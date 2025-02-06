Devises / MATW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MATW: Matthews International Corporation - Class A
25.05 USD 0.84 (3.24%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MATW a changé de -3.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.98 et à un maximum de 25.84.
Suivez la dynamique Matthews International Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MATW Nouvelles
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Matthews International Q3 2025 slides: Net income surges despite revenue decline from divestiture
- Matthews International (MATW) Lags Q3 Earnings Estimates
- Matthews earnings beat by $0.27, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Matthews International - Conglomerate Starts To Reveal Value (NASDAQ:MATW)
- Victoria’s Secret faces fresh activist fight from Barington Capital, source says
- Matthews International rating downgraded to ’B+’ by S&P Global Ratings
- Matthews International: SGK Sale Will Fund Buyback (MATW)
- Exclusive-JPMorgan beefs up activism defense group, hires two managing directors
- Activists step up demands on companies globally in Q1, focus on US corporations
- Matthews International beats back board challenge from Barington, preliminary votes show
- Tesla Files Fresh Lawsuit Against Matthews After Court Defeat - Tesla (NASDAQ:TSLA), Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews announces governance changes as vote on boardroom fight looms
- Matthews International Cashes In: Another $50M Sale Advances Debt Reduction Plan - Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews International Corporation (MATW) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Matthews International Wins Arbitration Against Tesla, Secures Right to Sell Battery Technology
Range quotidien
24.98 25.84
Range Annuel
18.50 32.25
- Clôture Précédente
- 25.89
- Ouverture
- 25.64
- Bid
- 25.05
- Ask
- 25.35
- Plus Bas
- 24.98
- Plus Haut
- 25.84
- Volume
- 742
- Changement quotidien
- -3.24%
- Changement Mensuel
- 2.87%
- Changement à 6 Mois
- 12.79%
- Changement Annuel
- 8.30%
20 septembre, samedi