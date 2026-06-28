Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten

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  • Yuki Nakayama
    Yuki Nakayama

    Yuki Nakayama

    5 (1)
    MT5 tools that survived the testing — not the marketing.
    I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
    11 продуктов
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 29 июля 2026
  • Активации: 5
Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку.

Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли, никакого мартингейла.

Зачем нужен PRO (в сравнении с бесплатным Risk Guardian)

Бесплатный Risk Guardian в реальном времени показывает, насколько вы близки к нарушению лимита. PRO замыкает контур.

Автозакрытие при нарушении: как только достигнут дневной убыток или просадка от трейлингового high-water mark, все позиции по символу закрываются, а новые ордера блокируются до следующего сброса. Никаких колебаний в самый горячий момент.

BUY / SELL в один клик с максимальным лотом: панель обратным расчётом находит самый большой лот, который при полном срабатывании стоп-лосса не нарушит действующий лимит. PRO превращает это число в кликабельную кнопку BUY или SELL с уже прикреплённым стопом.

Arm-then-confirm: первый клик взводит кнопку (белая рамка и подсказка "tap to confirm"), второй клик в течение 2.6 секунды исполняет ордер, иначе взвод снимается автоматически. А алерты смены состояния присылают всплывающее окно и push-уведомление в момент переключения SAFE, CAUTION или LOCKDOWN.

Все функции бесплатной версии включены

Дневной убыток с остатком буфера и обратным отсчётом до сброса, максимальная просадка от трейлингового high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или статично от начального баланса, прогресс к цели по прибыли, MAX LOT NOW, рассчитанный обратным способом через собственный расчёт прибыли платформы, и статус SAFE / CAUTION / LOCKDOWN, окрашивающий всю панель. Перетаскиваемая панель со скруглёнными углами и четырьмя размерами, английский / японский, суммы в валюте вашего счёта. Пресеты популярных проп-правил 5% / 10% и полностью настраиваемый режим. Наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть пояснение в одну строку.

Как это работает

В MT5 нет предторгового перехвата ручных ордеров, поэтому защита реактивна: она следит за эквити тик за тиком и автоматически закрывает всё в момент нарушения лимита. Считайте это ремнём безопасности, а не замком, который физически не даёт нажать. На практике это всё равно спасает счёт — "советник закрыл всё до того, как я начал удваиваться" и есть разница между слитым счётом и пережитым днём.

Исполнение в один клик делает ровно то, что заявлено: размер лота равен максимально допустимому прямо сейчас, SL прикрепляется на заданной в панели дистанции, позиции помечаются magic number, так что советник управляет именно своими сделками. После входа автозащита продолжает наблюдение.

Совместимость

MT5, любой брокер, фондированные, челлендж- или личные счета. Поддерживаются хеджинг и неттинг. Без DLL и внешних зависимостей. Входные параметры охватывают язык (EN / JP), угол и размер панели, пресеты, проценты дневного убытка / макс. просадки / цели, базу расчёта просадки, час сброса, дистанцию SL в пунктах, риск на сделку, долю буфера, жёсткий потолок лота, автозакрытие вкл / выкл и дистанцию TP для входа в один клик.

Чем этот инструмент не является

Это не торговая стратегия и не гарантия прибыли — это инструмент дисциплины. Это не предторговый замок: MT5 не может остановить ваш палец до клика; защита реагирует на следующем тике. Без мартингейла, без сетки.

Сначала протестируйте

Запустите его на демо-счёте в проп-стиле, задайте жёсткие лимиты, намеренно выйдите за них и убедитесь, что автозакрытие срабатывает. Проверьте, что режим одного клика считает ожидаемый лот и прикрепляет SL. После этого переносите на челлендж или фондированный счёт.

Торговля сопряжена с риском. Этот инструмент помогает оставаться в рамках правил вашей проп-фирмы; он не гарантирует прохождение челленджа или сохранение фондированного счёта. Если он убережёт вас хотя бы от одного нарушения — пожалуйста, оставьте отзыв: это помогает мне и дальше делать такие утилиты.

На основе бесплатной версии
Prop Firm Risk Guardian PRO построен на базе бесплатной панели реального времени, которую уже скачали 18 трейдеров, и добавляет уровень принудительного контроля, описанный ниже.

Стартовая цена
Prop Firm Risk Guardian Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 59 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.

Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.
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5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
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Trade copier MT5
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4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
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5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
Утилиты
VirtualTradePad PRO SE MT5 — профессиональный торговый центр управления для MetaTrader 5 VirtualTradePad PRO SE — это премиальная торговая панель и рабочая среда управления сделками на графике для MetaTrader 5 . Она создана для трейдеров, которым нужны более быстрое исполнение, более понятный контроль позиций, структурированное управление сделками, визуальное планирование уровней и профессиональный рабочий процесс прямо с графика. Это не просто панель BUY / SELL. PRO SE объединяет ручную торговл
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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