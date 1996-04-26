Double Hammer and Shooting Star patterns mw
- Индикаторы
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- Версия: 2.11
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Двойной молот и падающая звезда" для MT4, без перерисовки и задержек.
- - Индикатор "Двойной молот и падающая звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- - Индикатор распознаёт бычий "Двойной молот" и медвежий "Двойная падающая звезда" на графике:
- - Бычий паттерн "Двойной молот" — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- - Медвежий паттерн "Двойная падающая звезда" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- - Имеет встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств.
- - Индикатор "Двойной молот и падающая звезда" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.