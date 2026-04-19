Route Lines Prices MT5 - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения

цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами.



Индикатор имеет основной параметр для изменения значений "Calculating price values". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автоматическую форму расчетов,

которой можно пользоваться без самостоятельной настройки индикатора. При ручном изменении значений от 2 до 500 можно самостоятельно подстроить индикатор под собственные торговые системы.

Индикатор имеет встроенный определитель направления движения рынка в виде пересечения 2 линий MA, быстрой и медленной, который можно отключить при собственном определении тренда.





Индикатор рекомендуется использовать на тайм-фреймах от M1 до H4. Любые торговые инструменты для использования.

Сигнальные стрелки генерируются на закрытии свечи, нет перерисовки на прошлой истории.

Имеются дублирующие стрелки на главном графике.

Есть несколько типов оповещений.

Имеется встроенный счетчик пунктов сигнальных линий, работающий по ценам закрытия от сигнальной стрелки до точки окончания сигнала.

Числовые значения результатов сигналов определяются после точки окончания сигнала, запаздывая на 1 свечу после сигнала так как индикатор без перерисовки.

Общий счетчик суммирует полученные значения для удобной настройки параметров на соответствующем графике.