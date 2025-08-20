통화 / FCG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
FCG: First Trust Natural Gas ETF
22.97 USD 0.64 (2.71%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FCG 환율이 오늘 -2.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.90이고 고가는 23.44이었습니다.
First Trust Natural Gas ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FCG News
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Is First Trust Natural Gas ETF (FCG) a Strong ETF Right Now?
- U.S. Natural Gas Prices Under Pressure
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- U.S. Natural Gas Steadies Near $3.10 As Output Declines Offset Weak Demand
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Short-Term Energy Outlook: September 2025
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- May World And Non-OPEC Oil Production
- OPEC+ Continues With Supply Hikes
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- June U.S. Oil Production New High
- U.S. Natural Gas Climbs Above $3 As Rally Tests Supply Headwinds (NG1:COM)
- The Commodities Feed: Oil Market Shifts Its Attention To OPEC+ Meeting
- Commodities: Secondary Sanction Noise Fails To Push Oil Higher
- Short-Term Energy Outlook, August 2025
- Chart Of The Day: What'll It Take To Get These Commodity Stocks Moving?
- Commodities: Oil Rallies As Zelensky-Putin Meeting Looks Unlikely
- Commodities: Jerome Powell Provides A Boost To Most Markets
- Commodities: Fading Optimism Over Ukraine Ceasefire Pushes Oil Higher
- Fonterra to sell global consumer businesses to Lactalis for $2.24 billion
- Natural Gas Price Dips As Oversupply Weighs On Prices (NYSEARCA:UNG)
- NZ’s Fonterra raises annual milk price forecast on stable diary prices
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
일일 변동 비율
22.90 23.44
년간 변동
18.81 27.17
- 이전 종가
- 23.61
- 시가
- 23.43
- Bid
- 22.97
- Ask
- 23.27
- 저가
- 22.90
- 고가
- 23.44
- 볼륨
- 517
- 일일 변동
- -2.71%
- 월 변동
- -4.45%
- 6개월 변동
- -7.34%
- 년간 변동율
- -2.09%
21 9월, 일요일