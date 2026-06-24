Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
- Индикаторы
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 3.43
- Обновлено: 29 июля 2026
Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз.
Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда.
БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более ранние сигналы? Включите режим формирующегося бара.)
ЧТО ВЫ ВИДИТЕ
- Направление = цвет (зелёный = вверх, красный = вниз, серый = флэт)
- Сила = длина скруглённой полосы (на основе ADX; чем длиннее и ярче полоса, тем сильнее тренд)
- Торговая подсказка по каждому символу (LONG / SHORT / WAIT) с уточнением: входить сейчас или ждать откат
КАК РАБОТАЕТ ПОДСКАЗКА (логика сверху вниз)
Выберите таймфрейм, на котором вы реально торгуете. Панель делит таймфреймы на BIAS (старшие таймфреймы, задающие направление) и TIMING (ваш таймфрейм для входа). Она предлагает сделки только в направлении старших таймфреймов и подсказывает, входить сейчас или дождаться отката. Это тот самый мультитаймфреймовый метод, которым пользуются профессионалы.
ГДЕ РАБОТАЕТ
Форекс, золото (XAUUSD), индексы, металлы и криптовалюты — любой символ, который предлагает ваш брокер. MT5, все брокеры, без DLL, лёгкий и быстрый.
ВОЗМОЖНОСТИ
- Любые символы, любые таймфреймы (полностью настраивается)
- Направление по EMA, сила по ADX (все периоды настраиваются)
- Чистый современный интерфейс со скруглёнными углами, отрисованный на canvas
- Перетаскивание, изменение размера (S / M / L / XL), привязка к любому углу, сворачивание
- Запоминает своё положение и размер
- Два языка: английский / японский
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
1. Установите на любой график.
2. Укажите свои символы и рабочий таймфрейм.
3. Торгуйте в направлении BIAS; входите, когда ваш таймфрейм подтверждает сигнал.
Цвет = направление. Полоса = сила. Правая колонка = что делать.
Вопросы или идеи? Пишите в комментариях — я читаю и отвечаю.
Если панель заслужит место на ваших графиках, оставленная оценка поможет другим трейдерам её найти. Спасибо!
Бесплатная версия и PRO
Эта бесплатная панель полнофункциональна и останется бесплатной. Trend Dashboard PRO — для трейдеров, которые хотят, чтобы панель следила за рынком сама. Каждый символ оценивается ансамблем из пяти моделей вместо одного индикатора, а в момент появления сигнала приходят оповещения: всплывающее окно, звук, push и email — больше не нужно перепроверять графики весь день. Добавляются строка силы валют по мажорам, переход к любому графику в один клик и автоматическое определение торгуемого символа у любого брокера. Если эта панель уже приносит пользу, PRO — это версия, которая смотрит на рынок за вас: https://www.mql5.com/en/market/product/183303