Market Structure ICT MT4

Индикатор Market Structure ICT

1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия.

  • Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота.

  • Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров.

2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно переключать экраны для проверки других таймфреймов.

  • Анализ одним взглядом: Панель отображает статус всех таймфреймов (от M1 до W1) на одном экране.

  • Система оценки: Суммирует Общий тренд (Overall Bias) (например, «Сильный бычий» или «Смешанный») на основе подсчета очков с младших таймфреймов.

  • Свежесть тренда: Уведомляет, является ли пробой (BOS) «Свежим» (только что произошел) или старым.

3. Мульти-таймфрейм на графике (MTF Display) Мощная функция для поиска точных точек входа.

  • Большая картина на малом графике: Вы можете открыть график M5, но индикатор нарисует структуры H1 или H4 прямо на нем.

  • Преимущество: Помогает торговать на младших таймфреймах, не теряя направления тренда и видя важные уровни поддержки/сопротивления.

4. Умная система оповещений

  • Не упускайте моменты: Поддерживает всплывающие окна (Popup) и Push-уведомления на мобильный.

  • Фильтрация сигналов: Настраивается для оповещения только при пробое структуры на интересующих вас таймфреймах.


Рекомендуем также
ICT Unicorn Model for MT4
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   ICT Unicorn Model   indicator highlights the presence of "unicorn" patterns on the user's chart which is derived from the lectures of   "The Inner Circle Trader" (ICT) . Detected patterns are followed by targets with a distance controlled by the user.   USAGE (image 2) At its core, the ICT Unicorn Model relies on two popular concepts, Fair Value Gaps and Breaker Blocks. This combination highlights a future area of support/resistance. A   Bullish Unicorn Pattern   consists out of:
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Индикаторы
Monster Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает следующие модели: Гартли (Gartley), Летучая мышь (Bat), Краб (Crab), Бабочка (Butterfly), Монограмма (Cypher), Черный лебедь (Black Swan), Белый лебедь (White Swan), Акула (Shark) и AB=CD. Незаконченные модели также распознаются. Monster даже показывает потенциальную зону разворота (Potential Reversal Zone, PRZ). Пользователи могут добавлять свои паттерны. Кроме текущей модели, Monster также показывает все мод
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Индикаторы
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Supply and Demand Zones - один из лучших инструментов, которые мы когда-либо создавали. Этот замечательный инструмент автоматически рисует зоны спроса и предложения - лучшие места для открытия и закрытия позиций. Он имеет множество дополнительных функций, таких как поддержка зон на нескольких таймфреймах, отображение ширины зон, уведомления об измененных зонах и многое другое. Благодаря фрактальности рынка, этот индикатор можно использовать для любого вида торговли. Не имеет значения,
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Индикаторы
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Amazing Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Индикаторы
This is the Full Version, to get the free version please contact me. The free version works on “GBPCHF” charts. All symbols and time frames scanner. Harmonic Pattern Harmonic patterns are used in technical analysis that traders use to find trend reversals. They are considered one of the most accurate technical analysis tools, as they allow traders to predict the future price movement direction and the potential trend targets. Also, unlike many other technical tools, the number of false signals
PZ Wolfe Waves
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Волны Вольфа - это естественные торговые модели, присутствующие на всех финансовых рынках и представляющие собой борьбу за равновесную цену. Эти модели могут развиваться в течение коротких и долгосрочных периодов времени и являются одной из самых надежных моделей прогнозного разворота из существующих, обычно предшествующих сильным и долгим движениям цены. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Четкие торговые сигналы Удивительно легк
Fair value gap
Santi Dankamjad
Индикаторы
Fair value gap (FVG) = Imbalance zone Fair value gap Indicator MT4 is the most accurate and customizable indicator on the market. It was developed to facilitate the analysis of operations based on candlestick patterns and supply-demand zones. These zones are possible movement reversal points. For this indicator is generated by the order block of smart money concept. High Time Frame (HTF) To Find High Quality Order Block Low Time Frame (LTF) To Find a secure Entry W1 D1, H4 D1 H4, H1, M30 H4 H1
Wolfe Wave Scanner MT4
Reza Aghajanpour
4.64 (11)
Индикаторы
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near future
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
CyberZingFx Trend Reversal
Afsal Meerankutty
4.18 (17)
Индикаторы
NEW YEAR SPECIAL DISCOUNT RUNNING NOW 40% DISCOUNT Price slashed from $149 to $89 until 3rd Jan 2025 Indicator captures the trend reversals with no-repaint Buy and Sell Arrow signals. CyberZingFx Trend Reversal Indicator - your go-to solution for accurate and reliable trend reversal signals. With its  advanced trading strategy , the indicator offers you Buy and Sell Arrow signals that do not repaint, making it a reliable tool for catching Swing Highs and Swing Lows in any market and any time fr
ON Trade Harmonic Patterns
Abdullah Alrai
Индикаторы
Индикатор гармонических паттернов: Улучшение анализа гармонической торговли Индикатор гармонических паттернов - это мощный инструмент, разработанный для выявления гармонических паттернов на вашем графике торговли с использованием как ручных, так и автоматических методов обнаружения. Основные функции и возможности: Ручное и автоматическое обнаружение: Этот индикатор позволяет вам выявлять гармонические паттерны как с помощью ручных, так и с автоматическими методами. Будь вы рисуете паттерны сами
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Индикаторы
Reversal Patterns Pro Reversal Patterns Pro is a Price Action (PA) analytical tool that scans the reversal patterns.  - Finds and marks the most dependable Japanese candlestick patterns in real-time. - Supports all time frames (Best for Scalping) - Doesn't repaint making it an exceptional indicator for Expert Advisors. Input parameters : - Support & Resistance Mode ( true or false ) for enabling advanced filtering - Donchian Period - RSI Period - RSI Oversold Level - RSI Overbought Level - Al
Brilliant Reversals Scanner MT4
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Сканер Brilliant Reversal Multicurrency Scanner MT4 — это мощный инструмент, разработанный для помощи трейдерам в мониторинге множества валютных пар и таймфреймов с использованием индикатора Brilliant Reversal. Этот сканер упрощает выявление потенциальных разворотов рынка, предоставляя сканирование в реальном времени и оповещения прямо с централизованной панели. Независимо от того, торгуете ли вы основными, второстепенными или экзотическими парами, этот инструмент обеспечивает всесторонний охва
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Индикаторы
Концепция спроса и предложения с возвратом к среднему значению Концепция торговли по спросу и предложению полагается на несовпадение объемов покупок и продаж на финансовых рынках. Для обычных трейдеров зоны спроса и предложения служат точками разворота. При рассмотрении первоначальной концепции было обнаружено, что первоначальная торговля по спросу и предложению может выполняться лучше на периоде возврата к среднему значению, а не на периоде тренда. Для демонстрации этой концепции, чтобы какая-л
Octave Fractal Channel
Sergei Semenov
Индикаторы
Октавный Фрактальный Канал — Динамические Уровни Поддержки/Сопротивления по Ганну с Автоматическим Масштабированием. Индикатор строит динамический канал на основе фрактальной структуры ценового движения. Уровни канала адаптируются под текущий актив и таймфрейм, что позволяет использовать его на различных финансовых инструментах — от валютных пар до криптовалют и индексов. Индикатор может применяться в сочетании с другими техническими инструментами, например, с осциллятором RSI, для дополнительно
PZ 123 Pattern
PZ TRADING SLU
1 (1)
Индикаторы
Паттерн 123 - один из самых популярных, мощных и гибких графических паттернов. Паттерн состоит из трех ценовых точек: дна, пика или долины и восстановления Фибоначчи между 38,2% и 71,8%. Паттерн считается действительным, когда цена выходит за пределы последнего пика или долины, в момент, когда индикатор строит стрелку, выдает предупреждение, и сделка может быть размещена. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Четкие торговые сигна
We Trade Live Trend Levels
Ian Andrew Nicholson
Индикаторы
We Trade Live Trend Levels  This indicator is a fantastic addition to the We Trade Live Trend Max this helps filter out noise and helps with better entries into a trade this add on is a must have and we use it all the time along side We Trade Live Trend Max this is a fantastic tool to help with entering a trade and exiting a trade,  This indicator Calculates  Volume strength  indicating levels of support and resistance for a trade, measures momentum in a market making buying or selling into the
Multi Pivot Pro
Ata Dandul
Индикаторы
Multi Pivot Indicator - Professional Trading Tool MULTI PIVOT PRO INDICATOR Professional Multi Pivot Indicator for MT4 5-in-1 Pivot Indicator Professional Trading Tool for MetaTrader 4 ENGLISH TÜRKÇE Multi Pivot Indicator PRO Classic Fibonacci Camarilla Woodie DM What is Multi Pivot Indicator? Multi Pivot Indicator is a professional trading tool that displays 5 different pivot calculation methods on your MetaTrader 4 charts. Pivot points are critical support and resistance
Harmonic Pattern Dashboard
Mihails Babuskins
4.2 (5)
Индикаторы
harmonic patterns   Harmonic patterns can be used to spot new trading opportunities and pricing trends – but only if you know exactly what you are looking for. Harmonic patterns are formed by combining geometric shapes and Fibonacci levels. As a result, Fibonacci levels are the key concept of these patterns. Identifying harmonic patterns requires more practice than other market classical patterns. But by learning these patterns, you can recognize the future trend of the price chart. These patter
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Fluctuate Intensity
Yonggang Shang
Индикаторы
This is a signal that mainly diagnoses the current direction based on data analysis, price breakout algorithms, and strategies based on some major indicators. This signal will display all the signals from a historical period on the main chart and is a good choice if you like to show the direction of the signals on the chart. Advantage: Suitable for all breeds. Applies to all cycles. Only one adjustable parameter, easy to use. Notice: This signal only provides all the most probable signals, and u
RTrends
Nikolay Likhovid
Индикаторы
Индикатор RTrends делает две вещи: во-первых, производит автоматическую (на лету) разметку графика цены путем нанесения линий трендов и, во-вторых, дает медвежьи и бычьи сигналы. Разметка отражает фрактальную природу рынка. На график одновременно наносятся тренды с разных временных горизонтов. Таким образом, трейдер, имея перед глазами только один график, может видеть линии трендов со старших таймфреймов. Линии, в зависимости от горизонта, различаются по цвету и толщине: чем старше горизонт, тем
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Deep Insight Candles
Richard Bystricky
Индикаторы
Deep Insight Candles is an indicator that brings an entirely new perspective to the price chart. It focuses on revealing hidden structures in market movements, uncovering buyer and seller pressure, thus helping traders to better identify key levels, dynamics, and potential reversals. The indicator conveys deeper market insights, allowing traders to make decisions based on a more accurate perception of market sentiment and pressure at specific price levels. This innovative approach transforms the
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Индикаторы
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
CityScape Recurrance Pattern
Michael Goh Joon Seng
Индикаторы
CityScape summarizes prices into an easy to read pattern that oscillates between 0 and 1. Repetition of CityScape pattern may indicate that the price pattern will also be repeated. CityScape pattern can be used as a quick reference to predict what the price may do by looking for a similar CityScape Pattern in the recent past. Cross currency pairs and cross timescale pattern comparisons may also provide insight into what the price will do. Inputs Local Max period: Controls the width of the CityS
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв