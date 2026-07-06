Confluence Sniper
- Индикаторы
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 1.1
- Обновлено: 29 июля 2026
Confluence Sniper отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывает оценку модели на старых барах, поэтому эти два типа никогда не спутать. То, что реестр показывал вчера, остаётся на месте и сегодня, байт в байт. Обещание честное и простое. Не верьте заявлению об отсутствии перерисовки на слово. Проверьте это сами.
Пять движков, один вердикт
Каждый закрытый бар оценивается пятью движками, которые голосуют независимо друг от друга. Трендовый консенсус считывает согласие нескольких моделей по направлению за фильтром силы ADX. Контекст зоны проверяет, реагирует ли цена на свежем ордер-блоке. Сила валют сравнивает корзины базовой и котируемой валют. Фильтр сессии и волатильности удерживает сигналы в выбранных вами часах и вдали от мёртвых или перегретых рынков. Триггер прайс-экшена подтверждает фактический пробой или поглощение на баре. Сигнал появляется только тогда, когда сходятся триггер и достаточное число движков, и каждому присваивается оценка A, B или C, чтобы вы с одного взгляда видели, сколько согласия стоит за ним.
Реестр и есть продукт
Живые сигналы фиксируются, и панель точно сообщает, сколько их занесено в реестр. Наведите курсор на печать реестра, чтобы прочитать недавние срабатывания прямо из файла, при этом показывается путь к файлу, чтобы вы могли сами открыть исходную запись в любом текстовом редакторе. Это не скриншот, которому приходится верить. Это квитанция.
Читайте с одного взгляда или углубляйтесь в детали
Панель остаётся визуальной. Одна строка позиции говорит о текущем уклоне, ряд чипов движков показывает, какие методы согласны, а золотая стрелка отмечает живое срабатывание. Наведите курсор на любой элемент, и откроется карточка с цифрами, стоящими за ним, так что начинающий трейдер получает ясную картину, а опытный - детали. Перетащите заголовок, чтобы переместить панель, используйте кнопку размера на панели для её масштабирования и сверните её в одну полоску, когда захотите вернуть себе график.
Чего он не делает
Он не обещает процент прибыльных сделок и не показывает выдуманную статистику. Он сообщает то, что видят движки, и то, что действительно сработало, а решение оставляет за вами. Confluence Sniper также стоит в центре семейства узкоспециализированных инструментов, поэтому, когда один из движков привлечёт ваше внимание, отдельный посвящённый ему индикатор раскроет тему глубже.
Бесплатная версия и Pro
Бесплатная версия запускает полный набор из пяти движков и реестр сигналов на вашем текущем графике, вместе с визуальной панелью и всеми всплывающими карточками. Версия Pro добавляет живые оповещения, строку контекста старшего таймфрейма и мультивалютный сканер. Confluence Sniper Pro здесь.
Пять движков, один вердикт
Каждый закрытый бар оценивается пятью движками, которые голосуют независимо друг от друга. Трендовый консенсус считывает согласие нескольких моделей по направлению за фильтром силы ADX. Контекст зоны проверяет, реагирует ли цена на свежем ордер-блоке. Сила валют сравнивает корзины базовой и котируемой валют. Фильтр сессии и волатильности удерживает сигналы в выбранных вами часах и вдали от мёртвых или перегретых рынков. Триггер прайс-экшена подтверждает фактический пробой или поглощение на баре. Сигнал появляется только тогда, когда сходятся триггер и достаточное число движков, и каждому присваивается оценка A, B или C, чтобы вы с одного взгляда видели, сколько согласия стоит за ним.
Реестр и есть продукт
Живые сигналы фиксируются, и панель точно сообщает, сколько их занесено в реестр. Наведите курсор на печать реестра, чтобы прочитать недавние срабатывания прямо из файла, при этом показывается путь к файлу, чтобы вы могли сами открыть исходную запись в любом текстовом редакторе. Это не скриншот, которому приходится верить. Это квитанция.
Читайте с одного взгляда или углубляйтесь в детали
Панель остаётся визуальной. Одна строка позиции говорит о текущем уклоне, ряд чипов движков показывает, какие методы согласны, а золотая стрелка отмечает живое срабатывание. Наведите курсор на любой элемент, и откроется карточка с цифрами, стоящими за ним, так что начинающий трейдер получает ясную картину, а опытный - детали. Перетащите заголовок, чтобы переместить панель, используйте кнопку размера на панели для её масштабирования и сверните её в одну полоску, когда захотите вернуть себе график.
Чего он не делает
Он не обещает процент прибыльных сделок и не показывает выдуманную статистику. Он сообщает то, что видят движки, и то, что действительно сработало, а решение оставляет за вами. Confluence Sniper также стоит в центре семейства узкоспециализированных инструментов, поэтому, когда один из движков привлечёт ваше внимание, отдельный посвящённый ему индикатор раскроет тему глубже.
Бесплатная версия и Pro
Бесплатная версия запускает полный набор из пяти движков и реестр сигналов на вашем текущем графике, вместе с визуальной панелью и всеми всплывающими карточками. Версия Pro добавляет живые оповещения, строку контекста старшего таймфрейма и мультивалютный сканер. Confluence Sniper Pro здесь.
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