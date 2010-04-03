SMC Breakout Channels MT5
- Индикаторы
- Sathit Sukhirun
- Версия: 1.0
- Активации: 20
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC), ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема.
-
Автоматическое определение диапазона (Range):
-
Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик.
-
Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution).
-
-
Детализация объема (Volume Breakdown):
-
Анализ изнутри: В отличие от обычного объема, этот индикатор «разрезает» объем внутри диапазона.
-
Покупки vs Продажи: Показывает, какого объема больше — на покупку или на продажу.
-
Дельта (Delta): Рассчитывает чистую разницу, подтверждая силу одной из сторон перед пробоем.
-
-
Точка контроля (Point of Control - POC):
-
Отображает линию POC (оранжевый пунктир).
-
Польза: Это уровень с максимальным проторгованным объемом, действующий как сильная поддержка/сопротивление или магнит для цены.
-
-
Четкие сигналы пробоя:
-
Мгновенно сигнализирует о выходе цены из диапазона (стрелки).
-
Меньше ложных сигналов: Функция «Wait for Breakout» предотвращает преждевременное появление новых коробок.
-
-
Индикатор силы (Strength Gauge):
-
Шкала «Gauge» оценивает текущий импульс цены или соотношение покупок/продаж.
-
Позволяет быстро понять, «бычий» рынок или «медвежий».
-
-
Гибкая настройка:
-
Источник объема: Можно использовать Тиковый объем или «Дистанцию цены», если реальный объем недоступен.
-
Чистый график: Логика предотвращения наложений (Overlap) сохраняет график аккуратным.
