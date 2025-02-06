KurseKategorien
MATW: Matthews International Corporation - Class A

25.55 USD 0.34 (1.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MATW hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.29 bis zu einem Hoch von 25.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Matthews International Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Tagesspanne
25.29 25.84
Jahresspanne
18.50 32.25
Vorheriger Schlusskurs
25.89
Eröffnung
25.64
Bid
25.55
Ask
25.85
Tief
25.29
Hoch
25.84
Volumen
106
Tagesänderung
-1.31%
Monatsänderung
4.93%
6-Monatsänderung
15.04%
Jahresänderung
10.46%
