklinde dizilerek kareyi 81'e (9x9) kadar doldurur. Bu dizideki her dokuzuncu sayı bir "kardinal haç" oluşturur - Gann'ın piyasa analizi için özellikle önemli olduğunu düşündüğü kilit nokta.

Gann Teorisine göre, 9'un Karesindeki sayılar fiyat seviyelerine ve zaman aralıklarına karşılık gelir. Piyasanın bu seviyelere tepki verme eğiliminde olduğuna, pivot noktaları, destek veya direnç oluşturduğuna inanıyordu. Aynı çizgi üzerinde veya birbirleriyle uyumlu ilişkiler içinde olan sayılara özel önem verilir.

Gann ayrıca 9'un Karesini astrolojik kavramlarla ilişkilendirerek, karedeki sayılar arasındaki açıların belirli gezegen açılarına karşılık geldiğini belirtmiştir. Bu, analize bir zaman boyutu ekleyerek yalnızca fiyat seviyelerini değil, aynı zamanda önemli piyasa olaylarının potansiyel tarihlerini de tahmin etmemize olanak sağlar.

9'un Karesinin yorumlanmasının genellikle öznel olduğunu ve deneyim gerektirdiğini unutmamak önemlidir. Yatırımcılar bu aracı farklı şekillerde kullanır: bazıları fiyat seviyelerine, bazıları zaman döngülerine odaklanır ve bazıları ise her iki yaklaşımı birleştirir.

Olağandışı doğasına rağmen, Gann'ın 9'un Karesi modern yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Değeri, piyasa hareketlerine geleneksel teknik analiz yöntemlerini tamamlayabilecek benzersiz bir bakış açısı sağlama becerisinde yatmaktadır.

Bir MetaTrader 5 göstergesi oluşturma bağlamında, görevimiz bu teorik kavramları belirli alım-satım sinyalleri ve görsel temsiller üretebilen algoritmalara dönüştürmek olacaktır. Bu, yatırımcıların Gann'ın fikirlerini modern dijital alım-satım ortamına entegre etmelerini sağlayacaktır.





Gann'ın 9'un Karesinin matematiksel yapısı

Olağandışı köklerine rağmen, Gann'ın 9'un Karesi net bir matematiksel yapıya sahiptir. Bu yapıyı anlamak, doğru ve verimli bir gösterge oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Şimdi 9'un Karesinin altında yatan temel matematiksel ilkelere bakalım:

Karenin oluşturulması - 9'un Karesi, 9x9 matrisinde düzenlenmiş 1'den 81'e kadar sayıların spiral bir dizisidir. Matematiksel olarak bu, karedeki (x, y) koordinatlarının bir fonksiyonu olarak gösterilebilir.

Spiral dizi - Sayılar saat yönünün tersine bir spiral şeklinde düzenlenir. Bu, ayrık formdaki spiralin parametrik denklemleri ile tanımlanabilir.

Açısal ilişkiler - Gann sayılar arasındaki açısal ilişkilere özel önem vermiştir. Bu ilişkiler, sayıların konumu dikkate alınarak trigonometrik fonksiyonlar aracılığıyla ifade edilebilir.

Fiyat projeksiyonları - Sayıları fiyat seviyelerine dönüştürmek için genellikle logaritmik veya karekök içeren çeşitli matematiksel dönüşümler kullanılır.

Zaman döngüleri - 9'un Karesinin zaman unsuru, spiralin her bir tam devrinin belirli bir döngüye karşılık geldiği modüler aritmetik yoluyla ifade edilebilir.

Kardinal haç - Kardinal haçı oluşturan sayılar (her dokuzuncu sayı) 9 adımlı bir aritmetik dizi olarak ifade edilebilir.

Armonik ilişkiler - Bir karedeki sayılar arasındaki armonik ilişkiler, basit sayısal oranlar veya derece cinsinden açılar şeklinde tanımlanabilir.

Fiyatın karekökü - Gann hesaplamalarında genellikle fiyatın karekökünü kullanırdı, bu da başka bir matematiksel dönüşüm seviyesi ekler.

Modüler aritmetik - 9'un Karesindeki birçok hesaplama, özellikle mod 9 ile modüler aritmetik ilkelerine dayanır.

MQL5'te bir gösterge oluşturmak için bu matematiksel kavramları belirli algoritmalara dönüştürmemiz gerekir. Bu, 9'un Karesini oluşturmak, açısal ilişkileri hesaplamak, sayıları bir fiyat ölçeğine yansıtmak ve zaman döngülerini belirlemek için fonksiyonlar geliştirmeyi içerir.

9'un Karesinin matematiği doğru olsa da, yorumlanması ve piyasalara uygulanmasının büyük ölçüde öznel kaldığını belirtmek önemlidir. Göstergeyi oluşturmadaki amacımız, kullanıcılara hassas matematiksel hesaplamalara dayalı olarak Gann Teorisinin çeşitli yönlerini denemelerine olanak tanıyacak esnek bir araç sağlamaktır.





Bir gösterge oluşturmaya hazırlanma

Gann'ın 9'un Karesi göstergemizin temel işlevlerini tanımlayarak başlayalım. Karenin kendisini grafikte çizmemiz, önemli fiyat seviyelerini hesaplamamız ve zaman döngülerini görüntülememiz gerekecek. Daha sonra kullanıcılara sunulacak ayarlar hakkında düşüneceğiz. Bunlar: 9'un Karesi için başlangıç sayısı, fiyatlara dönüştürmek için ölçek ve çizgiler ve metin için renk seçimi olabilir.

Verileri nasıl depolayacağımızı planlamak önemlidir. 9'un Karesi sayıları için bir dizinin yanı sıra hesaplanan fiyatları ve tarihleri saklamak için listelere ihtiyacımız olacak.

Bir sonraki adım temel algoritmaları geliştirmektir. 9'un Karesini oluşturmak, sayılarını fiyat seviyelerine çevirmek ve zaman döngüleri için tarihleri hesaplamak amacıyla fonksiyonlar oluşturmamız gerekecek. Tüm bu bilgileri grafikte nasıl en iyi şekilde gösterebileceğimizi düşüneceğiz. 9'un Karesinin kendisini nasıl göstereceğimize ve fiyat seviyelerini ve tarihleri nereye yerleştireceğimize karar vermemiz gerekiyor.

Test etme konusunu da unutmayalım. Hesaplamalarımızın doğruluğunu kontrol etmek için yöntemler hazırlayalım ve göstergeyi farklı zaman dilimlerinde test edelim. MQL5'te çalışmanın özelliklerini incelemek de önemlidir, özellikle grafiksel öğeler oluşturma ve kullanılabilir matematiksel fonksiyonlar ile ilgili olarak.

Bu hazırlık, verimli ve kullanıcı dostu bir Gann'ın 9'un Karesi göstergesi oluşturmak için sağlam bir temel oluşturacaktır.

Gann'ın 9'un Karesi gösterge kodu yapısı

MetaTrader 5 için Gann'ın 9'un Karesi göstergesini geliştirirken, net ve mantıklı bir kod yapısı oluşturmak önemlidir. Bu, göstergenin anlaşılmasını, hataların ayıklanmasını ve daha da iyileştirilmesini kolaylaştıracaktır. Şimdi kodumuza dahil edilmesi gereken ana bileşenlere bakalım.

İlk olarak, değişkenleri bildirmemiz ve başlatmamız gerekiyor. Gösterge ayarlarını saklamak için global değişkenler tanımlayalım ve 9'un Karesi verilerini ve hesaplanan değerleri saklamak için diziler oluşturalım.

OnInit() fonksiyonu, gösterge parametrelerini başlatmak ve gerekli grafiksel nesneleri oluşturmak için kullanılacaktır.

OnDeinit() fonksiyonu, gösterge silindiğinde oluşturulmuş tüm grafiksel nesneleri temizleyecektir.

OnCalculate() fonksiyonu, göstergenin ana fonksiyonudur ve her tikte çağrılır. Burası ana hesaplamaların yapılacağı ve ekranın güncelleneceği yerdir.

Gösterge temel bileşenlerinin uygulanması

Şimdi 9'un Karesi için "boş" koda bakalım:

#property copyright "Copyright 2023, Evgeniy Koshtenko" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/koshtenko" #property version "1.00" #property description "Gann Square of 9 Price and Time Levels Indicator" #property indicator_chart_window input double StartNumber = 1 ; input color PriceLevelColor = clrDodgerBlue ; input color TimeLevelColor = clrRed ; input int LevelsToShow = 50 ; input datetime EndDate = D'2024.08.14 00:00' ; input double PriceStepDivisor = 10.0 ; double price_levels[]; datetime time_levels[]; double price_scale; int time_scale; int OnInit () { if (StartNumber <= 0 || LevelsToShow <= 0 || EndDate <= 0 || PriceStepDivisor <= 0 ) { Print ( "Invalid input parameters" ); return INIT_PARAMETERS_INCORRECT ; } CalculateScales(); CalculateLevels(); DrawLevels(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void CalculateScales() { double current_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); price_scale = current_price / (StartNumber * StartNumber); datetime current_time = TimeCurrent (); time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber)); } void CalculateLevels() { ArrayResize (price_levels, LevelsToShow); ArrayResize (time_levels, LevelsToShow); for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { double price_square = MathPow (StartNumber + i / PriceStepDivisor, 2 ); int time_square = (StartNumber + i) * (StartNumber + i); price_levels[i] = price_scale * price_square; time_levels[i] = EndDate - time_scale * time_square * 86400 ; } } void DrawLevels() { for ( int i = 0 ; i < LevelsToShow; i++) { string price_name = "GannPriceLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , price_name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , price_levels[i]); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_COLOR , PriceLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 , price_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , price_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Price Level " + DoubleToString (price_levels[i], _Digits )); string time_name = "GannTimeLevel_" + IntegerToString (i); ObjectCreate ( 0 , time_name, OBJ_VLINE , 0 , time_levels[i], 0 ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_COLOR , TimeLevelColor); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 , time_name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetString ( 0 , time_name, OBJPROP_TOOLTIP , "Gann Time Level " + TimeToString (time_levels[i], TIME_DATE | TIME_MINUTES )); } } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannPriceLevel_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "GannTimeLevel_" ); }

Bu gösterge, MetaTrader 5 platformu için uyarlanmış William Gann'ın 9'un Karesi konseptinin modern bir yorumudur. Gann ilkelerine dayalı olarak fiyat ve zaman seviyelerini görselleştirerek yatırımcılara piyasa analizi ve alım-satım kararları için benzersiz bir araç sağlar.

Gösterge girdileri:

StartNumber - 9'un Karesini oluşturmak için başlangıç sayısı,

PriceLevelColor ve TimeLevelColor - sırasıyla fiyat ve zaman seviyelerini görüntülemek için renkler,

LevelsToShow - görüntülenecek seviye sayısı,

EndDate - geçmiş veriler üzerinde hesaplamalar ve testler için bitiş tarihi,

PriceStepDivisor - fiyat seviyelerinin sıklığı.

Global değişkenler verileri depolamak ve işlemek için kullanılır. price_levels[] ve time_levels[] dizileri sırasıyla hesaplanan fiyat ve zaman seviyelerini saklar. price_scale ve time_scale değişkenleri fiyat ve zaman değerlerini ölçeklendirmek için kullanılır.

CalculateScales() fonksiyonu, enstrümanın mevcut fiyatına ve belirtilen bitiş tarihine göre fiyat ve zaman için ölçekleri otomatik olarak belirler. CalculateLevels(), fiyat ve zaman seviyesi hesaplamalarını gerçekleştirir. Fiyat seviyeleri, ikinci dereceden bir fonksiyon ve seviyelerin sıklığını artırmak için ek bir bölen kullanılarak hesaplanır, zaman seviyeleri ise Gann Teorisi ile uyumlu olan bir sayının karesine dayanır. DrawLevels(), grafikte fiyat seviyeleri için yatay çizgiler ve zaman seviyeleri için dikey çizgiler oluşturarak verileri görselleştirmekten sorumludur.

Gösterge, yatırımcılara Gann'ın 9'un Karesi ilkelerine dayalı olarak fiyat ve zaman seviyelerinin görsel bir temsilini sunar. Bu, özellikle geleneksel olmayan teknik analiz yöntemleriyle ilgilenen ve alım-satım fikirlerini doğrulamak için ek araçlar arayan yatırımcılar için yararlı olabilir.

Göstergenin özellikleri arasında daha ayrıntılı analiz için fiyat seviyelerinin sıklığını özelleştirme yeteneği, geçmiş analiz için bitiş tarihini seçme esnekliği ve tek bir grafikte fiyat ve zaman seviyelerinin kombinasyonu bulunmaktadır.

Göstergede yapılabilecek olası iyileştirmeler şunlar olabilir: fiyat veya zaman önemli seviyelere ulaştığında uyarılar eklemek, fiyat önemli ölçüde değiştiğinde seviyelerin otomatik olarak güncellenmesini sağlamak, kapsamlı bir alım-satım sistemi oluşturmak için diğer Gann analiz yöntemleriyle entegrasyon ve daha büyük zaman dilimlerinde ve çok sayıda seviyede çalışmak için performansı optimize etmek.





9'un Karesi seviyelerinin grafik üzerinde görselleştirilmesi

Fiyat seviyeleri grafikte yatay çizgiler olarak gösterilir. Her çizgi, Gann'ın 9'un Karesi ilkelerine göre hesaplanan potansiyel bir destek veya direnç seviyesini temsil eder. Bu çizgilerin rengi, özel PriceLevelColor parametresi tarafından belirlenir ve bu da yatırımcıların gösterge görünümünü kendi tercihlerine ve grafik stillerine göre özelleştirmelerine olanak tanır. Yatay çizgiler grafiğin dikey ekseni boyunca dağıtılır ve yoğunlukları PriceStepDivisor parametresi tarafından kontrol edilir. Bu, yatırımcıların görüntülenen fiyat seviyelerinin sayısını ayarlamasına ve ayrıntı ile grafik okunabilirliği arasında bir denge bulmasına olanak sağlar.





Zaman seviyeleri grafik üzerinde dikey çizgiler olarak görselleştirilir. Bu çizgiler, Gann sayılarının ikinci dereceden ilerlemesine dayanan önemli zaman noktalarını temsil eder. Zaman çizgilerinin rengi TimeLevelColor parametresi tarafından belirlenir, bu da onları fiyat seviyelerinden ayırt etmeyi kolaylaştırır. Dikey çizgiler, belirtilen bitiş tarihinden (EndDate parametresi) başlayarak ve zaman içinde geriye doğru hareket ederek grafiğin yatay ekseni boyunca dağıtılır. Bu, yatırımcılara gelecekteki potansiyel terse dönüş noktalarını veya önemli tarihleri görme ve geçmiş verileri analiz etme olanağı verir.





Zaman karesi ve zaman döngüleri



Zaman karesi ve zaman döngüleri, William Gann'ın teorisinde 9'un Karesinde yansıtılan anahtar kavramlardır. Bu fikirler, piyasa hareketlerinin tahmin edilebilen ve alım-satım kararları vermek için kullanılabilen belirli zaman kalıplarını takip ettiği varsayımına dayanmaktadır.

time_scale = ( int ) MathMax ( 1 , (EndDate - current_time) / ( 86400 * StartNumber * StartNumber));

Zaman karesi kavramı, önemli piyasa olaylarının genellikle tam sayıların karesi olan aralıklarda meydana geldiğini belirtir. Örneğin, büyük piyasa dönüşleri 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 gün veya bu sayılara göre daha uzun aralıklarda gerçekleşebilir. 9'un Karesi bağlamında, bu sayılar spiralin kilit noktalarına karşılık gelir.

Denklem, Gann'ın 9'un Karesi göstergesi için zaman ölçeğinin hesaplanmasında önemli unsurdur. Şimdi bileşenlerine ve anlamlarına bakalım:

EndDate - current_time: Bu, belirtilen bitiş tarihi ile mevcut zaman arasındaki farktır. Sonuç saniye cinsinden ifade edilir. 86400: Bu, bir gündeki saniye sayısıdır (24 saat * 60 dakika * 60 saniye). StartNumber * StartNumber: Bu, zaman çizelgesini ölçeklendirmek için kullanılan başlangıç sayısının karesidir. (EndDate − current_time) / (86400 * StartNumber * StartNumber): Denklemin bu kısmı zaman farkını saniyeden güne çevirir, ardından başlangıç sayısının karesine böler. Bu, Gann'ın 9'un Karesi ilkeleriyle tutarlı doğrusal olmayan bir zaman ölçeği oluşturur. MathMax(1, ...): Bu fonksiyon sonucun en az 1 olmasını sağlar. Bu, sıfıra veya negatif değerlere bölünmeyi önler. (int): Zaman çizelgesi tam gün olarak ifade edilmesi gerektiğinden, sonucu bir tamsayı türüne dönüştürür.

Bu denklemin arkasındaki fikir, mevcut tarihe yaklaştıkça kısalan bir zaman çizelgesi oluşturmaktır. Bu, Gann'ın zaman ve piyasa döngülerinin hızlanması konseptini yansıtmaktadır.

StartNumber ne kadar büyük olursa, zaman çizelgesi o kadar sıkıştırılmış olacaktır. Bu, yatırımcıların göstergeyi farklı alım-satım zaman ufukları için özelleştirmelerine olanak tanır.

Paydada StartNumber’ın karesinin (StartNumber * StartNumber) kullanılması, sayıların öneminin karesel olarak arttığı Gann'ın 9'un Karesi ilkeleriyle tutarlı olan doğrusal olmayan bir zaman seviyesi dağılımı oluşturur.





Zaman ve piyasa döngülerinin hızlanması

Bu göstergenin ilginç özelliklerinden biri, Gann'ın 9'un Karesi ilkelerine dayanan zaman döngülerinin mevcut tarihe yaklaştıkça birbirlerine daha yakın konumlandırılmasıdır. Bu olgu, modern finans ortamında gözlemlenen piyasa döngülerinin hızlanmasının bir yansıması olarak yorumlanabilir.

Son yıllarda, piyasa süreçlerinde gerçekten de önemli bir hızlanma gördük. Eskiden birkaç yılda, hatta on yılda bir yaşanan borsa çöküşleri artık çok daha sık yaşanıyor. Bu durum, finansal piyasaların küreselleşmesi, bilgi teknolojilerinin ve algoritmik alım-satımın gelişmesi ve bilginin yayılma hızının artması gibi bir dizi faktöre bağlanabilir. Belki de bu, teknolojik tekilliğe doğru kademeli hareket nedeniyle gerçekleşiyor.

Gann'ın 9'un Karesi göstergesi, şimdiki zamana yaklaştıkça sıkışan zaman döngülerini göstererek bu hızlanmayı dolaylı olarak yansıtır. Bu görsel temsil, yatırımcıların döngülerin sürekli artan bir hızda gerçekleştiği günümüzün hızlı tempolu piyasa ortamını daha iyi anlamalarına ve bu ortama uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

Bu hızlanma, teknolojik gelişimin ve finansal piyasaların evriminin bir işareti olarak görülebilir. Yüksek frekanslı alım-satımın ortaya çıkması, sosyal medya aracılığıyla haberlerin anında yayılması ve bireysel yatırımcılar için işlem platformlarının artan kullanılabilirliği ile piyasalar olaylara her zamankinden daha duyarlı hale geldi. Eskiden trendler çok daha uzun ömürlü ve öngörülebilirdi.

Göstergenin bu hızlanmayı yansıtmakla birlikte doğrudan tahmin etmediğini belirtmek önemlidir. Daha ziyade, yatırımcıların hızlanan piyasa döngüleri kavramını anlamalarına ve analizlerine entegre etmelerine yardımcı olabilecek görsel bir araç sağlar.





Gösterge testi

Şimdi göstergenin geçmiş veriler üzerindeki sonuçlarına bakalım. Varlık olarak EURUSD'yi ve seviyeleri hesaplamak için başlangıç noktası olarak 1.00'ı seçtik.

Başka bir dönem:

Ve bir tane daha:

2008:

2010 yılında yine seviyelere tepkiler görüyoruz:

2011:

2012:

2020:

Mevcut dönem: Şu anda EURUSD tam olarak Gann'ın 9'un Karesi seviyesinde.

Zaman karesi ile zaman döngülerine ilişkin olarak, bunlara istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir fiyat tepkisi fark etmedim.

Olası iyileştirmeler

İlginç bir seçenek, fiyat 9'un Karesi seviyesine dokunduğunda uyarılar eklemek gibi görünüyor. Fiyatlar güncellendiğinde kare seviyelerinin otomatik olarak yeniden hesaplanması da eklenebilir.

Gann Kutusunu ve Gann Izgarasını göstergeler şeklinde uygulamak ve tüm geliştirmeleri tek bir karmaşık sistemde birleştirmek de ilginç olacaktır.





9'un Karesine dayalı bir Uzman Danışman oluşturma potansiyeli

Kare seviyelerinden geri çekilmeye dayalı bir Uzman Danışman oluşturmak da mümkündür. Bunu, muhtemelen grafikteki nesnelere bağlı yarı otomatik bir Uzman Danışman olarak görüyorum. Böyle bir Uzman Danışman, alım-satım talimatlarını bir seviyeden diğerine takip ederek yatırımcıların işini kolaylaştırabilir.

Sonuç

MetaTrader 5 platformu için Gann'ın 9'un Karesi göstergesinin geliştirilmesi, klasik teknik analiz fikirlerini modern alım-satım teknolojileriyle birleştiren ilginç ve iddialı bir projedir. Bu gösterge, yatırımcılara fiyat ve zaman analizi unsurlarını birleştiren benzersiz bir piyasa analizi aracı sağlar.

9'un Karesi konseptinin dijital bir gösterge şeklinde uygulanması, bu karmaşık teoriyi çok çeşitli yatırımcılar için daha erişilebilir ve kullanılabilir hale getirir. Fiyat ve zaman seviyelerini tek bir grafik üzerinde görselleştirme yeteneği, piyasa hareketlerinin kapsamlı bir analizine olanak tanır ve bu da özellikle günümüzün hızla değişen piyasaları bağlamında yararlı olabilir.

Matematiksel temeline rağmen, Gann'ın 9'un Karesi sinyallerinin yorumlanmasının büyük ölçüde öznel olduğunu belirtmek önemlidir.

Genel olarak bu proje, tarihsel teknik analiz yöntemlerinin modern alım-satım teknolojilerine nasıl uyarlanabileceğini ve yatırımcılar için yeni araçlar yaratılabileceğini göstermektedir. Bu durum, klasik fikirlerin kalıcı değerini ve modern finansal piyasalar bağlamındaki potansiyelini vurgulamaktadır.