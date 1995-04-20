Candle Breakout Oscillator MT4
- Индикаторы
- Sathit Sukhirun
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Russian
Описание преимуществ (без упоминания кода)
1. Детальное разделение рыночных условий (3 измерения) В отличие от большинства инструментов, показывающих только «Вверх» или «Вниз», этот индикатор выделяет «Боковой тренд» (Sideways). Трейдер видит:
-
Победу покупателей (Быки).
-
Победу продавцов (Медведи).
-
Главное: Когда рынок находится во флэте, что снижает риск ошибок.
2. Измерение силы тренда (Осциллятор 0-100) Приводит волатильность к диапазону 0-100:
-
Экстремальные зоны: Уровни перекупленности и перепроданности (например, >80 и <20).
-
Заливка зон: Цветовое выделение пиковых зон для быстрого визуального анализа.
3. Гибкость фильтрации шума (Сглаживание) Настраиваемая плавность линий:
-
Удаление ложных сигналов: Различные методы сглаживания (SMA, EMA и др.) для устранения рыночного шума.
-
Учет объема: Возможность учитывать Тиковый объем (Volume) для повышения надежности сигналов.
4. Четкие визуальные сигналы
-
Стрелки пересечения: Указывают моменты смены баланса сил (покупка/продажа).
-
Настройка отображения: Можно скрыть лишние линии или заливку для чистоты графика.
5. Производительность
-
Оптимизирован для снижения нагрузки на ЦП (CPU), работает плавно даже на множестве графиков.