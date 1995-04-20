Candle Breakout Oscillator MT4

Russian

Описание преимуществ (без упоминания кода)

1. Детальное разделение рыночных условий (3 измерения) В отличие от большинства инструментов, показывающих только «Вверх» или «Вниз», этот индикатор выделяет «Боковой тренд» (Sideways). Трейдер видит:

  • Победу покупателей (Быки).

  • Победу продавцов (Медведи).

  • Главное: Когда рынок находится во флэте, что снижает риск ошибок.

2. Измерение силы тренда (Осциллятор 0-100) Приводит волатильность к диапазону 0-100:

  • Экстремальные зоны: Уровни перекупленности и перепроданности (например, >80 и <20).

  • Заливка зон: Цветовое выделение пиковых зон для быстрого визуального анализа.

3. Гибкость фильтрации шума (Сглаживание) Настраиваемая плавность линий:

  • Удаление ложных сигналов: Различные методы сглаживания (SMA, EMA и др.) для устранения рыночного шума.

  • Учет объема: Возможность учитывать Тиковый объем (Volume) для повышения надежности сигналов.

4. Четкие визуальные сигналы

  • Стрелки пересечения: Указывают моменты смены баланса сил (покупка/продажа).

  • Настройка отображения: Можно скрыть лишние линии или заливку для чистоты графика.

5. Производительность

  • Оптимизирован для снижения нагрузки на ЦП (CPU), работает плавно даже на множестве графиков.


Рекомендуем также
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
RTrends
Nikolay Likhovid
Индикаторы
Индикатор RTrends делает две вещи: во-первых, производит автоматическую (на лету) разметку графика цены путем нанесения линий трендов и, во-вторых, дает медвежьи и бычьи сигналы. Разметка отражает фрактальную природу рынка. На график одновременно наносятся тренды с разных временных горизонтов. Таким образом, трейдер, имея перед глазами только один график, может видеть линии трендов со старших таймфреймов. Линии, в зависимости от горизонта, различаются по цвету и толщине: чем старше горизонт, тем
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Индикаторы
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Индикаторы
Monster Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает следующие модели: Гартли (Gartley), Летучая мышь (Bat), Краб (Crab), Бабочка (Butterfly), Монограмма (Cypher), Черный лебедь (Black Swan), Белый лебедь (White Swan), Акула (Shark) и AB=CD. Незаконченные модели также распознаются. Monster даже показывает потенциальную зону разворота (Potential Reversal Zone, PRZ). Пользователи могут добавлять свои паттерны. Кроме текущей модели, Monster также показывает все мод
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Индикаторы
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттерна 31 ("Длинный остров") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей". Второй гэп в обратном направлении. Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) GapSize - Минимальный размер гэпа в пунктах ArrowType - Значок: от 1 до 17 ArrowVShift - Сдвиг значков по вертикали в пунктах   ShowLevels - Показывать уровни ColUp - Цвет линий вверх ColDn
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Supply and Demand Zones MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Supply and Demand Zones - один из лучших инструментов, которые мы когда-либо создавали. Этот замечательный инструмент автоматически рисует зоны спроса и предложения - лучшие места для открытия и закрытия позиций. Он имеет множество дополнительных функций, таких как поддержка зон на нескольких таймфреймах, отображение ширины зон, уведомления об измененных зонах и многое другое. Благодаря фрактальности рынка, этот индикатор можно использовать для любого вида торговли. Не имеет значения,
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag
Sergey Efimenko
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор отображает гармонические паттерны на графике без перерисовки с минимально возможным запаздыванием. В основе поиска вершин индикатора заложен волновой принцип анализа цен. Расширенные настройки позволяют подобрать параметры для своего стиля торговли. На открытии свечи (бара) при образовании новой фигуры фиксируется стрелка вероятного направления хода цены, которая остается неизменной. Индикатор распознает следующие фигуры и их разновидности: ABCD, Gartley (Butterfly, Crab, Bat), 3Drives
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Индикаторы
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Индикаторы
Индикатор тренда с расчетом динамических уровней и сигнализацией их пересечения. Описание входных параметров: StepTF = true; - Расчет индикатора по закрытии бара (true) или по каждому тику (false) BarsCount  = 300; - Количество расчетных баров Price = PRICE_CLOSE; - Тип используемой цены TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Расчетный таймфрейм TrendPeriod = 9; - Период расчета тренда TrendDeviations = 4.9; - Коэффициент девиации PeriodTrendSmooth = 1; - Период сглаживания тренда ModeTrendSmooth = MOD
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
Complex head and shoulders
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттернов 24, 25, 26 и 27 ("Голова и плечи", "Комплексная голова и плечи") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей".  Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) PeriodBars - Период индикатора K - Дополнительный параметр влияющий на точность распознавания и форму паттерна. Чем меньше значение, тем ровнее в ряд должны располагаться вершин
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Индикаторы
Magical Arrow Indicator – Clear & Reliable Signals The Magical Arrow Indicator is a non-repainting, trend-following tool that gives you crystal-clear Buy and Sell signals . It  high-probability reversals and entries . No more guesswork – just follow the arrows on your chart! The Magical Arrow Indicator is a powerful, easy-to-use trading tool that helps you catch the most profitable Buy and Sell opportunities in the Forex market. It is designed for beginners and professional traders , giving y
LordMACDSignal
Igor Pereira Calil
Индикаторы
LordMACDSignal is an indicator for META TRADER that uses the MACD trend of the financial market by default and principle. LordMACDSignal has been optimized with MACD indicator to analyze the trend through candles and detect the next movement. LordMACDSignal sends signal alerts about a trend of upward or downward divergence, and also reports possible reverse situations in overloaded pairs. Made with love and care, Join Telegram Group: https://t.me/expertlord
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Индикаторы
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор  Wave Wold MT4   предназначен для поиска волн Вульфа и их отображения в текущем окне торгового терминала. Отличный  индикатор для трейдеров, использующих в торговле волны Вульфа. Его применение в торговых стратегиях значительно повысит их эффективность и прибыльность. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В отличие от других индикаторов волн Вульфа, форекс индикатор  Wave Wold MT4  обладает рядом особенностей, которые значительно повышают его эффективность: Первая – это параметр Open Window
Infinity Oscillators Ultimate
Thushara Dissanayake
Индикаторы
Infinity Oscillators Ultimate   — это комплексный комплект   OSCI-KIT   , предназначенный для расширения возможностей трейдеров, использующих стратегии RSI, Stochastic, MACD, CCI и Volume. Обладая обширным набором функций, этот индикатор предлагает мощный набор инструментов для анализа рыночных тенденций, определения разворотов и откатов, расчета внутридневных целей с использованием ATR и получения информации о важных торговых событиях. Одной из выдающихся особенностей этого индикатора является
Impulses and Corrections 4
Svetoslav Boyadzhiev
Индикаторы
"Impulses and Corrections 4" создан для того, чтобы помочь трейдерам ориентироваться в рыночной ситуации. Индикатор показывает мультитаймфреймовые восходящие и нисходящие "Импульсы" ценовых движений. Эти импульсы служат основой для определения "Базы" , ​​состоящей из зон "Коррекции" ценовых движений, а также имеет "Потенциальные" зоны для возможных сценариев движения цены. Восходящие и нисходящие импульсы определяются на основе модифицированной формулы индикатора "Фракталы" Билла Вильямса. Посл
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds добавляет алгоритм адаптивного усреднения Лагерра (Adaptive Laguerre averaging) и оповещения к широко известному индикатору SuperTrend. Как следует из названия, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) - это трендовый индикатор, который лучше всего работает на трендовых (не переменчивых) рынках. Индикатор SuperTrend чрезвычайно популярен для внутридневной и ежедневной торговли и может быть использован на любом таймфрейме. Внедрение уравнения Лагерра в этот индикатор может спос
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Индикаторы
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Индикаторы
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор фокусируется на двух уровнях тейк-профита и очень строгом стоп-лоссе. Вся идея заключается в том, чтобы скальпировать рынок на более высоких таймфреймах, начиная с m15 и выше, так как эти таймфреймы мало зависят от спред и брокерской комиссии; индикатор даёт сигналы на покупку/продажу на основе стратегии дивергенции цены, где он строит стрелку покупки с уровнями tp/sl, когда условия бычьей дивергенции полностью выполнены, То же самое касается стрелок продажи: стрелка печатается н
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Индикаторы
Slayer Binary — это индикатор стрелки страйка с бинарными опционами на одну свечу. Этот индикатор не предназначен для тех, кто ищет святой Грааль, так как это нереалистичный подход к торговле в целом. Индикатор даёт стабильный процент попаданий, и если использовать его для управления деньгами и ежедневной цели, он становится ещё надёжнее. Индикатор оснащён многими функциями, перечисленными ниже: ОСОБЕННОСТИ БЕЗ ПЕРЕКРАСКИ: Индикатор не перекрашивает стрелки вживую;Как только стрелка будет пока
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Индикаторы
Версия для MT5 доступна здесь: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ к VIP-группе: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — мощный индикатор для MT4, выявляющий дивергенции OBV и помогающий прогнозировать развороты рынка Индикатор BlueDigitsFx OBV Divergence анализирует цену и On-Balance Volume (OBV), чтобы автоматически выяв
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Представляем вам индикатор самолета F-16, передовой инструмент MT4, разработанный для революционизации вашего торгового опыта. Вдохновленный беспрецедентной скоростью и точностью истребителя F-16, этот индикатор объединяет передовые алгоритмы и передовую технологию, чтобы обеспечить беспрецедентную производительность на финансовых рынках. С индикатором самолета F-16 вы будете парить над конкурентами, так как он обеспечивает анализ в реальном времени и генерирует высокоточные торговые сигналы. Ег
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Индикаторы
Друзья, представляем Вашему вниманию наш новый индикатор Forex Gump Laser. Так как у нас в команде нет дизайнеров, а в основном мы математики, финансисты, программисты и трейдеры, то особых изменений в дизайне индикатора мы не делали. С виду он напоминает привычный Вам Forex Gump. С другой стороны Forex Gump стал уже не просто названием индикатора, это бренд. И мы пытаемся во всех его разновидностях сохранить фирменный стиль. Вся суть индикатора в его алгоритмах работы и формулах, которые отвеча
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Индикаторы
KATANA Scalper for MT4 製品概要 MT4用のKATANA Scalper は、MetaTrader 4プラットフォーム向けに最適化された高性能テクニカル分析指標です。これは、短期取引(スカルピングとデイトレード)における最も重要な2つの課題、 価格ノイズ と シグナルラグ に対処するために特別に設計されています。 独自の信号処理アルゴリズムを用い、表面的な市場の変動を取り除き、統計的に重要な 「モメンタムコア 」を明らかにします。複雑な市場データを明確な視覚インターフェースに構築することで、トレーダーが感情ではなく客観的な市場物理学に基づいて正確でデータに基づいた意思決定を行うことを可能にします。 5 主要な技術的利点 1. 非線形ノイズリダクション(遅延の最小化) 従来の移動平均やオシレーターは、平滑化と遅延の数学的なトレードオフに悩まされています。KATANA Scalperは、価格動向を瞬時に追跡しつつ、全体のトレンドに影響を与えないマイナーノイズを効果的にフィルタリングする非線形ロジックを採用しています。これはトレンドの発生をより正確に捉えるこ
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Индикаторы
Доступна версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Канал и группа в Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Доступ в V.I.P группу: Отправьте подтверждение оплаты в наш личный кабинет Рекомендуемый брокер: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Мощный индикатор для выявления разворотов и пробоев на MT4 Универсальная система без перерисовки для выявления разворотов рынка и пробоев — подходит как новичкам, так и опытным трейдерам. Индикатор BlueDigi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (30)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT4 — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за 100% неперерисовывающимся индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции.  Индикатор Matrix Arrow MT4 будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI) Классические свечи
Другие продукты этого автора
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Candle Breakout Oscillator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian Описание преимуществ (без упоминания кода) 1. Детальное разделение рыночных условий (3 измерения) В отличие от большинства инструментов, показывающих только «Вверх» или «Вниз», этот индикатор выделяет «Боковой тренд» (Sideways) . Трейдер видит: Победу покупателей (Быки). Победу продавцов (Медведи). Главное: Когда рынок находится во флэте, что снижает риск ошибок. 2. Измерение силы тренда (Осциллятор 0-100) Приводит волатильность к диапазону 0-100: Экстремальные зоны: Уровни перекупленнос
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв