Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года
Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник, основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG.
Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска, что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD).
Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10 пунктов, обеспечивая точное исполнение и минимальное проскальзывание.
Просто установите его на график, настройте параметры под свой риск и наслаждайтесь профессиональной автоматической торговлей.
Ключевые особенности
-
Работает на всех валютных парах Forex и золоте (XAUUSD)5 min SET FILE
-
Торговля через отложенные ордера (Buy Stop / Sell Stop)
-
Интеллектуальное сопровождение отложенных ордеров
-
Возможность реверсивной торговли
-
Встроенное управление капиталом (Auto Lot)
-
Фильтр времени торговли и фильтр по Moving Average
-
Ограничение последовательных сделок
-
Продвинутый трейлинг-стоп для открытых позиций
-
Оптимизирован для ECN-брокеров с низким спредом
Описание входных параметров
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ
ReverseSystem
-
При значении TRUE сигналы покупки и продажи меняются местами
-
Полезно для адаптации к различным рыночным условиям
MaxConsecutiveTrades
-
Ограничивает максимальное количество последовательных сделок в одном направлении
-
Помогает снизить просадку при неблагоприятных трендах
НАСТРОЙКИ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ
PendingDistance
-
Расстояние (в пунктах) от текущей цены для установки отложенного ордера
TrailPending
-
Если TRUE, отложенные ордера будут следовать за ценой при её удалении
-
Поддерживает оптимальную дистанцию входа
НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ
UseTimeFilter
-
Включает или отключает торговлю в определённые часы
StartTime / EndTime
-
Торговое окно по серверному времени брокера
-
Рекомендуется для исключения периодов низкой ликвидности или новостей
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
UseAutoLot
-
Автоматический расчёт объёма сделки на основе баланса счёта
AutoLotBalance
-
Балансовый шаг для расчёта Auto Lot
AutoLotStep
-
Размер лота, добавляемый на каждый балансовый шаг
Lots
-
Фиксированный размер лота (используется при отключённом Auto Lot)
ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ
StopLoss
-
Фиксированный стоп-лосс в пунктах (0 = без фиксированного SL)
TakeProfit
-
Фиксированный тейк-профит в пунктах (0 = без фиксированного TP)
TrailingStart
-
Уровень прибыли (в пунктах), при котором активируется трейлинг-стоп
TrailingDist
-
Расстояние трейлинг-стопа в пунктах
Slippage
-
Максимально допустимое проскальзывание
MagicNumber
-
Уникальный идентификатор ордеров советника
ФИЛЬТРЫ
UseMAFilter
-
Включает фильтр тренда по Moving Average
MA_Period
-
Период скользящей средней
НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА (TMA)
HalfLength
-
Основной период сглаживания TMA
Price
-
Тип цены, используемой для расчёта
BandsDeviations
-
Ширина каналов TMA (чувствительность к волатильности)
Interpolate
-
Сглаживание значений индикатора для более плавного отображения
Рекомендации
-
Используйте ECN-брокера
-
Спред ниже 10 пунктов
-
Рекомендуется VPS для стабильной работы
-
Перед торговлей на реальном счёте протестируйте настройки на демо
Заключение
Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которые ценят дисциплину, стабильность и автоматизацию без эмоций.
Запустите его, оптимизируйте параметры и позвольте системе работать за вас.
Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!
___
Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!