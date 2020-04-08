Currency Strength Meter Pro MT5
- Индикаторы
- Sathit Sukhirun
- Версия: 1.20
- Активации: 20
Индикатор: Currency Strength Meter Pro
-
Визуализация широты рынка (Market Breadth)
-
Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары.
-
Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар.
-
-
Автоматическое ранжирование и сортировка
-
Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «Самых слабых».
-
Преимущества: Позволяет сразу увидеть лидеров (Winners) и аутсайдеров (Losers) дня/недели/месяца, что важно для стратегий относительной силы.
-
-
Умная логика валют (Smart Currency Logic)
-
Плюсы: В вертикальном режиме инструмент корректно обрабатывает пары с разной базовой валютой (например, EURUSD и USDJPY). Он автоматически «инвертирует» значения, чтобы направление баров соответствовало силе основной валюты (например, USD).
-
Преимущества: Устраняет путаницу при анализе валют, находящихся на разных позициях в паре.
-
-
Мульти-таймфрейм
-
Плюсы: Возможность просмотра эффективности: внутри дня (Daily), за неделю (Weekly) и за месяц (Monthly).
-
Преимущества: Подходит для всех типов трейдеров: от дей-трейдеров до свинг-трейдеров, анализирующих глобальные тренды.
-
-
Настраиваемый интерфейс (UI)
-
Плюсы: Использование графических объектов. Можно точно настроить цвета фона, баров, размер шрифта и расположение.
-
Преимущества: Идеально вписывается в ваш шаблон и выглядит профессионально.
-
-
Гибкий источник данных
-
Плюсы: Выбор между ручным вводом списка пар и автоматической загрузкой из «Обзора рынка» (Market Watch).
-
Преимущества: Позволяет использовать индикатор для Золота, Нефти или Акций (если они есть у брокера).
-