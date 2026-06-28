Gold Pulse Levels Dashboard

Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, почему движется золото: вердикт MACRO, сводящий доллар США, доходности и аппетит к риску в одну строку — HEADWIND или TAILWIND для золота; блок NEXT с ближайшим событием высокой важности и живым обратным отсчётом из экономического календаря; и цифры, появляющиеся при наведении курсора, — картина с первого взгляда, точные данные по требованию.

Gold Pulse — панель ситуационной осведомлённости, созданная исключительно для XAUUSD. Она отвечает на три вопроса, которые трейдер золота задаёт себе перед каждым входом: какая сессия идёт сейчас и сколько осталось до следующей; какая часть среднего дневного диапазона уже израсходована (не исчерпано ли движение); где находятся ключевые уровни и как далеко цена от каждого из них.

На панели (перетаскивается, размеры S/M/L/XL, языки EN/JP): часы сессий Токио, Лондона и Нью-Йорка с обратным отсчётом до следующей сессии; сегодняшний диапазон относительно ADR(20) — один процент, который показывает, остался ли у золота запас хода; ATR(14) и текущий спред с подсветкой зелёным, жёлтым или красным, чтобы вы видели, удачный ли сейчас момент для входа; и мультитаймфреймовый трендовый уклон на M15, H1 и H4, отображаемый цветом и формой стрелок — без ловушек для людей с нарушением цветовосприятия.

На графике: автоматически построенные ключевые уровни (круглые числа, максимум и минимум предыдущего дня, дневное открытие) с ценовыми ярлыками у правого края, показывающими каждый уровень и расстояние от цены до него; золотая полоса сессий вверху графика; толщина ярлыков и линий (small, medium, large) выбирается кнопкой на панели.

Только отображение. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте панель как контекст в дополнение к вашему собственному методу.

Бесплатная версия и PRO

Бесплатная панель показывает, где находится золото, в тот момент, когда вы смотрите на график. Gold Pulse PRO следит за сессией, когда вы не можете: всплывающие и push-оповещения при открытии сессий, исчерпании ADR и касании ключевых уровней, плюс недельное открытие, коробка азиатского диапазона и дополнительные типы уровней. Золото редко делает движение, пока вы смотрите на график; PRO — способ перестать его пропускать: https://www.mql5.com/en/market/product/183509

Хотите полную картину торгового дня по золоту? Я написал бесплатный гид о том, как XAUUSD движется через Токио, Лондон и Нью-Йорк: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772224