Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels

Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, ПОЧЕМУ движется золото: вердикт MACRO - доллар США, доходности и риск-сентимент в одном взгляде: HEADWIND или TAILWIND для золота; событие NEXT - ближайший релиз высокой важности с живым обратным отсчётом (экономический календарь); наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть точные цифры за ним - картина с первого взгляда, данные по требованию.



Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происходит важное, и не пропускайте движения, которые двигают XAUUSD. Живые часы сессий, расход ADR, ATR/спред, мультитаймфреймовый уклон и автоматически построенные ключевые уровни — теперь с алертами на открытие сессий, исчерпание ADR и касание ключевых уровней, плюс недельное открытие и бокс азиатской сессии.



Создан исключительно для XAUUSD. Информационная панель — без сигналов, без мартингейла, без обещаний прибыли.



ЗАЧЕМ PRO (по сравнению с бесплатным Gold Pulse)

Бесплатный Gold Pulse показывает всё необходимое с первого взгляда. PRO позаботится о том, чтобы вы не пропустили момент, когда это происходит.



Алерты (попап + пуш на телефон):

- Открытие сессии — Токио / Лондон / Нью-Йорк

- ADR исчерпан — срабатывает, когда сегодняшний диапазон впервые пересекает ваш порог в % (по умолчанию 100%)

- Касание ключевого уровня — срабатывает, когда цена подходит к любому уровню ближе заданного допуска (круглое число, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие, недельное открытие, азиатский диапазон)



У каждого алерта встроенный гистерезис: он срабатывает один раз и взводится заново только после того, как цена явно отойдёт. Никакого спама.



Плюс дополнительные уровни:

- Недельное открытие — уровень, вокруг которого строится вся неделя

- Бокс азиатского диапазона (максимум / минимум) — ориентир пробоя для трейдеров Лондона / Нью-Йорка



ВСЕ ФУНКЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ

Панель (перетаскивается, S/M/L/XL, EN/JP):

- Часы сессий — Токио / Лондон / Нью-Йорк, с обратным отсчётом до следующей сессии

- Сегодняшний диапазон против ADR(20) — один %, который показывает, остался ли у золота запас хода

- ATR(14) и текущий спред с цветовой кодировкой

- Мультитаймфреймовый трендовый уклон — стрелки M15 / H1 / H4



На графике:

- Круглые числа, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие

- Ценовые ярлыки у правого края с названием уровня и расстоянием от цены

- Золотая полоса сессий вверху графика

- Толщина ярлыков и линий выбирается кнопкой на панели (small / medium / large)



БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ

Сигналы и алерты используют только закрытые бары. Стрелки уклона рассчитываются от shift=1. Вы видите то, что было истинно на закрытии бара.



РАБОТАЕТ У ЛЮБОГО БРОКЕРА

Автоматически распознаёт алиасы XAUUSD (XAUUSD / GOLD / GOLD# / XAUUSDm / XAUUSD.pro и т.д.) с определением брокерского суффикса. Никакой ручной настройки символа.



ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- Это не генератор сигналов. Он не скажет вам, когда покупать или продавать.

- Это не EA. Он не выставляет ордера.

- Это не обещание прибыли. Используйте его как контекст в дополнение к вашему собственному методу.



СОВМЕСТИМОСТЬ

- MT5 / любой брокер / любой тип счёта (реальный, демо, проп, хеджинг или неттинг)

- Построен на стандартных функциях MT5 (iATR, iMA), без DLL и внешних зависимостей

- Среди входных параметров: переключатель языка EN/JP, угол панели, размер, интервал обновления в секундах, период ADR, период ATR, периоды EMA, включение уровней, пороги алертов, зазор против наложения ярлыков



ЧЕСТНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР

Этот индикатор помогает читать контекст. Он не гарантирует никакого результата. Торговля связана с риском. Работайте малым объёмом, пока разбираетесь, как он встраивается в ваш рабочий процесс.



Если инструмент оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв — это помогает мне продолжать создавать такие инструменты.



Основано на бесплатной версии

Gold Pulse PRO построен на той же панели, что и бесплатный Gold Pulse, который уже скачали более 66 трейдеров на MQL5. PRO сохраняет всё из этой бесплатной панели и добавляет к этому алерты и дополнительные уровни, описанные выше.



Стартовая цена

Gold Pulse Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.



Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.