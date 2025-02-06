Валюты / MATW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MATW: Matthews International Corporation - Class A
25.58 USD 0.10 (0.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MATW за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.09, а максимальная — 25.70.
Следите за динамикой Matthews International Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MATW
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Matthews International Q3 2025 slides: Net income surges despite revenue decline from divestiture
- Matthews International (MATW) Lags Q3 Earnings Estimates
- Matthews earnings beat by $0.27, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Matthews International - Conglomerate Starts To Reveal Value (NASDAQ:MATW)
- Victoria’s Secret faces fresh activist fight from Barington Capital, source says
- Matthews International rating downgraded to ’B+’ by S&P Global Ratings
- Matthews International: SGK Sale Will Fund Buyback (MATW)
- Exclusive-JPMorgan beefs up activism defense group, hires two managing directors
- Activists step up demands on companies globally in Q1, focus on US corporations
- Matthews International beats back board challenge from Barington, preliminary votes show
- Tesla Files Fresh Lawsuit Against Matthews After Court Defeat - Tesla (NASDAQ:TSLA), Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews announces governance changes as vote on boardroom fight looms
- Matthews International Cashes In: Another $50M Sale Advances Debt Reduction Plan - Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews International Corporation (MATW) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Matthews International Wins Arbitration Against Tesla, Secures Right to Sell Battery Technology
Дневной диапазон
25.09 25.70
Годовой диапазон
18.50 32.25
- Предыдущее закрытие
- 25.68
- Open
- 25.66
- Bid
- 25.58
- Ask
- 25.88
- Low
- 25.09
- High
- 25.70
- Объем
- 396
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- 15.17%
- Годовое изменение
- 10.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.