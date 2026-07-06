Confluence Sniper

Confluence Sniper отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывает оценку модели на старых барах, поэтому эти два типа никогда не спутать. То, что реестр показывал вчера, остаётся на месте и сегодня, байт в байт. Обещание честное и простое. Не верьте заявлению об отсутствии перерисовки на слово. Проверьте это сами.

Пять движков, один вердикт

Каждый закрытый бар оценивается пятью движками, которые голосуют независимо друг от друга. Трендовый консенсус считывает согласие нескольких моделей по направлению за фильтром силы ADX. Контекст зоны проверяет, реагирует ли цена на свежем ордер-блоке. Сила валют сравнивает корзины базовой и котируемой валют. Фильтр сессии и волатильности удерживает сигналы в выбранных вами часах и вдали от мёртвых или перегретых рынков. Триггер прайс-экшена подтверждает фактический пробой или поглощение на баре. Сигнал появляется только тогда, когда сходятся триггер и достаточное число движков, и каждому присваивается оценка A, B или C, чтобы вы с одного взгляда видели, сколько согласия стоит за ним.

Реестр и есть продукт

Живые сигналы фиксируются, и панель точно сообщает, сколько их занесено в реестр. Наведите курсор на печать реестра, чтобы прочитать недавние срабатывания прямо из файла, при этом показывается путь к файлу, чтобы вы могли сами открыть исходную запись в любом текстовом редакторе. Это не скриншот, которому приходится верить. Это квитанция.

Читайте с одного взгляда или углубляйтесь в детали

Панель остаётся визуальной. Одна строка позиции говорит о текущем уклоне, ряд чипов движков показывает, какие методы согласны, а золотая стрелка отмечает живое срабатывание. Наведите курсор на любой элемент, и откроется карточка с цифрами, стоящими за ним, так что начинающий трейдер получает ясную картину, а опытный - детали. Перетащите заголовок, чтобы переместить панель, используйте кнопку размера на панели для её масштабирования и сверните её в одну полоску, когда захотите вернуть себе график.

Чего он не делает

Он не обещает процент прибыльных сделок и не показывает выдуманную статистику. Он сообщает то, что видят движки, и то, что действительно сработало, а решение оставляет за вами. Confluence Sniper также стоит в центре семейства узкоспециализированных инструментов, поэтому, когда один из движков привлечёт ваше внимание, отдельный посвящённый ему индикатор раскроет тему глубже.

Бесплатная версия и Pro

Бесплатная версия запускает полный набор из пяти движков и реестр сигналов на вашем текущем графике, вместе с визуальной панелью и всеми всплывающими карточками. Версия Pro добавляет живые оповещения, строку контекста старшего таймфрейма и мультивалютный сканер. Confluence Sniper Pro здесь.
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Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
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Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
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5 (12)
Индикаторы
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5 (4)
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Фильтр:
Findolin
2670
Findolin 2026.07.06 18:21 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Yuki Nakayama
1590
Ответ разработчика Yuki Nakayama 2026.07.06 23:38
Thank you so much, Findolin — it genuinely means a lot to see you supporting my work again. Getting the proof ledger right, so every signal is recorded at fire-time and can never repaint, was the whole point of this one, so I'm really glad the idea resonates with you. I'm actively developing it, so more refinements are on the way. Wishing you great trades ahead!
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