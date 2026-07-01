Professional Renko Chart MT5

Professional Renko Chart MT5 — это чистый индикатор графика Renko для MetaTrader 5, предназначенный для отображения кирпичей Renko в отдельном окне индикатора, с возможностью дополнительной визуализации блоков Renko прямо на основном ценовом графике.

Индикатор создан для трейдеров, которым нужен привычный стиль графика Renko внутри MetaTrader 5, похожий на визуализацию Renko, доступную на популярных современных графических платформах, таких как TradingView. Он преобразует обычные свечи, основанные на времени, в кирпичи Renko и отображает результат в простом, понятном и практичном формате.

Несколько обычных свечей графика могут сформировать один кирпич Renko. Professional Renko Chart MT5 также может отображать блоки Renko на основном ценовом графике и показывать, сколько обычных свечей было использовано для формирования каждого кирпича Renko.

Этот индикатор не является советником. Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Это только визуальный инструмент для построения графиков и анализа рынка. Его можно использовать для ручного анализа, чтения графика Renko, наблюдения за трендом, фильтрации ценового движения и анализа рыночной структуры.

Основные возможности

Отображение кирпичей Renko в отдельном окне индикатора MT5

Стиль визуализации Renko, похожий на современные графические платформы

Поддержка методов расчета размера кирпича Renko: Traditional, ATR и Percentage

Поддержка источников расчета Renko на основе Close и OHLC

Дополнительные тени в стиле Renko

Дополнительные проекционные кирпичи текущей свечи

Дополнительное отображение блоков Renko прямо на основном ценовом графике

Показывает, сколько обычных свечей сформировало каждый кирпич Renko

Нажатие на кирпич Renko позволяет выделить соответствующие исходные свечи на основном графике

Автоматически перемещает график к области соответствующих свечей, если исходные свечи выбранного кирпича Renko находятся за пределами видимой области графика

Отдельные цвета для обычных восходящих/нисходящих кирпичей и проекционных кирпичей

Всплывающие и push-уведомления при изменении направления Renko

Чистые сгруппированные входные параметры для более удобного использования

Как это работает

Professional Renko Chart MT5 считывает ценовые данные с текущего графика и создает кирпичи Renko только тогда, когда выполнено выбранное условие размера кирпича.

Например, если традиционный размер кирпича установлен на 10.0, новый кирпич Renko создается только после того, как цена пройдет достаточное расстояние для завершения этого размера кирпича. В зависимости от движения рынка одна обычная свеча может не создать ни одного кирпича Renko, создать один кирпич Renko или создать несколько кирпичей Renko.

Отдельный график Renko помогает уменьшить шум обычных свечей, основанных на времени, и больше сосредоточиться на движении цены. Дополнительные блоки Renko на основном графике помогают пользователям понять, где именно каждый кирпич Renko был создан на исходном ценовом графике.

Входные параметры

Настройки Renko

Box Size Assignment

Выбирает метод расчета размера кирпича Renko.

Доступные методы:

Average True Range

Использует ATR для динамического расчета размера кирпича Renko.

Traditional Fixed Box Size

Использует фиксированный размер кирпича, заданный пользователем.

Percentage LTP

Рассчитывает размер кирпича Renko как процент от последней торговой цены.

Source

Выбирает источник цены, который используется для расчета Renko.

Close

Использует цены закрытия свечей для построения Renko.

OHLC

Использует движение цены по open, high, low и close для построения Renko.

Traditional Box Size

Задает фиксированный размер кирпича Renko в ценовых единицах, когда выбран режим Traditional.

Пример: для XAUUSD значение 5.0 означает кирпич Renko размером 5 долларов.

ATR Length

Задает период ATR, используемый при выборе метода расчета размера кирпича на основе ATR.

Percentage

Задает процентное значение, используемое при выборе режима Percentage LTP.

Round Box To Tick

Если включено, размер кирпича округляется до размера тика символа для более чистого выравнивания цены.

Настройки расчета

Max History Bars

Задает, сколько баров графика используется для построения истории Renko.

Max Generated Bricks

Задает защитный лимит максимального количества кирпичей Renko, которые могут быть сгенерированы.

Max Bricks To Draw

Задает, сколько последних кирпичей Renko отображается на графике.

Show Wicks

Если включено, кирпичи Renko включают информацию о тенях в стиле Renko.

Настройки отрисовки

Use Equal Size Renko Display

Если включено, кирпичи Renko отображаются с одинаковой визуальной шириной в окне индикатора. Это создает чистый вид графика Renko.

Split Multiple Bricks In One Candle

Если включено, когда несколько кирпичей Renko создаются из одной обычной ценовой свечи, кирпичи визуально разделяются вместо наложения друг на друга. Эта настройка используется, когда режим отображения одинакового размера отключен.

Brick Border Width

Задает ширину границы тел кирпичей Renko.

Wick Width

Задает ширину линий теней Renko.

Draw Bodies In Front

Если включено, тела кирпичей Renko отображаются перед фоновыми объектами.

Блоки Renko на ценовом графике

Show Price Chart Renko Boxes

Если включено, блоки Renko также отображаются на основном ценовом графике. Эти блоки показывают, где каждый кирпич Renko был создан на исходном графике, основанном на времени.

Price Chart Up Box Color

Задает цвет бычьих блоков Renko на основном графике.

Price Chart Down Box Color

Задает цвет медвежьих блоков Renko на основном графике.

Price Chart Projection Up Box Color

Задает цвет бычьих проекционных блоков на основном графике.

Price Chart Projection Down Box Color

Задает цвет медвежьих проекционных блоков на основном графике.

Price Chart Box Text Color

Задает цвет текста для числа свечей, отображаемого внутри блоков Renko на основном графике.

Price Chart Box Alpha

Задает прозрачность блоков Renko на основном графике.

0 означает полностью прозрачный.

255 означает полностью непрозрачный.

Выделение свечей при нажатии на кирпич

Enable Brick Click Candle Highlight

Если включено, нажатие на кирпич Renko в окне Renko выделяет обычные ценовые свечи на основном графике, которые сформировали этот кирпич Renko.

Нажмите на тот же кирпич еще раз, чтобы скрыть выделение.

Нажмите на другой кирпич, чтобы удалить предыдущее выделение и показать исходные свечи нового выбранного кирпича.

Если соответствующие свечи находятся за пределами видимой области графика, основной график автоматически перемещается так, чтобы соответствующая область свечей стала видимой ближе к центру графика.

Цвета

Up Brick Color

Задает цвет бычьих кирпичей Renko в окне индикатора Renko.

Down Brick Color

Задает цвет медвежьих кирпичей Renko в окне индикатора Renko.

Projection Up Color

Задает цвет бычьих проекционных кирпичей.

Projection Down Color

Задает цвет медвежьих проекционных кирпичей.

Настройки уведомлений

Enable Popup Alert

Если включено, индикатор показывает всплывающее уведомление при обнаружении разворота Renko.

Enable Push Alert

Если включено, индикатор отправляет мобильное push-уведомление при обнаружении разворота Renko. Push-уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader 5.

Alert On Projection

Если включено, уведомления также могут срабатывать по проекционным кирпичам. Если отключено, уведомления срабатывают только по подтвержденным кирпичам Renko.

Важные примечания

Professional Renko Chart MT5 является только индикатором технического анализа. Он не предоставляет финансовые советы и не гарантирует никаких торговых результатов. Графики Renko могут помочь визуализировать движение цены, но торговые решения всегда должны основываться на собственном анализе пользователя, управлении рисками и тестировании.

Индикатор не торгует автоматически. Он не открывает позиции, не закрывает позиции, не управляет стоп-лоссом, не управляет тейк-профитом и не контролирует риск счета.

Для лучших результатов тестируйте разные настройки размера кирпича на символе и таймфрейме, на которых вы торгуете, потому что каждый рынок имеет разную волатильность и поведение цены.