Gold Pulse Levels Dashboard

Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, почему движется золото: вердикт MACRO, сводящий доллар США, доходности и аппетит к риску в одну строку — HEADWIND или TAILWIND для золота; блок NEXT с ближайшим событием высокой важности и живым обратным отсчётом из экономического календаря; и цифры, появляющиеся при наведении курсора, — картина с первого взгляда, точные данные по требованию.

Gold Pulse — панель ситуационной осведомлённости, созданная исключительно для XAUUSD. Она отвечает на три вопроса, которые трейдер золота задаёт себе перед каждым входом: какая сессия идёт сейчас и сколько осталось до следующей; какая часть среднего дневного диапазона уже израсходована (не исчерпано ли движение); где находятся ключевые уровни и как далеко цена от каждого из них.

На панели (перетаскивается, размеры S/M/L/XL, языки EN/JP): часы сессий Токио, Лондона и Нью-Йорка с обратным отсчётом до следующей сессии; сегодняшний диапазон относительно ADR(20) — один процент, который показывает, остался ли у золота запас хода; ATR(14) и текущий спред с подсветкой зелёным, жёлтым или красным, чтобы вы видели, удачный ли сейчас момент для входа; и мультитаймфреймовый трендовый уклон на M15, H1 и H4, отображаемый цветом и формой стрелок — без ловушек для людей с нарушением цветовосприятия.

На графике: автоматически построенные ключевые уровни (круглые числа, максимум и минимум предыдущего дня, дневное открытие) с ценовыми ярлыками у правого края, показывающими каждый уровень и расстояние от цены до него; золотая полоса сессий вверху графика; толщина ярлыков и линий (small, medium, large) выбирается кнопкой на панели.

Только отображение. Никаких торговых сигналов, обещаний прибыли и DLL. Используйте панель как контекст в дополнение к вашему собственному методу.

Бесплатная версия и PRO

Бесплатная панель показывает, где находится золото, в тот момент, когда вы смотрите на график. Gold Pulse PRO следит за сессией, когда вы не можете: всплывающие и push-оповещения при открытии сессий, исчерпании ADR и касании ключевых уровней, плюс недельное открытие, коробка азиатского диапазона и дополнительные типы уровней. Золото редко делает движение, пока вы смотрите на график; PRO — способ перестать его пропускать: https://www.mql5.com/en/market/product/183509

Хотите полную картину торгового дня по золоту? Я написал бесплатный гид о том, как XAUUSD движется через Токио, Лондон и Нью-Йорк: https://www.mql5.com/en/blogs/post/772224

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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Order Block Zones Auto Supply and Demand
Yuki Nakayama
5 (2)
Индикаторы
Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительн
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Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
Индикаторы
Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз. Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда. БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более р
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Confluence Sniper
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Confluence Sniper отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывае
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Currency Strength Duel
Yuki Nakayama
Индикаторы
НОВОЕ в v1.30 - PICK: выберите любые две. Коснитесь двух строк рейтинга, чтобы сравнить именно ту пару, которая вам нужна (режимы AUTO / LOCK / PICK). Коснитесь панели VS, и график мгновенно перейдёт на эту пару. Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Беспла
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Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту. Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или стати
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Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
Индикаторы
Видите, куда идёт каждый рынок и насколько силён тренд, и получаете АЛЕРТ в тот момент, когда сделка складывается, — по всем вашим символам и таймфреймам, на одной аккуратной панели. Зелёный — вверх, красный — вниз, плюс однозначный вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу. Никакого сидения у графиков, и всё работает у любого брокера автоматически. Под капотом каждый рынок оценивается движком консенсуса из 5 моделей, отображается сила валют, а к любому графику можно перейти одним кликом. Х
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку. Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли,
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
Индикаторы
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, ПОЧЕМУ движется золото: вердикт MACRO - доллар США, доходности и риск-сентимент в одном взгляде: HEADWIND или TAILWIND для золота; событие NEXT - ближайший релиз высокой важности с живым обратным отсчётом (экономический календарь); наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть точные цифры за ним - картина с первого взгляда, данные по требованию. Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происх
Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts
Yuki Nakayama
Индикаторы
Order Block Zones PRO отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — рисует их как аккуратные зоны спроса и предложения и распространяет тот же движок на несколько таймфреймов. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной п
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
Индикаторы
Confluence Sniper Pro отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показ
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