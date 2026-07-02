Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts

Order Block Zones PRO отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — рисует их как аккуратные зоны спроса и предложения и распространяет тот же движок на несколько таймфреймов.

Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительно ATR, поэтому слабые и шумные свечи игнорируются. Свежая зона рисуется жирно, с яркой линией ближней границы; когда цена заходит в неё тенью, зона тускнеет как митигированная, а когда цена закрывается за зоной — удаляется автоматически.

PRO добавляет три вещи поверх бесплатного движка зон. Ордер-блоки старших таймфреймов накладываются на рабочий график с пунктирной ближней границей и меткой таймфрейма — можно, например, следить за зонами H4, торгуя на H1. Алерты касания выдают всплывающее окно и, по желанию, push-уведомление в момент, когда цена достигает свежей зоны спроса или предложения, — вы не пропустите важный уровень. Fair Value Gaps — трёхсвечные дисбалансы, оставленные быстрыми движениями, — рисуются как зоны, пока цена их не заполнит.

Компактная тёмная панель — перетаскиваемая, четыре размера, английский или японский — показывает живые счётчики зон спроса, предложения и свежих зон, ближайшую свежую зону предложения сверху и спроса снизу с дистанцией в пунктах, легенду и статус алертов.

Это инструмент отображения. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте зоны и гэпы как контекст для собственного метода: для входов, для целей или просто чтобы видеть, где не стоит догонять цену.

На основе бесплатной версии
Order Block Zones PRO расширяет тот же движок определения зон, что и в бесплатной версии, которую уже скачали более 169 трейдеров и которая сейчас собирает свои первые оценки на Маркете.

Стартовая цена
Order Block Zones Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.

Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.
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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
Индикаторы
Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительн
FREE
Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
Индикаторы
Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз. Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда. БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более р
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Gold Pulse Levels Dashboard
Yuki Nakayama
Индикаторы
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, почему движется золото: вердикт MACRO, сводящий доллар США, доходности и аппетит к риску в одну строку — HEADWIND или TAILWIND для золота; блок NEXT с ближайшим событием высокой важности и живым обратным отсчётом из экономического календаря; и цифры, появляющиеся при наведении курсора, — картина с первого взгляда, точные данные по требованию. Gold Pulse — панель ситуационной осведомлённости, созданная исключительно для XAUUSD. Она отвечает н
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Confluence Sniper
Yuki Nakayama
Индикаторы
Confluence Sniper отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывае
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Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
Индикаторы
НОВОЕ в v1.30 - PICK: выберите любые две. Коснитесь двух строк рейтинга, чтобы сравнить именно ту пару, которая вам нужна (режимы AUTO / LOCK / PICK). Коснитесь панели VS, и график мгновенно перейдёт на эту пару. Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Беспла
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Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту. Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или стати
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Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
Индикаторы
Видите, куда идёт каждый рынок и насколько силён тренд, и получаете АЛЕРТ в тот момент, когда сделка складывается, — по всем вашим символам и таймфреймам, на одной аккуратной панели. Зелёный — вверх, красный — вниз, плюс однозначный вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу. Никакого сидения у графиков, и всё работает у любого брокера автоматически. Под капотом каждый рынок оценивается движком консенсуса из 5 моделей, отображается сила валют, а к любому графику можно перейти одним кликом. Х
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку. Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли,
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
Индикаторы
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, ПОЧЕМУ движется золото: вердикт MACRO - доллар США, доходности и риск-сентимент в одном взгляде: HEADWIND или TAILWIND для золота; событие NEXT - ближайший релиз высокой важности с живым обратным отсчётом (экономический календарь); наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть точные цифры за ним - картина с первого взгляда, данные по требованию. Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происх
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
Индикаторы
Confluence Sniper Pro отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показ
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