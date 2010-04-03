SMC Breakout Channels MT5

HighLow MT5 Azamat Mullayanov 4 (2) Индикаторы

Индикатор строит две линии по ценам High и Low, соответствующие определенным критериям. Синяя линия - на покупку. Красная линия - на продажу. Сигнал на вход - бар открывается выше\ниже линий. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах. Можно использовать как готовую торговую систему или как дополнительный сигнал для своей ТС. Входные параметры отсутствуют. Как и полагается любому сигнальному индикатору, на флете использовать его крайне сложно. Нужно повременить с входом, когда цена на