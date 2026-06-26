Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts

Видите, куда идёт каждый рынок и насколько силён тренд, и получаете АЛЕРТ в тот момент, когда сделка складывается, — по всем вашим символам и таймфреймам, на одной аккуратной панели. Зелёный — вверх, красный — вниз, плюс однозначный вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу. Никакого сидения у графиков, и всё работает у любого брокера автоматически.

Под капотом каждый рынок оценивается движком консенсуса из 5 моделей, отображается сила валют, а к любому графику можно перейти одним кликом. Хватит перелистывать графики: смотрите на весь рынок — и на то, что с ним делать, — с первого взгляда.

Почему PRO (а не одна скользящая средняя)

PRO не доверяет одному запаздывающему индикатору. Каждый символ и таймфрейм оценивают пять независимых моделей, голосующих за направление: пересечение EMA (быстрая против медленной), наклон EMA (ускоряется ли тренд), ADX / DI (+DI против -DI), MACD (основная линия против сигнальной) и цена относительно EMA. Вы сами задаёте, сколько голосов нужно для подтверждения направления: чем больше согласие, тем увереннее сигналы и тем меньше ложных.

Алерты (без перерисовки)

Узнавайте о сложившейся сделке мгновенно: всплывающее окно, звук, push на телефон и email. Алерты срабатывают по закрытому бару (без перерисовки) и только при реальной смене состояния, так что спамом вас не завалят. Выбирайте алерты на новые сетапы, на смену BIAS или на то и другое.

Клик — и вы на графике

Кликните по любой ячейке, чтобы переключить график на этот символ и таймфрейм. Кликните по карточке сигнала LONG или SHORT, чтобы открыть эту пару на вашем рабочем таймфрейме, — от алерта до графика один клик.

Сила валют

Встроенная строка силы валют агрегирует мажоры Форекс и показывает, какую валюту покупают, а какую продают, — от самой сильной к самой слабой.

Работает у любого брокера (автоматически)

Брокеры называют один и тот же инструмент по-разному — GOLD, XAUUSD или XAUUSD.m — и добавляют суффиксы вроде # или .m для счетов ECN, raw-spread или Kiwami. PRO сканирует реальный список символов вашего брокера и автоматически выбирает корректный, торгуемый символ именно для вашего счёта — без ручной настройки. Встроены псевдонимы имён для металлов, индексов (US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100, JP225) и нефти. Если символа у брокера действительно нет, панель сообщит об этом, а не скроет его молча.

Проверяемый движок

Включите диагностический лог — и каждая ячейка распечатает, почему принято именно такое решение: сырое значение каждой модели, её голос, показание ADX и итоговый вердикт. Это не чёрный ящик: каждый сигнал можно проверить самостоятельно.

Торговые подсказки сверху вниз

Выберите таймфрейм, на котором вы реально торгуете. Панель делит таймфреймы на BIAS (старшие таймфреймы, задающие направление) и TIMING (ваш таймфрейм для входа). Она предлагает сделки только в направлении старших таймфреймов и подсказывает, входить сейчас или дождаться отката, — тот самый мультитаймфреймовый метод, которым пользуются профессионалы.

Что вы получаете

Движок консенсуса из 5 моделей с настраиваемым порогом голосов. Многоканальные алерты (окно, звук, push, email, без перерисовки) с отключением в один клик. Клик по ячейке переключает график, клик по сигналу открывает пару. Строка силы валют по мажорам Форекс. Автоматическая адаптация к брокеру и счёту: панель сама находит правильный торгуемый символ. Направление показано цветом, сила — полосой на основе ADX. Любые символы и любые таймфреймы, всё настраивается. Опциональный диагностический лог по каждому сигналу для полной проверяемости. Аккуратная панель: перетаскивание, изменение размера (S, M, L, XL), привязка к любому углу, сворачивание — и она запоминает своё положение. Два языка — английский и японский, лёгкая, без DLL.

Как пользоваться

Установите на любой график, укажите свои символы и рабочий таймфрейм (или загрузите пресет), затем торгуйте в направлении BIAS и действуйте, когда сработает алерт.

Это инструмент поддержки решений, а не автоматическая система: сделки он не открывает.

На основе бесплатной версии

Trend Dashboard PRO построен на базе бесплатной панели Trend Dashboard MTF, которую уже скачали более 80 трейдеров. На той же бесплатной основе PRO добавляет движок согласования из пяти моделей, многоканальные оповещения, силу валют и автоматическое определение брокера.



Стартовая цена

Trend Dashboard Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.



Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.
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Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
Индикаторы
Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительн
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Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
Индикаторы
Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз. Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда. БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более р
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Gold Pulse Levels Dashboard
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Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, почему движется золото: вердикт MACRO, сводящий доллар США, доходности и аппетит к риску в одну строку — HEADWIND или TAILWIND для золота; блок NEXT с ближайшим событием высокой важности и живым обратным отсчётом из экономического календаря; и цифры, появляющиеся при наведении курсора, — картина с первого взгляда, точные данные по требованию. Gold Pulse — панель ситуационной осведомлённости, созданная исключительно для XAUUSD. Она отвечает н
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Confluence Sniper
Yuki Nakayama
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Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
Индикаторы
НОВОЕ в v1.30 - PICK: выберите любые две. Коснитесь двух строк рейтинга, чтобы сравнить именно ту пару, которая вам нужна (режимы AUTO / LOCK / PICK). Коснитесь панели VS, и график мгновенно перейдёт на эту пару. Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Беспла
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Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту. Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или стати
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Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку. Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли,
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