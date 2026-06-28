Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown
- Утилиты
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 1.11
- Обновлено: 29 июля 2026
Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту.
Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или статически от начального баланса — переключается прямо на панели — и прогресс к цели по прибыли. Единый статус — SAFE, CAUTION или LOCKDOWN — окрашивает всю панель, и риск ощущается с одного взгляда.
Центральный элемент — MAX LOT NOW: максимальная позиция, которую полный стоп-аут может потерять без нарушения действующего лимита, рассчитанная обратным ходом через собственный расчёт прибыли платформы. Перетащите ползунок дистанции стопа и смотрите, как лот пересчитывается вживую, — вы больше никогда не откроете объём, способный убить счёт одним стопом.
Что вы получаете
Индикатор дневного убытка с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса. Максимальная просадка по трейлинговому high-water mark или статически от начального баланса, переключается на панели. Прогресс к цели по прибыли. MAX LOT NOW с ползунком. Статус SAFE / CAUTION / LOCKDOWN, окрашивающий всю панель. Пресеты для популярных правил проп-фирм 5% / 10% плюс полностью настраиваемый режим.
Панель — аккуратная карточка со скруглёнными углами: перетаскивайте её, меняйте размер (S / M / L / XL), прижимайте к углу — позиция запоминается. Два языка, английский и японский, суммы в валюте вашего счёта. Лёгкая, без DLL — и бесплатная.
Как пользоваться
1. Бросьте её на любой график вашего фандед- или челлендж-счёта.
2. Выберите пресет (или свой вариант) и задайте дистанцию стопа ползунком.
3. Торгуйте внутри запасов; статус сам подскажет, когда сбавить обороты.
Бесплатная версия и PRO
Бесплатная панель показывает, насколько вы близки к нарушению лимита, но не может его остановить. Prop Firm Risk Guardian PRO — это исполнительный слой: в момент достижения лимита дневного убытка или просадки он закрывает все позиции и блокирует новые сделки, а кнопки BUY / SELL в один клик открывают позицию рассчитанным максимальным лотом с уже прикреплённым стопом и подтверждением в два касания против случайных кликов. Одно предотвращённое нарушение окупает лицензию многократно: https://www.mql5.com/en/market/product/183496
Важно: в MetaTrader нет предторгового перехвата ручных ордеров, поэтому защита реагирует по факту — автоматически закрывает всё при нарушении. Это страховочная сетка, а не замок, запрещающий вам нажимать кнопки. Это утилита; бесплатная версия сама не открывает сделок и не даёт обещаний прибыли.
Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или статически от начального баланса — переключается прямо на панели — и прогресс к цели по прибыли. Единый статус — SAFE, CAUTION или LOCKDOWN — окрашивает всю панель, и риск ощущается с одного взгляда.
Центральный элемент — MAX LOT NOW: максимальная позиция, которую полный стоп-аут может потерять без нарушения действующего лимита, рассчитанная обратным ходом через собственный расчёт прибыли платформы. Перетащите ползунок дистанции стопа и смотрите, как лот пересчитывается вживую, — вы больше никогда не откроете объём, способный убить счёт одним стопом.
Что вы получаете
Индикатор дневного убытка с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса. Максимальная просадка по трейлинговому high-water mark или статически от начального баланса, переключается на панели. Прогресс к цели по прибыли. MAX LOT NOW с ползунком. Статус SAFE / CAUTION / LOCKDOWN, окрашивающий всю панель. Пресеты для популярных правил проп-фирм 5% / 10% плюс полностью настраиваемый режим.
Панель — аккуратная карточка со скруглёнными углами: перетаскивайте её, меняйте размер (S / M / L / XL), прижимайте к углу — позиция запоминается. Два языка, английский и японский, суммы в валюте вашего счёта. Лёгкая, без DLL — и бесплатная.
Как пользоваться
1. Бросьте её на любой график вашего фандед- или челлендж-счёта.
2. Выберите пресет (или свой вариант) и задайте дистанцию стопа ползунком.
3. Торгуйте внутри запасов; статус сам подскажет, когда сбавить обороты.
Бесплатная версия и PRO
Бесплатная панель показывает, насколько вы близки к нарушению лимита, но не может его остановить. Prop Firm Risk Guardian PRO — это исполнительный слой: в момент достижения лимита дневного убытка или просадки он закрывает все позиции и блокирует новые сделки, а кнопки BUY / SELL в один клик открывают позицию рассчитанным максимальным лотом с уже прикреплённым стопом и подтверждением в два касания против случайных кликов. Одно предотвращённое нарушение окупает лицензию многократно: https://www.mql5.com/en/market/product/183496
Важно: в MetaTrader нет предторгового перехвата ручных ордеров, поэтому защита реагирует по факту — автоматически закрывает всё при нарушении. Это страховочная сетка, а не замок, запрещающий вам нажимать кнопки. Это утилита; бесплатная версия сама не открывает сделок и не даёт обещаний прибыли.