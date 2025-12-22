Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года

Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник, основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG.

Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных ордеров и строгого контроля риска, что делает его подходящим как для валютных пар Forex, так и для золота (XAUUSD).

Советник лучше всего работает на ECN-счетах со спредом ниже 10 пунктов, обеспечивая точное исполнение и минимальное проскальзывание.

Просто установите его на график, настройте параметры под свой риск и наслаждайтесь профессиональной автоматической торговлей.

Ключевые особенности

Работает на всех валютных парах Forex и золоте (XAUUSD) 5 min SET FILE

Торговля через отложенные ордера (Buy Stop / Sell Stop)

Интеллектуальное сопровождение отложенных ордеров

Возможность реверсивной торговли

Встроенное управление капиталом (Auto Lot)

Фильтр времени торговли и фильтр по Moving Average

Ограничение последовательных сделок

Продвинутый трейлинг-стоп для открытых позиций

Оптимизирован для ECN-брокеров с низким спредом

Описание входных параметров

ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ

ReverseSystem

При значении TRUE сигналы покупки и продажи меняются местами

Полезно для адаптации к различным рыночным условиям

MaxConsecutiveTrades

Ограничивает максимальное количество последовательных сделок в одном направлении

Помогает снизить просадку при неблагоприятных трендах

НАСТРОЙКИ ОТЛОЖЕННЫХ ОРДЕРОВ

PendingDistance

Расстояние (в пунктах) от текущей цены для установки отложенного ордера

TrailPending

Если TRUE, отложенные ордера будут следовать за ценой при её удалении

Поддерживает оптимальную дистанцию входа

НАСТРОЙКИ ВРЕМЕНИ

UseTimeFilter

Включает или отключает торговлю в определённые часы

StartTime / EndTime

Торговое окно по серверному времени брокера

Рекомендуется для исключения периодов низкой ликвидности или новостей

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

UseAutoLot

Автоматический расчёт объёма сделки на основе баланса счёта

AutoLotBalance

Балансовый шаг для расчёта Auto Lot

AutoLotStep

Размер лота, добавляемый на каждый балансовый шаг

Lots

Фиксированный размер лота (используется при отключённом Auto Lot)

ТОРГОВЫЕ НАСТРОЙКИ

StopLoss

Фиксированный стоп-лосс в пунктах (0 = без фиксированного SL)

TakeProfit

Фиксированный тейк-профит в пунктах (0 = без фиксированного TP)

TrailingStart

Уровень прибыли (в пунктах), при котором активируется трейлинг-стоп

TrailingDist

Расстояние трейлинг-стопа в пунктах

Slippage

Максимально допустимое проскальзывание

MagicNumber

Уникальный идентификатор ордеров советника

ФИЛЬТРЫ

UseMAFilter

Включает фильтр тренда по Moving Average

MA_Period

Период скользящей средней

НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА (TMA)

HalfLength

Основной период сглаживания TMA

Price

Тип цены, используемой для расчёта

BandsDeviations

Ширина каналов TMA (чувствительность к волатильности)

Interpolate

Сглаживание значений индикатора для более плавного отображения

Рекомендации

Используйте ECN-брокера

Спред ниже 10 пунктов

Рекомендуется VPS для стабильной работы

Перед торговлей на реальном счёте протестируйте настройки на демо

Заключение

Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которые ценят дисциплину, стабильность и автоматизацию без эмоций.

Запустите его, оптимизируйте параметры и позвольте системе работать за вас.