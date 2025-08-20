报价部分
FCG: First Trust Natural Gas ETF

22.97 USD 0.64 (2.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FCG汇率已更改-2.71%。当日，交易品种以低点22.90和高点23.44进行交易。

关注First Trust Natural Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

日范围
22.90 23.44
年范围
18.81 27.17
前一天收盘价
23.61
开盘价
23.43
卖价
22.97
买价
23.27
最低价
22.90
最高价
23.44
交易量
517
日变化
-2.71%
月变化
-4.45%
6个月变化
-7.34%
年变化
-2.09%
