Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor

Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз.





Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда.





БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более ранние сигналы? Включите режим формирующегося бара.)





ЧТО ВЫ ВИДИТЕ

- Направление = цвет (зелёный = вверх, красный = вниз, серый = флэт)

- Сила = длина скруглённой полосы (на основе ADX; чем длиннее и ярче полоса, тем сильнее тренд)

- Торговая подсказка по каждому символу (LONG / SHORT / WAIT) с уточнением: входить сейчас или ждать откат





КАК РАБОТАЕТ ПОДСКАЗКА (логика сверху вниз)

Выберите таймфрейм, на котором вы реально торгуете. Панель делит таймфреймы на BIAS (старшие таймфреймы, задающие направление) и TIMING (ваш таймфрейм для входа). Она предлагает сделки только в направлении старших таймфреймов и подсказывает, входить сейчас или дождаться отката. Это тот самый мультитаймфреймовый метод, которым пользуются профессионалы.





ГДЕ РАБОТАЕТ

Форекс, золото (XAUUSD), индексы, металлы и криптовалюты — любой символ, который предлагает ваш брокер. MT5, все брокеры, без DLL, лёгкий и быстрый.





ВОЗМОЖНОСТИ

- Любые символы, любые таймфреймы (полностью настраивается)

- Направление по EMA, сила по ADX (все периоды настраиваются)

- Чистый современный интерфейс со скруглёнными углами, отрисованный на canvas

- Перетаскивание, изменение размера (S / M / L / XL), привязка к любому углу, сворачивание

- Запоминает своё положение и размер

- Два языка: английский / японский





КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

1. Установите на любой график.

2. Укажите свои символы и рабочий таймфрейм.

3. Торгуйте в направлении BIAS; входите, когда ваш таймфрейм подтверждает сигнал.





Цвет = направление. Полоса = сила. Правая колонка = что делать.





Вопросы или идеи? Пишите в комментариях — я читаю и отвечаю.

Если панель заслужит место на ваших графиках, оставленная оценка поможет другим трейдерам её найти. Спасибо!

Бесплатная версия и PRO

Эта бесплатная панель полнофункциональна и останется бесплатной. Trend Dashboard PRO — для трейдеров, которые хотят, чтобы панель следила за рынком сама. Каждый символ оценивается ансамблем из пяти моделей вместо одного индикатора, а в момент появления сигнала приходят оповещения: всплывающее окно, звук, push и email — больше не нужно перепроверять графики весь день. Добавляются строка силы валют по мажорам, переход к любому графику в один клик и автоматическое определение торгуемого символа у любого брокера. Если эта панель уже приносит пользу, PRO — это версия, которая смотрит на рынок за вас: https://www.mql5.com/en/market/product/183303