КотировкиРазделы
Валюты / FCG
Назад в Рынок акций США

FCG: First Trust Natural Gas ETF

22.97 USD 0.64 (2.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FCG за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.44.

Следите за динамикой First Trust Natural Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FCG

Дневной диапазон
22.90 23.44
Годовой диапазон
18.81 27.17
Предыдущее закрытие
23.61
Open
23.43
Bid
22.97
Ask
23.27
Low
22.90
High
23.44
Объем
517
Дневное изменение
-2.71%
Месячное изменение
-4.45%
6-месячное изменение
-7.34%
Годовое изменение
-2.09%
21 сентября, воскресенье