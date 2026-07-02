Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts

Order Block Zones PRO отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — рисует их как аккуратные зоны спроса и предложения и распространяет тот же движок на несколько таймфреймов.



Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительно ATR, поэтому слабые и шумные свечи игнорируются. Свежая зона рисуется жирно, с яркой линией ближней границы; когда цена заходит в неё тенью, зона тускнеет как митигированная, а когда цена закрывается за зоной — удаляется автоматически.



PRO добавляет три вещи поверх бесплатного движка зон. Ордер-блоки старших таймфреймов накладываются на рабочий график с пунктирной ближней границей и меткой таймфрейма — можно, например, следить за зонами H4, торгуя на H1. Алерты касания выдают всплывающее окно и, по желанию, push-уведомление в момент, когда цена достигает свежей зоны спроса или предложения, — вы не пропустите важный уровень. Fair Value Gaps — трёхсвечные дисбалансы, оставленные быстрыми движениями, — рисуются как зоны, пока цена их не заполнит.



Компактная тёмная панель — перетаскиваемая, четыре размера, английский или японский — показывает живые счётчики зон спроса, предложения и свежих зон, ближайшую свежую зону предложения сверху и спроса снизу с дистанцией в пунктах, легенду и статус алертов.



Это инструмент отображения. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте зоны и гэпы как контекст для собственного метода: для входов, для целей или просто чтобы видеть, где не стоит догонять цену.



На основе бесплатной версии

Order Block Zones PRO расширяет тот же движок определения зон, что и в бесплатной версии, которую уже скачали более 169 трейдеров и которая сейчас собирает свои первые оценки на Маркете.



Стартовая цена

Order Block Zones Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.



Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.