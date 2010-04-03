SMC Breakout Channels MT5

Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC), ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема.

  1. Автоматическое определение диапазона (Range):

    • Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик.

    • Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution).

  2. Детализация объема (Volume Breakdown):

    • Анализ изнутри: В отличие от обычного объема, этот индикатор «разрезает» объем внутри диапазона.

    • Покупки vs Продажи: Показывает, какого объема больше — на покупку или на продажу.

    • Дельта (Delta): Рассчитывает чистую разницу, подтверждая силу одной из сторон перед пробоем.

  3. Точка контроля (Point of Control - POC):

    • Отображает линию POC (оранжевый пунктир).

    • Польза: Это уровень с максимальным проторгованным объемом, действующий как сильная поддержка/сопротивление или магнит для цены.

  4. Четкие сигналы пробоя:

    • Мгновенно сигнализирует о выходе цены из диапазона (стрелки).

    • Меньше ложных сигналов: Функция «Wait for Breakout» предотвращает преждевременное появление новых коробок.

  5. Индикатор силы (Strength Gauge):

    • Шкала «Gauge» оценивает текущий импульс цены или соотношение покупок/продаж.

    • Позволяет быстро понять, «бычий» рынок или «медвежий».

  6. Гибкая настройка:

    • Источник объема: Можно использовать Тиковый объем или «Дистанцию цены», если реальный объем недоступен.

    • Чистый график: Логика предотвращения наложений (Overlap) сохраняет график аккуратным.


