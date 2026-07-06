Confluence Sniper Pro

Confluence Sniper Pro отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывает оценку модели на старых барах, поэтому эти два типа никогда не спутать. То, что реестр показывал вчера, остаётся на месте и сегодня, байт в байт. Обещание честное и простое. Не верьте заявлению об отсутствии перерисовки на слово. Проверьте это сами.

Основан на бесплатной версии

Confluence Sniper Pro создан на основе бесплатной версии, которой уже пользуются более 70 трейдеров, и она уже получила свой первый отзыв на пять звёзд.

Пять движков, один вердикт

Каждый закрытый бар оценивается пятью движками, которые голосуют независимо друг от друга. Трендовый консенсус считывает согласие нескольких моделей по направлению за фильтром силы ADX. Контекст зоны проверяет, реагирует ли цена на свежем ордер-блоке. Сила валют сравнивает корзины базовой и котируемой валют. Фильтр сессии и волатильности удерживает сигналы в выбранных вами часах и вдали от мёртвых или перегретых рынков. Триггер прайс-экшена подтверждает фактический пробой или поглощение на баре. Сигнал появляется только тогда, когда сходятся триггер и достаточное число движков, и каждому присваивается оценка A, B или C, чтобы вы с одного взгляда видели, сколько согласия стоит за ним.

Реестр и есть продукт

Живые сигналы фиксируются, и панель точно сообщает, сколько их занесено в реестр. Наведите курсор на печать реестра, чтобы прочитать недавние срабатывания прямо из файла, при этом показывается путь к файлу, чтобы вы могли сами открыть исходную запись в любом текстовом редакторе. Это не скриншот, которому приходится верить. Это квитанция.

Что добавляет Pro

Pro превращает каждое живое срабатывание в оповещение на ваших условиях: всплывающее окно в терминале, push-уведомление на телефон или письмо на почту. Строка контекста старшего таймфрейма показывает, где находится более крупный тренд, и чётко помечена как контекст, который никогда не меняет оценку, потому что честная калибровка показала, что она не даёт измеримого преимущества. Архитектура построена так, чтобы мультивалютный сканер мог распространить тот же проверяемый сигнал на весь ваш список наблюдения.

Читайте с одного взгляда или углубляйтесь в детали

Панель остаётся визуальной. Одна строка позиции говорит о текущем уклоне, ряд чипов движков показывает, какие методы согласны, а золотая стрелка отмечает живое срабатывание. Наведите курсор на любой элемент, и откроется карточка с цифрами, стоящими за ним, так что начинающий трейдер получает ясную картину, а опытный - детали. Перетащите заголовок, чтобы переместить панель, используйте кнопку размера на панели для её масштабирования и сверните её в одну полоску, когда захотите вернуть себе график.

Чего он не делает

Он не обещает процент прибыльных сделок и не показывает выдуманную статистику. Он сообщает то, что видят движки, и то, что действительно сработало, а решение оставляет за вами. Confluence Sniper Pro также стоит в центре семейства узкоспециализированных инструментов, поэтому, когда один из движков привлечёт ваше внимание, отдельный посвящённый ему индикатор раскроет тему глубже.

Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.
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Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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