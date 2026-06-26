Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts

Видите, куда идёт каждый рынок и насколько силён тренд, и получаете АЛЕРТ в тот момент, когда сделка складывается, — по всем вашим символам и таймфреймам, на одной аккуратной панели. Зелёный — вверх, красный — вниз, плюс однозначный вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу. Никакого сидения у графиков, и всё работает у любого брокера автоматически.

Под капотом каждый рынок оценивается движком консенсуса из 5 моделей, отображается сила валют, а к любому графику можно перейти одним кликом. Хватит перелистывать графики: смотрите на весь рынок — и на то, что с ним делать, — с первого взгляда.

Почему PRO (а не одна скользящая средняя)

PRO не доверяет одному запаздывающему индикатору. Каждый символ и таймфрейм оценивают пять независимых моделей, голосующих за направление: пересечение EMA (быстрая против медленной), наклон EMA (ускоряется ли тренд), ADX / DI (+DI против -DI), MACD (основная линия против сигнальной) и цена относительно EMA. Вы сами задаёте, сколько голосов нужно для подтверждения направления: чем больше согласие, тем увереннее сигналы и тем меньше ложных.

Алерты (без перерисовки)

Узнавайте о сложившейся сделке мгновенно: всплывающее окно, звук, push на телефон и email. Алерты срабатывают по закрытому бару (без перерисовки) и только при реальной смене состояния, так что спамом вас не завалят. Выбирайте алерты на новые сетапы, на смену BIAS или на то и другое.

Клик — и вы на графике

Кликните по любой ячейке, чтобы переключить график на этот символ и таймфрейм. Кликните по карточке сигнала LONG или SHORT, чтобы открыть эту пару на вашем рабочем таймфрейме, — от алерта до графика один клик.

Сила валют

Встроенная строка силы валют агрегирует мажоры Форекс и показывает, какую валюту покупают, а какую продают, — от самой сильной к самой слабой.

Работает у любого брокера (автоматически)

Брокеры называют один и тот же инструмент по-разному — GOLD, XAUUSD или XAUUSD.m — и добавляют суффиксы вроде # или .m для счетов ECN, raw-spread или Kiwami. PRO сканирует реальный список символов вашего брокера и автоматически выбирает корректный, торгуемый символ именно для вашего счёта — без ручной настройки. Встроены псевдонимы имён для металлов, индексов (US30, NAS100, SPX500, GER40, UK100, JP225) и нефти. Если символа у брокера действительно нет, панель сообщит об этом, а не скроет его молча.

Проверяемый движок

Включите диагностический лог — и каждая ячейка распечатает, почему принято именно такое решение: сырое значение каждой модели, её голос, показание ADX и итоговый вердикт. Это не чёрный ящик: каждый сигнал можно проверить самостоятельно.

Торговые подсказки сверху вниз

Выберите таймфрейм, на котором вы реально торгуете. Панель делит таймфреймы на BIAS (старшие таймфреймы, задающие направление) и TIMING (ваш таймфрейм для входа). Она предлагает сделки только в направлении старших таймфреймов и подсказывает, входить сейчас или дождаться отката, — тот самый мультитаймфреймовый метод, которым пользуются профессионалы.

Что вы получаете

Движок консенсуса из 5 моделей с настраиваемым порогом голосов. Многоканальные алерты (окно, звук, push, email, без перерисовки) с отключением в один клик. Клик по ячейке переключает график, клик по сигналу открывает пару. Строка силы валют по мажорам Форекс. Автоматическая адаптация к брокеру и счёту: панель сама находит правильный торгуемый символ. Направление показано цветом, сила — полосой на основе ADX. Любые символы и любые таймфреймы, всё настраивается. Опциональный диагностический лог по каждому сигналу для полной проверяемости. Аккуратная панель: перетаскивание, изменение размера (S, M, L, XL), привязка к любому углу, сворачивание — и она запоминает своё положение. Два языка — английский и японский, лёгкая, без DLL.

Как пользоваться

Установите на любой график, укажите свои символы и рабочий таймфрейм (или загрузите пресет), затем торгуйте в направлении BIAS и действуйте, когда сработает алерт.

Это инструмент поддержки решений, а не автоматическая система: сделки он не открывает.

На основе бесплатной версии

Trend Dashboard PRO построен на базе бесплатной панели Trend Dashboard MTF, которую уже скачали более 80 трейдеров. На той же бесплатной основе PRO добавляет движок согласования из пяти моделей, многоканальные оповещения, силу валют и автоматическое определение брокера.

Стартовая цена

Trend Dashboard Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.

Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.