Gold Pulse Pro Alerts Sessions and Levels
- Индикаторы
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Yuki NakayamaMT5 tools that survived the testing — not the marketing.
I'm an independent developer based in Japan, building indicators and Expert Advisors for MetaTrader 5. I approach the market as a systematic researcher, not a marketer.
- Версия: 2.21
- Обновлено: 29 июля 2026
- Активации: 5
Новое в v2.0 - Gold Pulse теперь отвечает и на вопрос, ПОЧЕМУ движется золото: вердикт MACRO - доллар США, доходности и риск-сентимент в одном взгляде: HEADWIND или TAILWIND для золота; событие NEXT - ближайший релиз высокой важности с живым обратным отсчётом (экономический календарь); наведите курсор на любой элемент, чтобы увидеть точные цифры за ним - картина с первого взгляда, данные по требованию.
Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происходит важное, и не пропускайте движения, которые двигают XAUUSD. Живые часы сессий, расход ADR, ATR/спред, мультитаймфреймовый уклон и автоматически построенные ключевые уровни — теперь с алертами на открытие сессий, исчерпание ADR и касание ключевых уровней, плюс недельное открытие и бокс азиатской сессии.
Создан исключительно для XAUUSD. Информационная панель — без сигналов, без мартингейла, без обещаний прибыли.
ЗАЧЕМ PRO (по сравнению с бесплатным Gold Pulse)
Бесплатный Gold Pulse показывает всё необходимое с первого взгляда. PRO позаботится о том, чтобы вы не пропустили момент, когда это происходит.
Алерты (попап + пуш на телефон):
- Открытие сессии — Токио / Лондон / Нью-Йорк
- ADR исчерпан — срабатывает, когда сегодняшний диапазон впервые пересекает ваш порог в % (по умолчанию 100%)
- Касание ключевого уровня — срабатывает, когда цена подходит к любому уровню ближе заданного допуска (круглое число, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие, недельное открытие, азиатский диапазон)
У каждого алерта встроенный гистерезис: он срабатывает один раз и взводится заново только после того, как цена явно отойдёт. Никакого спама.
Плюс дополнительные уровни:
- Недельное открытие — уровень, вокруг которого строится вся неделя
- Бокс азиатского диапазона (максимум / минимум) — ориентир пробоя для трейдеров Лондона / Нью-Йорка
ВСЕ ФУНКЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ
Панель (перетаскивается, S/M/L/XL, EN/JP):
- Часы сессий — Токио / Лондон / Нью-Йорк, с обратным отсчётом до следующей сессии
- Сегодняшний диапазон против ADR(20) — один %, который показывает, остался ли у золота запас хода
- ATR(14) и текущий спред с цветовой кодировкой
- Мультитаймфреймовый трендовый уклон — стрелки M15 / H1 / H4
На графике:
- Круглые числа, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие
- Ценовые ярлыки у правого края с названием уровня и расстоянием от цены
- Золотая полоса сессий вверху графика
- Толщина ярлыков и линий выбирается кнопкой на панели (small / medium / large)
БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ
Сигналы и алерты используют только закрытые бары. Стрелки уклона рассчитываются от shift=1. Вы видите то, что было истинно на закрытии бара.
РАБОТАЕТ У ЛЮБОГО БРОКЕРА
Автоматически распознаёт алиасы XAUUSD (XAUUSD / GOLD / GOLD# / XAUUSDm / XAUUSD.pro и т.д.) с определением брокерского суффикса. Никакой ручной настройки символа.
ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- Это не генератор сигналов. Он не скажет вам, когда покупать или продавать.
- Это не EA. Он не выставляет ордера.
- Это не обещание прибыли. Используйте его как контекст в дополнение к вашему собственному методу.
СОВМЕСТИМОСТЬ
- MT5 / любой брокер / любой тип счёта (реальный, демо, проп, хеджинг или неттинг)
- Построен на стандартных функциях MT5 (iATR, iMA), без DLL и внешних зависимостей
- Среди входных параметров: переключатель языка EN/JP, угол панели, размер, интервал обновления в секундах, период ADR, период ATR, периоды EMA, включение уровней, пороги алертов, зазор против наложения ярлыков
ЧЕСТНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР
Этот индикатор помогает читать контекст. Он не гарантирует никакого результата. Торговля связана с риском. Работайте малым объёмом, пока разбираетесь, как он встраивается в ваш рабочий процесс.
Если инструмент оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв — это помогает мне продолжать создавать такие инструменты.
Основано на бесплатной версии
Gold Pulse PRO построен на той же панели, что и бесплатный Gold Pulse, который уже скачали более 66 трейдеров на MQL5. PRO сохраняет всё из этой бесплатной панели и добавляет к этому алерты и дополнительные уровни, описанные выше.
Стартовая цена
Gold Pulse Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.
Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.
Точно знайте, где золото находится в течение дня, получайте АЛЕРТЫ в тот момент, когда происходит важное, и не пропускайте движения, которые двигают XAUUSD. Живые часы сессий, расход ADR, ATR/спред, мультитаймфреймовый уклон и автоматически построенные ключевые уровни — теперь с алертами на открытие сессий, исчерпание ADR и касание ключевых уровней, плюс недельное открытие и бокс азиатской сессии.
Создан исключительно для XAUUSD. Информационная панель — без сигналов, без мартингейла, без обещаний прибыли.
ЗАЧЕМ PRO (по сравнению с бесплатным Gold Pulse)
Бесплатный Gold Pulse показывает всё необходимое с первого взгляда. PRO позаботится о том, чтобы вы не пропустили момент, когда это происходит.
Алерты (попап + пуш на телефон):
- Открытие сессии — Токио / Лондон / Нью-Йорк
- ADR исчерпан — срабатывает, когда сегодняшний диапазон впервые пересекает ваш порог в % (по умолчанию 100%)
- Касание ключевого уровня — срабатывает, когда цена подходит к любому уровню ближе заданного допуска (круглое число, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие, недельное открытие, азиатский диапазон)
У каждого алерта встроенный гистерезис: он срабатывает один раз и взводится заново только после того, как цена явно отойдёт. Никакого спама.
Плюс дополнительные уровни:
- Недельное открытие — уровень, вокруг которого строится вся неделя
- Бокс азиатского диапазона (максимум / минимум) — ориентир пробоя для трейдеров Лондона / Нью-Йорка
ВСЕ ФУНКЦИИ БЕСПЛАТНОЙ ВЕРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ
Панель (перетаскивается, S/M/L/XL, EN/JP):
- Часы сессий — Токио / Лондон / Нью-Йорк, с обратным отсчётом до следующей сессии
- Сегодняшний диапазон против ADR(20) — один %, который показывает, остался ли у золота запас хода
- ATR(14) и текущий спред с цветовой кодировкой
- Мультитаймфреймовый трендовый уклон — стрелки M15 / H1 / H4
На графике:
- Круглые числа, максимум/минимум предыдущего дня, дневное открытие
- Ценовые ярлыки у правого края с названием уровня и расстоянием от цены
- Золотая полоса сессий вверху графика
- Толщина ярлыков и линий выбирается кнопкой на панели (small / medium / large)
БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ
Сигналы и алерты используют только закрытые бары. Стрелки уклона рассчитываются от shift=1. Вы видите то, что было истинно на закрытии бара.
РАБОТАЕТ У ЛЮБОГО БРОКЕРА
Автоматически распознаёт алиасы XAUUSD (XAUUSD / GOLD / GOLD# / XAUUSDm / XAUUSD.pro и т.д.) с определением брокерского суффикса. Никакой ручной настройки символа.
ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
- Это не генератор сигналов. Он не скажет вам, когда покупать или продавать.
- Это не EA. Он не выставляет ордера.
- Это не обещание прибыли. Используйте его как контекст в дополнение к вашему собственному методу.
СОВМЕСТИМОСТЬ
- MT5 / любой брокер / любой тип счёта (реальный, демо, проп, хеджинг или неттинг)
- Построен на стандартных функциях MT5 (iATR, iMA), без DLL и внешних зависимостей
- Среди входных параметров: переключатель языка EN/JP, угол панели, размер, интервал обновления в секундах, период ADR, период ATR, периоды EMA, включение уровней, пороги алертов, зазор против наложения ярлыков
ЧЕСТНЫЙ ДИСКЛЕЙМЕР
Этот индикатор помогает читать контекст. Он не гарантирует никакого результата. Торговля связана с риском. Работайте малым объёмом, пока разбираетесь, как он встраивается в ваш рабочий процесс.
Если инструмент оказался полезным, пожалуйста, оставьте отзыв — это помогает мне продолжать создавать такие инструменты.
Основано на бесплатной версии
Gold Pulse PRO построен на той же панели, что и бесплатный Gold Pulse, который уже скачали более 66 трейдеров на MQL5. PRO сохраняет всё из этой бесплатной панели и добавляет к этому алерты и дополнительные уровни, описанные выше.
Стартовая цена
Gold Pulse Pro сейчас продаётся по вводной цене запуска. Следующая цена — 49 USD. Каждая покупка включает все будущие обновления, поэтому ранние покупатели фиксируют минимальную цену.
Купите один раз — и все будущие версии ваши бесплатно. Инструмент активно поддерживается, а его план развития формируется напрямую по отзывам пользователей, поэтому возможности продолжают расти и после покупки. Напишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили, и это попадёт в список.