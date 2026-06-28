Prop Firm Risk Guardian Daily Loss Drawdown

Сохраните жизнь своему фандед- или челлендж-счёту. Prop Firm Risk Guardian — это панель дисциплины, которая в реальном времени показывает, насколько именно вы близки к нарушению лимита, и максимальный лот, который прямо сейчас можно открыть, не пересекая черту.

Она отслеживает три числа, которые заканчивают челленджи: дневной убыток относительно лимита (с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса), максимальную просадку по трейлинговому high-water mark (проп-стандарт 2025-2026) или статически от начального баланса — переключается прямо на панели — и прогресс к цели по прибыли. Единый статус — SAFE, CAUTION или LOCKDOWN — окрашивает всю панель, и риск ощущается с одного взгляда.

Центральный элемент — MAX LOT NOW: максимальная позиция, которую полный стоп-аут может потерять без нарушения действующего лимита, рассчитанная обратным ходом через собственный расчёт прибыли платформы. Перетащите ползунок дистанции стопа и смотрите, как лот пересчитывается вживую, — вы больше никогда не откроете объём, способный убить счёт одним стопом.

Что вы получаете

Индикатор дневного убытка с оставшимся запасом и обратным отсчётом до сброса. Максимальная просадка по трейлинговому high-water mark или статически от начального баланса, переключается на панели. Прогресс к цели по прибыли. MAX LOT NOW с ползунком. Статус SAFE / CAUTION / LOCKDOWN, окрашивающий всю панель. Пресеты для популярных правил проп-фирм 5% / 10% плюс полностью настраиваемый режим.

Панель — аккуратная карточка со скруглёнными углами: перетаскивайте её, меняйте размер (S / M / L / XL), прижимайте к углу — позиция запоминается. Два языка, английский и японский, суммы в валюте вашего счёта. Лёгкая, без DLL — и бесплатная.

Как пользоваться

1. Бросьте её на любой график вашего фандед- или челлендж-счёта.
2. Выберите пресет (или свой вариант) и задайте дистанцию стопа ползунком.
3. Торгуйте внутри запасов; статус сам подскажет, когда сбавить обороты.

Бесплатная версия и PRO
Бесплатная панель показывает, насколько вы близки к нарушению лимита, но не может его остановить. Prop Firm Risk Guardian PRO — это исполнительный слой: в момент достижения лимита дневного убытка или просадки он закрывает все позиции и блокирует новые сделки, а кнопки BUY / SELL в один клик открывают позицию рассчитанным максимальным лотом с уже прикреплённым стопом и подтверждением в два касания против случайных кликов. Одно предотвращённое нарушение окупает лицензию многократно: https://www.mql5.com/en/market/product/183496

Важно: в MetaTrader нет предторгового перехвата ручных ордеров, поэтому защита реагирует по факту — автоматически закрывает всё при нарушении. Это страховочная сетка, а не замок, запрещающий вам нажимать кнопки. Это утилита; бесплатная версия сама не открывает сделок и не даёт обещаний прибыли.
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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
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Yuki Nakayama
Утилиты
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