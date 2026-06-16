Multi Stoch MT5

MGH-MultiStoch — 多周期趋势识别与波浪分析（MT5）

MGH-MultiStoch 是一款多周期趋势指标，可在单一窗口中同时显示最多 6 个时间周期。它帮助交易者跨周期确认趋势方向、直观地数清市场波浪，并根据更高周期的交叉构建前瞻性的波浪情景。

这是 MetaTrader 5 版本。由于 MT5 支持更广泛的时间周期，此版本新增了每条线独立的周期选择，让您可以为六条线中的每一条分配独立的周期。

它要解决的问题

交易中一个常见的难题是：在当前图表上收到的信号缺乏更高周期的确认。设计自动交易系统的经验表明，正确的多周期一致性是交易系统最终结果的一个重要因素。 MGH-MultiStoch 在单一窗口中显示最多 6 个周期的趋势状态。这使您能够快速检查工作周期上的信号是否与更大的市场结构一致。

周期选择：Auto 或 From Inputs

此 MT5 版本通过 TimeFrame Type 设置，为六条线的周期提供两种设定方式。 当 TimeFrame Type 设为 Auto 时，指标会自动选择周期，遵循约 4 至 6 倍的相邻周期原则。您无需手动设置任何内容。 当 TimeFrame Type 设为 From Inputs 时，指标直接从输入设置读取每条线的周期。您可以独立为每条线分配周期，例如 L1 current、L2 M15、L3 M30、L4 H1、L5 H4、L6 D1。这让您完全掌控想要分析的具体周期组合。

用作确认过滤器

该指标可作为趋势跟踪策略和反转策略的确认工具：

趋势策略： 在入场前，要求一两个更高周期与您的信号方向一致。该过滤器可以提升许多交易系统的信号质量。

在入场前，要求一两个更高周期与您的信号方向一致。该过滤器可以提升许多交易系统的信号质量。 反转策略： 观察更高周期上出现新交叉的时刻，这是方向可能改变的早期结构性信号。

观察更高周期上出现新交叉的时刻，这是方向可能改变的早期结构性信号。 波浪分析： 线条的交叉将市场划分为多个区段，使艾略特波浪计数更简单、更直观。

波浪预测方法

该指标支持一套结构化的方法来构建前瞻性的波浪情景。 使用比例约为 4 至 6 倍的相邻周期。例如，M15、H1、H4 和 H12（或 D1）构成适合波浪分析的一组周期。 在 M15 上操作时，H1 上的推动浪通常由 M15 上的 a-b-c-d-e 序列构成。这些波动必须在 H1 推动浪完成之前形成（最少 a-b-c）。H1 上的调整浪通常由 M15 上的 a-b-c 序列构成（最少单个 a 浪）。 该方法在更高周期（如 H4 或 D1）出现新交叉之后最为适用。此时，根据正在形成的 H1 浪是推动浪还是调整浪，您可以提前勾勒出 M15 和 H1 上预期的波浪结构。

示例 — GBPNZD M15

红线为 H1，蓝线为 H4，黄线为 Daily（日线），绿线为 Weekly（周线）。Daily 和 Weekly 线上已形成新交叉。由于 H1 上已完成一个 a-b-c-d-e 推动浪，可以预期 H4 上将出现调整阶段，即在上涨延续之前，H1 上可能形成一个三浪 a-b-c 序列。截图中预测的路径是手动绘制的，用于说明这一情景。

注意： 截图中可见的波浪线和标签均为手动绘制，用以演示指标的交叉如何与波浪结构对齐。它们并非由指标自动绘制。

提醒（Alerts）

提醒系统超越了简单的交叉提醒，可进行详细配置。 提醒在当前周期的交叉处触发，并根据其他周期的状态进行过滤。对于每条线，您可以独立选择 Same Direction（相同方向）、Opposite Direction（相反方向）或 OFF（关闭）。例如，您可以设置仅当当前周期向上交叉、同时绿线和红线上行、而金色线下行时才接收提醒。 您可以选择信号 K 线：0 或 1。K 线 0 提供更快的信号，而 K 线 1 降低重绘（repaint）的概率。 可用的提醒类型：弹出窗口、可选音频文件的声音、电子邮件和推送通知。

功能特性

显示与周期

单一窗口中最多显示 6 个周期

TimeFrame Type： Auto 用于自动选择相邻周期，或 From Inputs 用于手动控制

Auto 用于自动选择相邻周期，或 From Inputs 用于手动控制 为六条线中的每一条独立分配周期（From Inputs 模式）

每条线均可通过图表按钮或从输入设置中启用或禁用

按钮可重新定位或隐藏

将光标停留在某条线上会显示其周期

多周期模式下用于平滑线条的插值选项

可调整的计算 K 线数量

提醒

每条线的方向条件：Same / Opposite / OFF

信号 K 线选择：0 或 1

弹出窗口、声音、电子邮件和推送通知

可选的音频文件

其他

可选的买入和卖出箭头，箭头代码可配置

为 MetaTrader 5 打造；同时提供 MetaTrader 4 版本

适用人群

希望入场前获得更高周期确认的趋势交易者

希望以更客观方式数清波浪的波浪分析者

寻找早期结构性转折点的反转交易者

需要可配置确认过滤器的系统构建者

快速上手

将指标附加到您的工作周期，例如 M15。 选择 TimeFrame Type：Auto 自动选择，或 From Inputs 自行设置每条线。 在 From Inputs 模式下，分配一组 4 至 6 倍的周期，例如 M15、M30、H1、H4 和 D1。 留意最高活动周期上的新交叉。 在较低周期上勾勒出预期的波浪序列。 设置与您的情景相匹配的条件提醒。

如果您有疑问或需要设置方面的帮助，请使用本产品页面的评论区。

风险提示：交易存在重大风险。本指标是一款分析工具，不保证任何交易结果。请先在模拟账户上进行测试。

MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/181181