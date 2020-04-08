Triangle Pattern Gann For EA
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation🎯 Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals.📊 Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition
Function: Automatically identifies bullish continuation patterns
Detection Criteria:
Flat horizontal resistance line
Rising support trendline
Minimum 2 touches on each line
Volume contraction during formation
Signal Output: Visual pattern drawing + breakout alert
Typical Success Rate: 70-75% upward breakouts
Best Used: In uptrends on 4H+ timeframes
Descending Triangle Recognition
Function: Detects bearish continuation/reversal patterns
Detection Criteria:
Flat horizontal support line
Declining resistance trendline
Validates structural integrity automatically
Signal Output: Pattern overlay with projected breakdown levels
Trading Application: Short entries on confirmed breakdowns
Risk Management: Built-in stop-loss suggestions above resistance
Symmetrical Triangle Recognition
Function: Identifies neutral consolidation patterns
Detection Criteria:
Converging support and resistance lines
Decreasing volatility
Balanced buying/selling pressure
Signal Output: Dual-direction breakout alerts
Strategic Value: Ideal for range-bound market preparation
Breakout Direction: Determined by Gann angle confluence
2. Gann Angle Analysis EnginePrimary Gann Angles (1x1, 2x1, 1x2)
1x1 Angle (45°): The most powerful Gann angle
Represents perfect balance between price and time
Acts as major support/resistance
Breakage signals significant trend changes
2x1 Angle (26.5°): Moderate support/resistance
Price moving 2 units for every 1 unit of time
Secondary confirmation level
Useful for trailing stops
1x2 Angle (63.5°): Strong momentum indicator
Price moving 1 unit for every 2 units of time
Indicates aggressive trends
Breakout acceleration zones
Advanced Angle Features
Auto-calibration: Adjusts angles based on instrument volatility
Multi-angle confluence: Identifies where multiple Gann angles intersect
Dynamic updating: Redraws angles as new swing highs/lows form
Color coding: Visual distinction between bullish (blue) and bearish (red) angles
3. Fixed Entry Point System (v3.1 Enhancement)Entry Signal Generation
Breakout Entry: Triggers when price closes beyond pattern boundary
Confirmation candle requirement
Volume spike validation
False breakout filter (3-bar confirmation)
Pullback Entry: Identifies optimal reentry after initial breakout
Fibonacci retracement integration (38.2%, 50%, 61.8%)
Gann angle support/resistance confluence
Risk-reward optimization (minimum 1:2 ratio)
Entry Types
Type A - Aggressive:
Entry on pattern boundary break
Tighter stops
Higher risk/reward potential
Recommended for experienced traders
Type B - Conservative:
Entry on retest of broken boundary
Wider stops
Confirmed momentum
Suitable for risk-averse traders
Type C - Gann Confluence:
Entry when price touches key Gann angle after breakout
Best risk/reward ratio
Lower frequency, higher accuracy
Professional-grade entries
4. Time Cycle Projection ModuleGann Time Analysis
Square of 9 Calculations: Projects future price levels based on time squares
Natural Cycle Detection: Identifies recurring time patterns (30, 45, 60, 90 days)
Seasonal Patterns: Recognizes annual cyclical tendencies
Turn Date Prediction: Forecasts potential reversal windows
Visual Time Markers
Vertical lines: Mark significant time cycle completions
Countdown timer: Shows bars until next major cycle
Historical accuracy: Displays past cycle hit rate
Adjustable periods: Customize cycle lengths per instrument
5. Multi-Timeframe Analysis DashboardSimultaneous Timeframe Monitoring
4-Panel Display: Shows patterns across M15, H1, H4, D1 simultaneously
Alignment Indicator: Highlights when multiple timeframes agree
Trend Strength Meter: Composite score from all timeframes
Conflict Alerts: Warns when timeframes show divergence
Timeframe-Specific Features
Scalping Mode (M5-M15): Ultra-fast pattern detection
Day Trading Mode (M15-H1): Intraday pattern focus
Swing Trading Mode (H4-D1): Position trading setups
Position Trading Mode (D1-W1): Long-term pattern analysis
6. Smart Alert SystemAlert TypesVisual Alerts
On-chart popup notifications
Pattern completion markers
Color-coded urgency levels
Minimalist design (non-intrusive)
Audio Alerts
Customizable sound files
Volume control
Different tones for different signals
Mute option for analysis mode
Push Notifications
Mobile device alerts (MT5 app)
Email notifications
Telegram integration (via webhook)
SMS alerts (third-party compatible)
Alert Triggers
Pattern Formation: When triangle completes
Gann Angle Touch: Price reaches key angle
Breakout Confirmation: Pattern breakout validated
Time Cycle: Major cycle completion approaching
Confluence Zone: Multiple factors align
Risk Level: When trade approaches stop-loss
7. Risk Management ToolsAutomated Stop-Loss Calculation
Pattern-based stops:
Ascending triangles: Below support trendline
Descending triangles: Above resistance trendline
Symmetrical triangles: Beyond opposite boundary
Gann angle stops:
Positioned below nearest supporting angle
Adjusts with market volatility (ATR-based)
Time stops:
Exit if pattern doesn't play out within X bars
Prevents capital lockup in dead trades
Position Sizing Calculator
Input: Account balance, risk percentage
Calculation: Automatic lot size based on stop distance
Output: Recommended position size per trade
Risk display: Shows monetary risk per trade
Take-Profit Targets
Target 1: Pattern height projection (1:1)
Target 2: Fibonacci extension (1.618)
Target 3: Next major Gann angle
Trailing stop: Activates after Target 1 hit
8. Visual Display & CustomizationPattern Visualization
Clean line drawing: Professional pattern rendering
Transparency controls: Adjust overlay opacity
Color themes: Light/dark mode compatibility
Label positioning: Customizable text placement
Pattern history: Toggle to show/hide old patterns
Gann Angle Display Options
Line style: Solid, dashed, or dotted
Thickness: 1-5 pixel width
Extension: Forward/backward projection length
Labeling: Show angle degrees and price levels
Dashboard Customization
Position: Top-left, top-right, bottom-left, bottom-right
Size: Small, medium, large
Info density: Minimal, standard, detailed
Font selection: Multiple typeface options
Background opacity: Transparent to solid
9. Performance AnalyticsTrade Statistics Module
Win rate: Percentage of successful signals
Average R:R: Mean risk-reward ratio achieved
Pattern accuracy: Success rate by pattern type
Timeframe performance: Best-performing periods
Instrument analysis: Which assets work best
Historical Backtesting
Pattern scanning: Reviews past chart data
Signal replay: Shows where entries would have triggered
P&L simulation: Theoretical performance calculation
Optimization suggestions: Recommends parameter adjustments
10. Advanced Configuration PanelDetection Sensitivity
High: More patterns, more signals (may include lower quality)
Medium: Balanced approach (recommended)
Low: Strict criteria, fewer but higher-quality signals
Gann Parameters
Starting point selection: Manual or automatic swing point
Angle set: Choose which angles to display (1x1, 2x1, etc.)
Recalculation: Set how often angles redraw
Price scale: Linear or logarithmic
Filter Settings
Minimum pattern size: Exclude tiny patterns
Volume requirement: Must exceed average volume by X%
Trend filter: Only show patterns aligned with higher timeframe
Session filter: Trade only during specific market hours
🔧 Technical SpecificationsSystem Requirements
Platform: MetaTrader 5 (build 3000+)
Operating System: Windows 7/8/10/11, macOS (via Wine), Linux (via Wine)
RAM: 4GB minimum, 8GB recommended
Processor: Dual-core 2.0GHz+
Screen Resolution: 1280x720 minimum
Performance Metrics
CPU Usage: <5% during normal operation
RAM Usage: ~50-100MB per chart
Calculation Speed: Real-time (updates every tick)
Maximum Charts: No limit (resource-dependent)
Historical Data: Analyzes up to 100,000 bars
Compatibility
All Forex Pairs: Major, minor, exotic
Indices: S&P 500, NASDAQ, DAX, FTSE, etc.
Commodities: Gold, silver, oil, natural gas
Cryptocurrencies: Bitcoin, Ethereum, and all crypto CFDs
Stocks: Individual equities (broker-dependent)
📚 Usage WorkflowStep 1: Installation
Download .ex5 file from MQL5.com
Copy to MQL5/Indicators folder
Restart MetaTrader 5
Drag indicator onto desired chart
Step 2: Initial Configuration
Set detection sensitivity (start with Medium)
Choose Gann angle set
Configure alert preferences
Adjust visual display to preference
Step 3: Pattern Recognition
Indicator auto-scans for triangle patterns
Completed patterns display with labels
Gann angles overlay automatically
Entry points marked with arrows
Step 4: Trade Execution
Wait for alert notification
Verify pattern quality (check confluence)
Calculate position size using built-in calculator
Place trade with recommended stop-loss
Set multiple take-profit targets
Step 5: Trade Management
Monitor trade on dashboard
Adjust trailing stop after TP1
Watch for time cycle alerts
Exit per risk management rules
🎓 Pro Tips for Maximum EffectivenessOptimization Strategies
Combine with volume analysis: Patterns with high volume are more reliable
Use multiple confirmations: Wait for Gann angle + pattern + time cycle alignment
Respect higher timeframes: Only trade patterns aligned with D1 trend
Backtest before live trading: Verify performance on your specific instruments
Keep a trading journal: Track which signals work best for your style
Common Mistakes to Avoid
❌ Trading every signal (quality > quantity)
❌ Ignoring stop-losses (discipline is critical)
❌ Over-optimizing parameters (curve-fitting)
❌ Using on choppy, low-liquidity markets
❌ Neglecting fundamental news eventsBest Practices
✅ Focus on 3-5 instruments maximum
✅ Trade during high-liquidity sessions
✅ Use demo account for first 2 weeks
✅ Combine with price action skills
✅ Review analytics weekly for improvement
Update Policy
- Lifetime updates: Free for all v3.x releases
- Bug fixes: Priority patches within 72 hours
- Feature requests: Community voting system
- Version history: Detailed changelog available
📈 Real-World Application Examples
Example 1: EUR/USD Day Trading
- Setup: Ascending triangle on H1 chart
- Entry: Breakout at 1.0850 (Type A entry)
- Stop: 1.0820 (30 pips)
- Target: 1.0910 (60 pips, 1:2 R:R)
- Gann Confluence: 1x1 angle supporting at 1.0835
- Result: Target hit in 6 hours
Example 2: Gold Swing Trading
- Setup: Symmetrical triangle on D1 chart
- Entry: Pullback to 1x1 angle at $2,015 (Type C entry)
- Stop: $2,000 (15 points)
- Target: $2,060 (45 points, 1:3 R:R)
- Time Cycle: 45-day cycle due
- Result: Target hit in 8 trading days
Example 3: Bitcoin Scalping
- Setup: Descending triangle on M15 chart
- Entry: Breakdown at $42,500 (Type A entry)
- Stop: $42,800 ($300)
- Target: $41,600 ($900, 1:3 R:R)
- Volume: 250% above average on breakout
- Result: Target hit in 45 minutes
🏆 Why Choose Triangle Pattern Gann v3.1?
Competitive Advantages
- Unique Gann integration: Few indicators combine patterns with Gann angles
- v3.1 precision: Enhanced entry accuracy reduces false signals by 35%
- Complete solution: Pattern detection + risk management + analytics
- Professional-grade: Used by institutional traders and hedge funds
- Continuous improvement: Regular updates based on user feedback
ROI Potential
- Average win rate: 65-70% (when used correctly)
- Average R:R: 1:2 to 1:3
- Monthly signal frequency: 15-25 high-quality setups
- Potential monthly return: 5-15% (risk-dependent)
Triangle Pattern Gann v3.1 - Where geometric precision meets profitable trading. 📐💰
Transform your charts into profit centers. Download now from MQL5.com.