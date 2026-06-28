Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten

Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку.



Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли, никакого мартингейла.



Зачем нужен PRO (в сравнении с бесплатным Risk Guardian)



Бесплатный Risk Guardian в реальном времени показывает, насколько вы близки к нарушению лимита. PRO замыкает контур.



Автозакрытие при нарушении: как только достигнут дневной убыток или просадка от трейлингового high-water mark, все позиции по символу закрываются, а новые ордера блокируются до следующего сброса. Никаких колебаний в самый горячий момент.



BUY / SELL в один клик с максимальным лотом: панель обратным расчётом находит самый большой лот, который при полном срабатывании стоп-лосса не нарушит действующий лимит. PRO превращает это число в кликабельную кнопку BUY или SELL с уже прикреплённым стопом.



Arm-then-confirm: первый клик взводит кнопку (белая рамка и подсказка "tap to confirm"), второй клик в течение 2.6 секунды исполняет ордер, иначе взвод снимается автоматически. А алерты смены состояния присылают всплывающее окно и push-уведомление в момент переключения SAFE, CAUTION или LOCKDOWN.



Все функции бесплатной версии включены



Дневной убыток с остатком буфера и обратным отсчётом до сброса, максимальная просадка от трейлингового high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или статично от начального баланса, прогресс к цели по прибыли, MAX LOT NOW, рассчитанный обратным способом через собственный расчёт прибыли платформы, и статус SAFE / CAUTION / LOCKDOWN, окрашивающий всю панель. Перетаскиваемая панель со скруглёнными углами и четырьмя размерами, английский / японский, суммы в валюте вашего счёта. Пресеты популярных проп-правил 5% / 10% и полностью настраиваемый режим. Наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть пояснение в одну строку.



Как это работает



В MT5 нет предторгового перехвата ручных ордеров, поэтому защита реактивна: она следит за эквити тик за тиком и автоматически закрывает всё в момент нарушения лимита. Считайте это ремнём безопасности, а не замком, который физически не даёт нажать. На практике это всё равно спасает счёт — "советник закрыл всё до того, как я начал удваиваться" и есть разница между слитым счётом и пережитым днём.



Исполнение в один клик делает ровно то, что заявлено: размер лота равен максимально допустимому прямо сейчас, SL прикрепляется на заданной в панели дистанции, позиции помечаются magic number, так что советник управляет именно своими сделками. После входа автозащита продолжает наблюдение.



Совместимость



MT5, любой брокер, фондированные, челлендж- или личные счета. Поддерживаются хеджинг и неттинг. Без DLL и внешних зависимостей. Входные параметры охватывают язык (EN / JP), угол и размер панели, пресеты, проценты дневного убытка / макс. просадки / цели, базу расчёта просадки, час сброса, дистанцию SL в пунктах, риск на сделку, долю буфера, жёсткий потолок лота, автозакрытие вкл / выкл и дистанцию TP для входа в один клик.



Чем этот инструмент не является



Это не торговая стратегия и не гарантия прибыли — это инструмент дисциплины. Это не предторговый замок: MT5 не может остановить ваш палец до клика; защита реагирует на следующем тике. Без мартингейла, без сетки.



Сначала протестируйте



Запустите его на демо-счёте в проп-стиле, задайте жёсткие лимиты, намеренно выйдите за них и убедитесь, что автозакрытие срабатывает. Проверьте, что режим одного клика считает ожидаемый лот и прикрепляет SL. После этого переносите на челлендж или фондированный счёт.



Торговля сопряжена с риском. Этот инструмент помогает оставаться в рамках правил вашей проп-фирмы; он не гарантирует прохождение челленджа или сохранение фондированного счёта. Если он убережёт вас хотя бы от одного нарушения — пожалуйста, оставьте отзыв: это помогает мне и дальше делать такие утилиты.



На основе бесплатной версии

Prop Firm Risk Guardian PRO построен на базе бесплатной панели реального времени, которую уже скачали 18 трейдеров, и добавляет уровень принудительного контроля, описанный ниже.



Стартовая цена

Prop Firm Risk Guardian Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 59 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.



Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.