货币 / FCG
FCG: First Trust Natural Gas ETF
22.97 USD 0.64 (2.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FCG汇率已更改-2.71%。当日，交易品种以低点22.90和高点23.44进行交易。
关注First Trust Natural Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FCG新闻
日范围
22.90 23.44
年范围
18.81 27.17
- 前一天收盘价
- 23.61
- 开盘价
- 23.43
- 卖价
- 22.97
- 买价
- 23.27
- 最低价
- 22.90
- 最高价
- 23.44
- 交易量
- 517
- 日变化
- -2.71%
- 月变化
- -4.45%
- 6个月变化
- -7.34%
- 年变化
- -2.09%
21 九月, 星期日