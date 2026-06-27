Currency Strength Duel
- Индикаторы
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 1.43
- Обновлено: 29 июля 2026
НОВОЕ в v1.30 - PICK: выберите любые две. Коснитесь двух строк рейтинга, чтобы сравнить именно ту пару, которая вам нужна (режимы AUTO / LOCK / PICK). Коснитесь панели VS, и график мгновенно перейдёт на эту пару.
Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Бесплатно, и у любого брокера всё работает автоматически.
Большинство измерителей силы валют вываливают на вас восемь спутанных линий. Этот инструмент делает сложную часть за вас: аккуратный бар с расхождением от центра для каждой валюты (зелёный означает, что валюту покупают, красный — что продают), рейтинг от сильнейшей вверху до слабейшей внизу, поэтому торговые пары видны с первого взгляда. Кривой обучения нет.
И он не останавливается на том, какая валюта сильна. Дуэль сильнейшей против слабейшей в верхней части панели называет точную сделку у вашего брокера и направление, например BUY EURAUD или SELL AUDUSD, и показывает, расширяется или сужается разрыв между ними. Вы видите конкретную пару и направление для действия, а не просто валюты.
Всё на панели доступно в один клик: переключайте таймфрейм или метод расчёта без диалога параметров и без перезагрузки. LOCK закрепляет дуэль за парой текущего графика, PICK позволяет коснуться любых двух строк и сравнить именно те две валюты, которые вы выбрали, а касание дуэли мгновенно открывает график этой пары.
Ключевые возможности
Живой рейтинг 8 валютных мажоров, плюс опционально золото, с настоящими флагами стран. Дуэль сильнейшей против слабейшей, которая называет реально торгуемую пару и направление у вашего брокера и показывает, растёт ли возможность. Два метода расчёта: процентное изменение цены или расстояние от скользящей средней. Оповещения при смене сильнейшей или слабейшей валюты: всплывающее окно, звук, push или email. Автоматическая адаптация к брокеру и счёту, которая сама находит ваши торгуемые символы. Аккуратная панель с перетаскиванием и изменением размера, которая запоминает свою позицию, на английском или японском, лёгкая, без DLL.
Как пользоваться
Бросьте индикатор на любой график: он читает весь рынок, а не только этот график. Выберите таймфрейм и метод, затем покупайте сильнейшую валюту против слабейшей, а оповещение подскажет, когда лидерство сменится.
Дополнительная строка Bitcoin
Хотите видеть криптовалюту рядом с основными парами Форекс? Установите Include Bitcoin (BTC) в true — и на панели появится Bitcoin как дополнительная строка, так же как золото. Символ биткоина у вашего брокера (BTCUSD, BTCEUR, BTCGBP или BTCJPY) определяется автоматически, настраивать ничего не нужно. Строка BTC носит справочный характер и не влияет на ранжирование восьми валют.
Хотите ту же ясность по каждому символу и таймфрейму?
Эта панель показывает силу валют. Если вам также нужен прямой вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу на всех ваших таймфреймах, с движком мультимодельного консенсуса и переключением графиков в один клик, взгляните на мой Trend Dashboard PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/183303
Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматическая система; сделок он не открывает.
Какую валюту прямо сейчас покупают, а какую продают? Currency Strength Duel в реальном времени ранжирует 8 валютных мажоров от самой сильной к самой слабой в одной аккуратной панели и оповещает в тот момент, когда лидер меняется. Ставьте самую сильную валюту против самой слабой. Бесплатно, и у любого брокера всё работает автоматически.
Большинство измерителей силы валют вываливают на вас восемь спутанных линий. Этот инструмент делает сложную часть за вас: аккуратный бар с расхождением от центра для каждой валюты (зелёный означает, что валюту покупают, красный — что продают), рейтинг от сильнейшей вверху до слабейшей внизу, поэтому торговые пары видны с первого взгляда. Кривой обучения нет.
И он не останавливается на том, какая валюта сильна. Дуэль сильнейшей против слабейшей в верхней части панели называет точную сделку у вашего брокера и направление, например BUY EURAUD или SELL AUDUSD, и показывает, расширяется или сужается разрыв между ними. Вы видите конкретную пару и направление для действия, а не просто валюты.
Всё на панели доступно в один клик: переключайте таймфрейм или метод расчёта без диалога параметров и без перезагрузки. LOCK закрепляет дуэль за парой текущего графика, PICK позволяет коснуться любых двух строк и сравнить именно те две валюты, которые вы выбрали, а касание дуэли мгновенно открывает график этой пары.
Ключевые возможности
Живой рейтинг 8 валютных мажоров, плюс опционально золото, с настоящими флагами стран. Дуэль сильнейшей против слабейшей, которая называет реально торгуемую пару и направление у вашего брокера и показывает, растёт ли возможность. Два метода расчёта: процентное изменение цены или расстояние от скользящей средней. Оповещения при смене сильнейшей или слабейшей валюты: всплывающее окно, звук, push или email. Автоматическая адаптация к брокеру и счёту, которая сама находит ваши торгуемые символы. Аккуратная панель с перетаскиванием и изменением размера, которая запоминает свою позицию, на английском или японском, лёгкая, без DLL.
Как пользоваться
Бросьте индикатор на любой график: он читает весь рынок, а не только этот график. Выберите таймфрейм и метод, затем покупайте сильнейшую валюту против слабейшей, а оповещение подскажет, когда лидерство сменится.
Дополнительная строка Bitcoin
Хотите видеть криптовалюту рядом с основными парами Форекс? Установите Include Bitcoin (BTC) в true — и на панели появится Bitcoin как дополнительная строка, так же как золото. Символ биткоина у вашего брокера (BTCUSD, BTCEUR, BTCGBP или BTCJPY) определяется автоматически, настраивать ничего не нужно. Строка BTC носит справочный характер и не влияет на ранжирование восьми валют.
Хотите ту же ясность по каждому символу и таймфрейму?
Эта панель показывает силу валют. Если вам также нужен прямой вердикт LONG / SHORT / WAIT по каждому символу на всех ваших таймфреймах, с движком мультимодельного консенсуса и переключением графиков в один клик, взгляните на мой Trend Dashboard PRO: https://www.mql5.com/en/market/product/183303
Это инструмент поддержки принятия решений, а не автоматическая система; сделок он не открывает.