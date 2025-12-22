Blox

5

Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года

Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник, основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG.

Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска, что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD).

Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10 пунктов, обеспечивая точное исполнение и минимальное проскальзывание.

Просто установите его на график, настройте параметры под свой риск и наслаждайтесь профессиональной автоматической торговлей.

 Ключевые особенности

  • Работает на всех валютных парах Forex и золоте (XAUUSD)5 min  SET FILE

  • Торговля через отложенные ордера (Buy Stop / Sell Stop)

  • Интеллектуальное сопровождение отложенных ордеров

  • Возможность реверсивной торговли

  • Встроенное управление капиталом (Auto Lot)

  • Фильтр времени торговли и фильтр по Moving Average

  • Ограничение последовательных сделок

  • Продвинутый трейлинг-стоп для открытых позиций

  • Оптимизирован для ECN-брокеров с низким спредом

 Описание входных параметров

 ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ReverseSystem

  • При значении TRUE сигналы покупки и продажи меняются местами

  • Полезно для адаптации к различным рыночным условиям

MaxConsecutiveTrades

  • Ограничивает максимальное количество последовательных сделок в одном направлении

  • Помогает снизить просадку при неблагоприятных трендах

 НАСТРОЙКИ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ

PendingDistance

  • Расстояние (в пунктах) от текущей цены для установки отложенного ордера

TrailPending

  • Если TRUE, отложенные ордера будут следовать за ценой при её удалении

  • Поддерживает оптимальную дистанцию входа

 НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

UseTimeFilter

  • Включает или отключает торговлю в определённые часы

StartTime / EndTime

  • Торговое окно по серверному времени брокера

  • Рекомендуется для исключения периодов низкой ликвидности или новостей

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

UseAutoLot

  • Автоматический расчёт объёма сделки на основе баланса счёта

AutoLotBalance

  • Балансовый шаг для расчёта Auto Lot

AutoLotStep

  • Размер лота, добавляемый на каждый балансовый шаг

Lots

  • Фиксированный размер лота (используется при отключённом Auto Lot)

ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ

StopLoss

  • Фиксированный стоп-лосс в пунктах (0 = без фиксированного SL)

TakeProfit

  • Фиксированный тейк-профит в пунктах (0 = без фиксированного TP)

TrailingStart

  • Уровень прибыли (в пунктах), при котором активируется трейлинг-стоп

TrailingDist

  • Расстояние трейлинг-стопа в пунктах

Slippage

  • Максимально допустимое проскальзывание

MagicNumber

  • Уникальный идентификатор ордеров советника

 ФИЛЬТРЫ

UseMAFilter

  • Включает фильтр тренда по Moving Average

MA_Period

  • Период скользящей средней

 НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА (TMA)

HalfLength

  • Основной период сглаживания TMA

Price

  • Тип цены, используемой для расчёта

BandsDeviations

  • Ширина каналов TMA (чувствительность к волатильности)

Interpolate

  • Сглаживание значений индикатора для более плавного отображения

 Рекомендации

  • Используйте ECN-брокера

  • Спред ниже 10 пунктов

  • Рекомендуется VPS для стабильной работы

  • Перед торговлей на реальном счёте протестируйте настройки на демо

 Заключение

Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которые ценят дисциплину, стабильность и автоматизацию без эмоций.

Запустите его, оптимизируйте параметры и позвольте системе работать за вас.


DominikDorner
270
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

Cence Jk Oizeijoozzisa
1414
Ответ разработчика Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.23 19:19
Hello, thank you, dear friend. It will be sent to you after the holidays. Don't worry.
