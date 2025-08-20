Валюты / FCG
FCG: First Trust Natural Gas ETF
22.97 USD 0.64 (2.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCG за сегодня изменился на -2.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.90, а максимальная — 23.44.
Следите за динамикой First Trust Natural Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.90 23.44
Годовой диапазон
18.81 27.17
- Предыдущее закрытие
- 23.61
- Open
- 23.43
- Bid
- 22.97
- Ask
- 23.27
- Low
- 22.90
- High
- 23.44
- Объем
- 517
- Дневное изменение
- -2.71%
- Месячное изменение
- -4.45%
- 6-месячное изменение
- -7.34%
- Годовое изменение
- -2.09%
21 сентября, воскресенье