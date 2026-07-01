Professional Renko Chart MT5

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  • Elham Afsharpour
    Elham Afsharpour

    Elham Afsharpour

    5 (2)
    Я опытный разработчик программного обеспечения для трейдинга с 8-летним опытом программирования, особенно в Python, C++ и MQL5. Последние 2 года я в основном занимаюсь разработкой Expert Advisors, пользовательских индикаторов, торговых инструментов и систем автоматизации для MetaTrader.
    6 продуктов
  • Версия: 1.2
  • Обновлено: 23 июля 2026
  • Активации: 5

Professional Renko Chart MT5

Professional Renko Chart MT5 — это чистый индикатор графика Renko для MetaTrader 5, предназначенный для отображения кирпичей Renko в отдельном окне индикатора, с возможностью дополнительной визуализации блоков Renko прямо на основном ценовом графике.

Индикатор создан для трейдеров, которым нужен привычный стиль графика Renko внутри MetaTrader 5, похожий на визуализацию Renko, доступную на популярных современных графических платформах, таких как TradingView. Он преобразует обычные свечи, основанные на времени, в кирпичи Renko и отображает результат в простом, понятном и практичном формате.

Несколько обычных свечей графика могут сформировать один кирпич Renko. Professional Renko Chart MT5 также может отображать блоки Renko на основном ценовом графике и показывать, сколько обычных свечей было использовано для формирования каждого кирпича Renko.

Этот индикатор не является советником. Он не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Это только визуальный инструмент для построения графиков и анализа рынка. Его можно использовать для ручного анализа, чтения графика Renko, наблюдения за трендом, фильтрации ценового движения и анализа рыночной структуры.

Основные возможности

  • Отображение кирпичей Renko в отдельном окне индикатора MT5

  • Стиль визуализации Renko, похожий на современные графические платформы

  • Поддержка методов расчета размера кирпича Renko: Traditional, ATR и Percentage

  • Поддержка источников расчета Renko на основе Close и OHLC

  • Дополнительные тени в стиле Renko

  • Дополнительные проекционные кирпичи текущей свечи

  • Дополнительное отображение блоков Renko прямо на основном ценовом графике

  • Показывает, сколько обычных свечей сформировало каждый кирпич Renko

  • Нажатие на кирпич Renko позволяет выделить соответствующие исходные свечи на основном графике

  • Автоматически перемещает график к области соответствующих свечей, если исходные свечи выбранного кирпича Renko находятся за пределами видимой области графика

  • Отдельные цвета для обычных восходящих/нисходящих кирпичей и проекционных кирпичей

  • Всплывающие и push-уведомления при изменении направления Renko

  • Чистые сгруппированные входные параметры для более удобного использования

Как это работает

Professional Renko Chart MT5 считывает ценовые данные с текущего графика и создает кирпичи Renko только тогда, когда выполнено выбранное условие размера кирпича.

Например, если традиционный размер кирпича установлен на 10.0, новый кирпич Renko создается только после того, как цена пройдет достаточное расстояние для завершения этого размера кирпича. В зависимости от движения рынка одна обычная свеча может не создать ни одного кирпича Renko, создать один кирпич Renko или создать несколько кирпичей Renko.

Отдельный график Renko помогает уменьшить шум обычных свечей, основанных на времени, и больше сосредоточиться на движении цены. Дополнительные блоки Renko на основном графике помогают пользователям понять, где именно каждый кирпич Renko был создан на исходном ценовом графике.

Входные параметры

Настройки Renko

Box Size Assignment
Выбирает метод расчета размера кирпича Renko.

Доступные методы:

Average True Range
Использует ATR для динамического расчета размера кирпича Renko.

Traditional Fixed Box Size
Использует фиксированный размер кирпича, заданный пользователем.

Percentage LTP
Рассчитывает размер кирпича Renko как процент от последней торговой цены.

Source
Выбирает источник цены, который используется для расчета Renko.

Close
Использует цены закрытия свечей для построения Renko.

OHLC
Использует движение цены по open, high, low и close для построения Renko.

Traditional Box Size
Задает фиксированный размер кирпича Renko в ценовых единицах, когда выбран режим Traditional.
Пример: для XAUUSD значение 5.0 означает кирпич Renko размером 5 долларов.

ATR Length
Задает период ATR, используемый при выборе метода расчета размера кирпича на основе ATR.

Percentage
Задает процентное значение, используемое при выборе режима Percentage LTP.

Round Box To Tick
Если включено, размер кирпича округляется до размера тика символа для более чистого выравнивания цены.

Настройки расчета

Max History Bars
Задает, сколько баров графика используется для построения истории Renko.

Max Generated Bricks
Задает защитный лимит максимального количества кирпичей Renko, которые могут быть сгенерированы.

Max Bricks To Draw
Задает, сколько последних кирпичей Renko отображается на графике.

Show Wicks
Если включено, кирпичи Renko включают информацию о тенях в стиле Renko.

Настройки отрисовки

Use Equal Size Renko Display
Если включено, кирпичи Renko отображаются с одинаковой визуальной шириной в окне индикатора. Это создает чистый вид графика Renko.

Split Multiple Bricks In One Candle
Если включено, когда несколько кирпичей Renko создаются из одной обычной ценовой свечи, кирпичи визуально разделяются вместо наложения друг на друга. Эта настройка используется, когда режим отображения одинакового размера отключен.

Brick Border Width
Задает ширину границы тел кирпичей Renko.

Wick Width
Задает ширину линий теней Renko.

Draw Bodies In Front
Если включено, тела кирпичей Renko отображаются перед фоновыми объектами.

Блоки Renko на ценовом графике

Show Price Chart Renko Boxes
Если включено, блоки Renko также отображаются на основном ценовом графике. Эти блоки показывают, где каждый кирпич Renko был создан на исходном графике, основанном на времени.

Price Chart Up Box Color
Задает цвет бычьих блоков Renko на основном графике.

Price Chart Down Box Color
Задает цвет медвежьих блоков Renko на основном графике.

Price Chart Projection Up Box Color
Задает цвет бычьих проекционных блоков на основном графике.

Price Chart Projection Down Box Color
Задает цвет медвежьих проекционных блоков на основном графике.

Price Chart Box Text Color
Задает цвет текста для числа свечей, отображаемого внутри блоков Renko на основном графике.

Price Chart Box Alpha
Задает прозрачность блоков Renko на основном графике.
0 означает полностью прозрачный.
255 означает полностью непрозрачный.

Выделение свечей при нажатии на кирпич

Enable Brick Click Candle Highlight
Если включено, нажатие на кирпич Renko в окне Renko выделяет обычные ценовые свечи на основном графике, которые сформировали этот кирпич Renko.

Нажмите на тот же кирпич еще раз, чтобы скрыть выделение.
Нажмите на другой кирпич, чтобы удалить предыдущее выделение и показать исходные свечи нового выбранного кирпича.

Если соответствующие свечи находятся за пределами видимой области графика, основной график автоматически перемещается так, чтобы соответствующая область свечей стала видимой ближе к центру графика.

Цвета

Up Brick Color
Задает цвет бычьих кирпичей Renko в окне индикатора Renko.

Down Brick Color
Задает цвет медвежьих кирпичей Renko в окне индикатора Renko.

Projection Up Color
Задает цвет бычьих проекционных кирпичей.

Projection Down Color
Задает цвет медвежьих проекционных кирпичей.

Настройки уведомлений

Enable Popup Alert
Если включено, индикатор показывает всплывающее уведомление при обнаружении разворота Renko.

Enable Push Alert
Если включено, индикатор отправляет мобильное push-уведомление при обнаружении разворота Renko. Push-уведомления должны быть правильно настроены в MetaTrader 5.

Alert On Projection
Если включено, уведомления также могут срабатывать по проекционным кирпичам. Если отключено, уведомления срабатывают только по подтвержденным кирпичам Renko.

Важные примечания

Professional Renko Chart MT5 является только индикатором технического анализа. Он не предоставляет финансовые советы и не гарантирует никаких торговых результатов. Графики Renko могут помочь визуализировать движение цены, но торговые решения всегда должны основываться на собственном анализе пользователя, управлении рисками и тестировании.

Индикатор не торгует автоматически. Он не открывает позиции, не закрывает позиции, не управляет стоп-лоссом, не управляет тейк-профитом и не контролирует риск счета.

Для лучших результатов тестируйте разные настройки размера кирпича на символе и таймфрейме, на которых вы торгуете, потому что каждый рынок имеет разную волатильность и поведение цены.


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Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Trend Detection Indicator
Elham Afsharpour
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News Guard Pro
Elham Afsharpour
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