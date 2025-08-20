CotizacionesSecciones
FCG: First Trust Natural Gas ETF

22.97 USD 0.64 (2.71%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FCG de hoy ha cambiado un -2.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.90, mientras que el máximo ha alcanzado 23.44.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Natural Gas ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.90 23.44
Rango anual
18.81 27.17
Cierres anteriores
23.61
Open
23.43
Bid
22.97
Ask
23.27
Low
22.90
High
23.44
Volumen
517
Cambio diario
-2.71%
Cambio mensual
-4.45%
Cambio a 6 meses
-7.34%
Cambio anual
-2.09%
21 septiembre, domingo