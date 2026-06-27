Currency Strength Duel

НОВОЕ в v1.30 - PICK: выберите любые две. Коснитесь двух строк рейтинга, чтобы сравнить именно ту пару, которая вам нужна (режимы AUTO / LOCK / PICK). Коснитесь панели VS, и график мгновенно перейдёт на эту пару.

Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Бесплатно, и у любого брокера всё работает автоматически.

Большинство измерителей силы валют вываливают на вас восемь спутанных линий. Этот инструмент делает сложную часть за вас: аккуратный бар с расхождением от центра для каждой валюты (зелёный означает, что валюту покупают, красный — что продают), рейтинг от сильнейшей вверху до слабейшей внизу, поэтому торговые пары видны с первого взгляда. Кривой обучения нет.

И он не останавливается на том, какая валюта сильна. Дуэль сильнейшей против слабейшей в верхней части панели называет точную сделку у вашего брокера и направление, например BUY EURAUD или SELL AUDUSD, и показывает, расширяется или сужается разрыв между ними. Вы видите конкретную пару и направление для действия, а не просто валюты.

Всё на панели доступно в один клик: переключайте таймфрейм или метод расчёта без диалога параметров и без перезагрузки. LOCK закрепляет дуэль за парой текущего графика, PICK позволяет коснуться любых двух строк и сравнить именно те две валюты, которые вы выбрали, а касание дуэли мгновенно открывает график этой пары.

Ключевые возможности
Живой рейтинг 8 валютных мажоров, плюс опционально золото, с настоящими флагами стран. Дуэль сильнейшей против слабейшей, которая называет реально торгуемую пару и направление у вашего брокера и показывает, растёт ли возможность. Два метода расчёта: процентное изменение цены или расстояние от скользящей средней. Оповещения при смене сильнейшей или слабейшей валюты: всплывающее окно, звук, push или email. Автоматическая адаптация к брокеру и счёту, которая сама находит ваши торгуемые символы. Аккуратная панель с перетаскиванием и изменением размера, которая запоминает свою позицию, на английском или японском, лёгкая, без DLL.

Как пользоваться
Бросьте индикатор на любой график: он читает весь рынок, а не только этот график. Выберите таймфрейм и метод, затем покупайте сильнейшую валюту против слабейшей, а оповещение подскажет, когда лидерство сменится.

Дополнительная строка Bitcoin
Хотите видеть криптовалюту рядом с основными парами Форекс? Установите Include Bitcoin (BTC) в true — и на панели появится Bitcoin как дополнительная строка, так же как золото. Символ биткоина у вашего брокера (BTCUSD, BTCEUR, BTCGBP или BTCJPY) определяется автоматически, настраивать ничего не нужно. Строка BTC носит справочный характер и не влияет на ранжирование восьми валют.

Хотите ту же ясность по каждому символу и таймфрейму?
Эта панель показывает силу валют. Если вам также нужен прямой вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу на всех ваших таймфреймах, с движком мультимодельного консенсуса и переключением графиков в один клик, взгляните на мой Trend Dashboard PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/183303

Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматическая система; сделок он не открывает.
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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
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Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
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4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Yuki Nakayama
5 (2)
Индикаторы
Order Block Zones отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — и рисует их на графике как аккуратные зоны спроса и предложения. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной предложения. Дисплейсмент измеряется относительн
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Trend Dashboard MTF Strength and Trade Advisor
Yuki Nakayama
Индикаторы
Trend Dashboard MTF показывает НАПРАВЛЕНИЕ и СИЛУ тренда по всем вашим символам и таймфреймам на одной аккуратной панели — настоящий мультитаймфреймовый сканер тренда, который подсказывает, в какую сторону смотреть, на основе классического анализа сверху вниз. Хватит перелистывать графики. Весь рынок — с первого взгляда. БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ — направление и сила считываются с ПОСЛЕДНЕГО ЗАКРЫТОГО бара, поэтому показанное значение не мерцает от тика к тику и не меняется задним числом. (Нужны более р
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Gold Pulse Levels Dashboard
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Индикаторы
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, почему движется золото: вердикт MACRO, сводящий доллар США, доходности и аппетит к риску в одну строку — HEADWIND или TAILWIND для золота; блок NEXT с ближайшим событием высокой важности и живым обратным отсчётом из экономического календаря; и цифры, появляющиеся при наведении курсора, — картина с первого взгляда, точные данные по требованию. Gold Pulse — панель ситуационной осведомлённости, созданная исключительно для XAUUSD. Она отвечает н
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Confluence Sniper
Yuki Nakayama
Индикаторы
Confluence Sniper отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывае
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Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту. Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или стати
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Trend Dashboard Pro MTF Scanner with Alerts
Yuki Nakayama
Индикаторы
Видите, куда идёт каждый рынок и насколько силён тренд, и получаете АЛЕРТ в тот момент, когда сделка складывается, — по всем вашим символам и таймфреймам, на одной аккуратной панели. Зелёный — вверх, красный — вниз, плюс однозначный вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу. Никакого сидения у графиков, и всё работает у любого брокера автоматически. Под капотом каждый рынок оценивается движком консенсуса из 5 моделей, отображается сила валют, а к любому графику можно перейти одним кликом. Х
Prop Firm Risk Guardian Pro Auto Flatten
Yuki Nakayama
Утилиты
Сохраните фондированный или челлендж-счёт живым — с ремнём безопасности, который застёгивается сам. PRO автоматически закрывает все позиции и блокирует новые ордера в тот же миг, когда нарушен лимит дневного убытка или максимальной просадки. Плюс BUY / SELL в один клик с самым большим лотом, который вы можете безопасно открыть, и механика arm-then-confirm (взвести, затем подтвердить), чтобы одиночный случайный клик никогда не открыл сделку. Утилита. Никакой стратегии, никаких обещаний прибыли,
Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
Yuki Nakayama
Индикаторы
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, ПОЧЕМУ движется золото: вердикт MACRO - доллар США, доходности и риск-сентимент в одном взгляде: HEADWIND или TAILWIND для золота; событие NEXT - ближайший релиз высокой важности с живым обратным отсчётом (экономический календарь); наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть точные цифры за ним - картина с первого взгляда, данные по требованию. Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происх
Order Block Zones Pro Multi Timeframe Alerts
Yuki Nakayama
Индикаторы
Order Block Zones PRO отмечает свечи, которые оставляют за собой институционалы — последнюю свечу противоположного цвета перед сильным движением, ломающим структуру, — рисует их как аккуратные зоны спроса и предложения и распространяет тот же движок на несколько таймфреймов. Логика поиска зоны прозрачна — это не чёрный ящик. Медвежья свеча, чей максимум затем пробивается вверх импульсной ногой (displacement), становится зоной спроса. Бычья свеча, чей минимум пробивается вниз, становится зоной п
Confluence Sniper Pro
Yuki Nakayama
Индикаторы
Confluence Sniper Pro отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показ
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