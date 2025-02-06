Währungen / MATW
MATW: Matthews International Corporation - Class A
25.55 USD 0.34 (1.31%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MATW hat sich für heute um -1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.29 bis zu einem Hoch von 25.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matthews International Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MATW News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Matthews International Q3 2025 slides: Net income surges despite revenue decline from divestiture
- Matthews International (MATW) Lags Q3 Earnings Estimates
- Matthews earnings beat by $0.27, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Matthews International - Conglomerate Starts To Reveal Value (NASDAQ:MATW)
- Victoria’s Secret faces fresh activist fight from Barington Capital, source says
- Matthews International rating downgraded to ’B+’ by S&P Global Ratings
- Matthews International: SGK Sale Will Fund Buyback (MATW)
- Exclusive-JPMorgan beefs up activism defense group, hires two managing directors
- Activists step up demands on companies globally in Q1, focus on US corporations
- Matthews International beats back board challenge from Barington, preliminary votes show
- Tesla Files Fresh Lawsuit Against Matthews After Court Defeat - Tesla (NASDAQ:TSLA), Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews announces governance changes as vote on boardroom fight looms
- Matthews International Cashes In: Another $50M Sale Advances Debt Reduction Plan - Matthews International (NASDAQ:MATW)
- Matthews International Corporation (MATW) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Matthews International Wins Arbitration Against Tesla, Secures Right to Sell Battery Technology
Tagesspanne
25.29 25.84
Jahresspanne
18.50 32.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.89
- Eröffnung
- 25.64
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Tief
- 25.29
- Hoch
- 25.84
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -1.31%
- Monatsänderung
- 4.93%
- 6-Monatsänderung
- 15.04%
- Jahresänderung
- 10.46%
