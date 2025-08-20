CotaçõesSeções
FCG: First Trust Natural Gas ETF

22.97 USD 0.64 (2.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FCG para hoje mudou para -2.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.90 e o mais alto foi 23.44.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Natural Gas ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
22.90 23.44
Faixa anual
18.81 27.17
Fechamento anterior
23.61
Open
23.43
Bid
22.97
Ask
23.27
Low
22.90
High
23.44
Volume
517
Mudança diária
-2.71%
Mudança mensal
-4.45%
Mudança de 6 meses
-7.34%
Mudança anual
-2.09%
21 setembro, domingo