Currency Strength Meter Pro MT5

Индикатор: Currency Strength Meter Pro

  • Визуализация широты рынка (Market Breadth)

    • Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары.

    • Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар.

  • Автоматическое ранжирование и сортировка

    • Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «Самых слабых».

    • Преимущества: Позволяет сразу увидеть лидеров (Winners) и аутсайдеров (Losers) дня/недели/месяца, что важно для стратегий относительной силы.

  • Умная логика валют (Smart Currency Logic)

    • Плюсы: В вертикальном режиме инструмент корректно обрабатывает пары с разной базовой валютой (например, EURUSD и USDJPY). Он автоматически «инвертирует» значения, чтобы направление баров соответствовало силе основной валюты (например, USD).

    • Преимущества: Устраняет путаницу при анализе валют, находящихся на разных позициях в паре.

  • Мульти-таймфрейм

    • Плюсы: Возможность просмотра эффективности: внутри дня (Daily), за неделю (Weekly) и за месяц (Monthly).

    • Преимущества: Подходит для всех типов трейдеров: от дей-трейдеров до свинг-трейдеров, анализирующих глобальные тренды.

  • Настраиваемый интерфейс (UI)

    • Плюсы: Использование графических объектов. Можно точно настроить цвета фона, баров, размер шрифта и расположение.

    • Преимущества: Идеально вписывается в ваш шаблон и выглядит профессионально.

  • Гибкий источник данных

    • Плюсы: Выбор между ручным вводом списка пар и автоматической загрузкой из «Обзора рынка» (Market Watch).

    • Преимущества: Позволяет использовать индикатор для Золота, Нефти или Акций (если они есть у брокера).


