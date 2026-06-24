Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor

Trend Dashboard MTF 在一个简洁的面板中显示所有品种、所有时间周期的趋势方向与强度——一款真正的多时间周期趋势扫描器，基于经典的自上而下分析告诉您应该偏向哪个方向。





不用再来回翻图表。一眼看清整个市场。





无重绘——方向与强度均读取自最后一根已收盘K线，因此显示的结果不会随每个tick闪烁，也不会事后改变。（需要更早的信号？可开启未收盘K线模式。）





您将看到

- 方向 = 颜色（绿色 = 上涨，红色 = 下跌，灰色 = 盘整）

- 强度 = 圆角条形的长度（由 ADX 驱动；条形越长越亮，趋势越强）

- 每个品种的交易建议（LONG / SHORT / WAIT），并附注：立即进场或等待回调





交易建议的原理（自上而下逻辑）

选择您实际交易的时间周期。面板将时间周期分为 BIAS（决定方向的更高时间周期）和 TIMING（您的时间周期，用于进场）。它只在更高时间周期的趋势方向上给出交易建议，并告诉您是立即进场还是等待回调。这正是专业交易者使用的多时间周期方法。





适用范围

外汇、黄金（XAUUSD）、指数、金属和加密货币——您的经纪商提供的任何品种。MT5，全经纪商适用，无 DLL，轻量运行。





功能特点

- 任意品种、任意时间周期（完全可配置）

- 方向基于 EMA，强度基于 ADX（所有周期均可调整）

- 基于画布渲染的简洁现代圆角界面

- 可拖动、可调整大小（S / M / L / XL）、可吸附至任意角落、可最小化

- 自动记住位置和大小

- 双语界面：英语 / 日语





使用方法

1. 将其放到任意图表上。

2. 设置您的品种和交易时间周期。

3. 顺着 BIAS 显示的方向交易；当您的时间周期同向时进场。





颜色 = 方向。条形 = 强度。右侧栏 = 应采取的操作。





有问题或建议？欢迎在评论区留言——我会阅读并回复。

如果这款面板赢得了您图表上的一席之地，留下评价将帮助更多交易者发现它。谢谢！

免费版与PRO版

这个免费面板功能完整，并将一直免费。Trend Dashboard PRO 适合希望由面板替自己盯盘的交易者：它用五模型共识引擎（而非单一指标）为每个品种打分，并在信号出现的瞬间通过弹窗、声音、手机推送和邮件提醒你，从此不必整天反复查看图表。它还增加了主要货币的强弱行、一键切换图表，以及在任何经纪商自动识别可交易品种。如果这个面板已经在帮你，PRO 就是替你盯盘的版本：https://www.mql5.com/en/market/product/183303