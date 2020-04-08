Smart Volume Profile MT5

Russian

  • Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы.

  • Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда.

  • Текущая структура рынка (Developing Profile): Показывает профиль формирующегося в данный момент ценового цикла. Вы сразу видите, пытается ли цена вырваться из зоны накопления или притягивается обратно к среднему значению.


Рекомендуем также
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Gartley Projections D
Oleksandr Medviediev
3 (2)
Индикаторы
Индикатор определяет паттерны гармоник (XABCD) согласно разработок H.M.Gartley ( "Profits in the Stock Market" , 1935г). Проецирует D-point -- как точку в перспективной проекции (в настройках указать параметр ProjectionD_Mode = true ). Не перерисовывает. На закрытии бара рабочего тайм-фрейма, если в течение Patterns_Fractal_Bars баров последняя обнаруженная точка паттерна не сдвинулась - возникает стрелка на графике (в направлении предполагаемого движения цены). С этого момента стрелка остается
Volume Flow Indicator for MT5
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Индикаторы
Volume Flow Indicator for MetaTrader 5 Check all of our products from the link below Our most popular indicator What are the specifications of this indicator? Platform: MetaTrader 5 (MT5) Type of Application: Custom Trading Indicator Level: Intermediate Timeframe: All Timeframes (Multi-Timeframe Support) Trading Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading, Position Trading Trading Markets: Forex, Stocks, Commodities, Indices, and Crypto What does this indicator do? The Volume Flow Indicator
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Индикаторы
Индикатор Elliott Wave Trend был разработан для научного подсчета волн на основе шаблонов и паттернов, впервые разработанных Чжон Хо Сео. Индикатор нацелен на максимальное устранение нечеткости классического подсчета волн Эллиотта с использованием шаблонов и паттернов. Таким образом индикатор Elliott Wave Trend в первую очередь предоставляет шаблон для подсчета волн. Во-вторых, он предлагает структурный подсчет волн Wave Structural Score, которые помогает определить точное формирование волны. Он
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Индикаторы
ATREND: Как это работает и как его использовать Как это работает Индикатор "ATREND" для платформы MT5 разработан для предоставления трейдерам надежных сигналов на покупку и продажу с использованием комбинации методов технического анализа. Этот индикатор в первую очередь использует среднюю истинную амплитуду (ATR) для измерения волатильности, наряду с алгоритмами обнаружения тренда для выявления потенциальных движений рынка. Оставьте сообщение после покупки и получите специальный бонусный подаро
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
График Weis Wave Forex для MT5 — это индикатор цены и объема. Чтение цены и объема было широко распространено через Ричарда Демиля Вайкоффа на основе трех созданных им законов: спроса и предложения, причины и следствия и усилия против результата. В 1900 году Р. Вайкофф уже использовал волновую диаграмму в своих анализах. Много лет спустя, примерно в 1990 году, Дэвид Вайс автоматизировал волновой график Р. Вайкоффа, и сегодня мы представляем вам эволюцию волнового графика Дэвида Вайса. Он показыв
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Индикаторы
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
X3 Chart Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (4)
Индикаторы
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
Индикаторы
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Индикаторы
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
V Patterns Scanner MT5
Elif Kaya
Индикаторы
Contact me for instruction, any questions! Introduction V Bottoms and Tops  (or Fibonacci Retracement)  are popular   chart patterns   among traders due to their potential for identifying trend reversals. These patterns are characterized by sharp and sudden price movements, creating a V-shaped or inverted V-shaped formation on the   chart . By recognizing these patterns, traders can anticipate potential shifts in market direction and position themselves accordingly.  V pattern is a powerful bul
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Индикаторы
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Индикаторы
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
All TimeFrames CCI and RSI MT5
Leonid Basis
Индикаторы
Данный индикатор основан на классических индикаторах RSI (Relative Strangth Index - Индекс относительной силы) и CCI (Commodity Channel Index - Индекс товарного канала) и будет полезен всем, кто любит и знает, как использовать цифровой (а не визуальный) вид индикатора. Индикатор показывает значения каждого таймфрейма. Входные параметры можно настраивать для каждого RSI и CCI с каждого таймфрейма. Параметры OverboughtLevel_R = 70; OversoldLevel_R = 30; OverboughtLevel_C = 100; OversoldLevel_C = -
PZ Wolfe Waves MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Волны Вольфа - это естественные торговые модели, присутствующие на всех финансовых рынках и представляющие собой борьбу за равновесную цену. Эти модели могут развиваться в течение коротких и долгосрочных периодов времени и являются одной из самых надежных моделей прогнозного разворота из существующих, обычно предшествующих сильным и долгим движениям цены. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Четкие торговые сигналы Удивительно легк
Professional Support Resistance
Chaianan Kraimud
Индикаторы
Professional Gold Trading Levels Indicator Features: - Daily & Weekly Pivot Points - Fibonacci Retracement Levels   - Round Number Levels - Customizable Colors & Fonts - Auto-Update Daily - Clean & Simple Interface Perfect for Gold (XAUUSD) traders Reliable Support/Resistance levels Lightweight & Fast Performance Easy to install and use Compatible with all MT5 accounts. No complex settings required! SimpleGoldLevels v1.0 - User Manual Professional Support & Resistance Levels
Smart Leg Structure PRO
El Mehdi Oulkouch
Индикаторы
Overview If you trade using Smart Money Concepts or market structure strategies, this tool instantly makes your charts cleaner and your structure reading much easier. Smart Leg Structure PRO automatically identifies the most recent market leg, marks the high, low, and equilibrium, and shows every Fair Value Gap (FVG) and swing point in seconds. No more guessing or manually redrawing lines — this indicator gives you a full view of how price moves between premium and discount zones. It uses profes
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Индикаторы
ENIGMERA: Ядро рынка (Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader) Введение Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций. Как это работает Большинство функци
Market Rider Oscillators MT5
Stefan Petkov
Индикаторы
An Ultimate Tool  for quick and efficient market analysis. Unique combination of solid indicators defining market direction for trend tracking and filtration designed for you to stay on the   right   side of the market. Market Rider Oscillators  gives you access to one of the most used from professional trades indicators on worldwide, which were not build in for MT4 and MT5 terminals . These are unique non-repainting oscillators designed to be used on all time frames for all instruments classe
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Индикаторы
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Surf Board
Mohammadal Alizadehmadani
Индикаторы
Benefits of the Surfboard indicator : Entry signals without repainting If a signal appears and is confirmed, it does NOT disappear anymore, unlike indicators with repainting, which lead to major financial losses because they can show a signal and then remove it. perfect opening of trades The indicator algorithms allow you to find the Peak and floor position to enter a deal (buy or sell an asset), which increases the success rate for each and every trader using it. Surfboard works with any asset
Institutional Fair Value Gap Pro
Clever Emoghene
Индикаторы
Institutional Fair Value Gap Pro Institutional Fair Value Gap Pro is a professional indicator for MetaTrader 5 that automatically detects both bullish and bearish Fair Value Gaps (FVGs) on the chart. These gaps represent areas of price imbalance, which many traders use to identify potential reversal or continuation levels. The indicator is designed to be simple to use: just attach it to the chart, and it will highlight FVG zones in real time without the need to draw anything manually. Main Featu
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
Индикаторы
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Другие продукты этого автора
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв