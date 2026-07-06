Confluence Sniper Pro отмечает входы только тогда, когда несколько независимых методов сходятся на одном и том же баре, и он раз и навсегда закрывает единственный спор, в котором рано или поздно проигрывает любой сигнальный инструмент, - перерисовку. Каждый живой сигнал записывается в локальный файл-реестр в тот самый момент, когда закрывается его бар, а золотые стрелки на истории воспроизводятся именно из этой записи, а не пересчитываются заново. Отдельная, явно отличающаяся полая стрелка показывает оценку модели на старых барах, поэтому эти два типа никогда не спутать. То, что реестр показывал вчера, остаётся на месте и сегодня, байт в байт. Обещание честное и простое. Не верьте заявлению об отсутствии перерисовки на слово. Проверьте это сами.



Основан на бесплатной версии



Confluence Sniper Pro создан на основе бесплатной версии, которой уже пользуются более 70 трейдеров, и она уже получила свой первый отзыв на пять звёзд.



Пять движков, один вердикт



Каждый закрытый бар оценивается пятью движками, которые голосуют независимо друг от друга. Трендовый консенсус считывает согласие нескольких моделей по направлению за фильтром силы ADX. Контекст зоны проверяет, реагирует ли цена на свежем ордер-блоке. Сила валют сравнивает корзины базовой и котируемой валют. Фильтр сессии и волатильности удерживает сигналы в выбранных вами часах и вдали от мёртвых или перегретых рынков. Триггер прайс-экшена подтверждает фактический пробой или поглощение на баре. Сигнал появляется только тогда, когда сходятся триггер и достаточное число движков, и каждому присваивается оценка A, B или C, чтобы вы с одного взгляда видели, сколько согласия стоит за ним.



Реестр и есть продукт



Живые сигналы фиксируются, и панель точно сообщает, сколько их занесено в реестр. Наведите курсор на печать реестра, чтобы прочитать недавние срабатывания прямо из файла, при этом показывается путь к файлу, чтобы вы могли сами открыть исходную запись в любом текстовом редакторе. Это не скриншот, которому приходится верить. Это квитанция.



Что добавляет Pro



Pro превращает каждое живое срабатывание в оповещение на ваших условиях: всплывающее окно в терминале, push-уведомление на телефон или письмо на почту. Строка контекста старшего таймфрейма показывает, где находится более крупный тренд, и чётко помечена как контекст, который никогда не меняет оценку, потому что честная калибровка показала, что она не даёт измеримого преимущества. Архитектура построена так, чтобы мультивалютный сканер мог распространить тот же проверяемый сигнал на весь ваш список наблюдения.



Читайте с одного взгляда или углубляйтесь в детали



Панель остаётся визуальной. Одна строка позиции говорит о текущем уклоне, ряд чипов движков показывает, какие методы согласны, а золотая стрелка отмечает живое срабатывание. Наведите курсор на любой элемент, и откроется карточка с цифрами, стоящими за ним, так что начинающий трейдер получает ясную картину, а опытный - детали. Перетащите заголовок, чтобы переместить панель, используйте кнопку размера на панели для её масштабирования и сверните её в одну полоску, когда захотите вернуть себе график.



Чего он не делает



Он не обещает процент прибыльных сделок и не показывает выдуманную статистику. Он сообщает то, что видят движки, и то, что действительно сработало, а решение оставляет за вами. Confluence Sniper Pro также стоит в центре семейства узкоспециализированных инструментов, поэтому, когда один из движков привлечёт ваше внимание, отдельный посвящённый ему индикатор раскроет тему глубже.



Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.