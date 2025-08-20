KurseKategorien
FCG: First Trust Natural Gas ETF

22.97 USD 0.64 (2.71%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FCG hat sich für heute um -2.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.90 bis zu einem Hoch von 23.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Natural Gas ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
22.90 23.44
Jahresspanne
18.81 27.17
Vorheriger Schlusskurs
23.61
Eröffnung
23.43
Bid
22.97
Ask
23.27
Tief
22.90
Hoch
23.44
Volumen
517
Tagesänderung
-2.71%
Monatsänderung
-4.45%
6-Monatsänderung
-7.34%
Jahresänderung
-2.09%
21 September, Sonntag