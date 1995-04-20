Market Structure ICT MT4
- Индикаторы
- Sathit Sukhirun
- Версия: 2.20
- Обновлено: 20 декабря 2025
- Активации: 20
Индикатор Market Structure ICT
1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия.
-
Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота.
-
Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров.
2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно переключать экраны для проверки других таймфреймов.
-
Анализ одним взглядом: Панель отображает статус всех таймфреймов (от M1 до W1) на одном экране.
-
Система оценки: Суммирует Общий тренд (Overall Bias) (например, «Сильный бычий» или «Смешанный») на основе подсчета очков с младших таймфреймов.
-
Свежесть тренда: Уведомляет, является ли пробой (BOS) «Свежим» (только что произошел) или старым.
3. Мульти-таймфрейм на графике (MTF Display) Мощная функция для поиска точных точек входа.
-
Большая картина на малом графике: Вы можете открыть график M5, но индикатор нарисует структуры H1 или H4 прямо на нем.
-
Преимущество: Помогает торговать на младших таймфреймах, не теряя направления тренда и видя важные уровни поддержки/сопротивления.
4. Умная система оповещений
-
Не упускайте моменты: Поддерживает всплывающие окна (Popup) и Push-уведомления на мобильный.
-
Фильтрация сигналов: Настраивается для оповещения только при пробое структуры на интересующих вас таймфреймах.