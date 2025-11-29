Smart Volume Profile MT4
- Sathit Sukhirun
- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 ноября 2025
- Активации: 20

Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы.
Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда.
Текущая структура рынка (Developing Profile): Показывает профиль формирующегося в данный момент ценового цикла. Вы сразу видите, пытается ли цена вырваться из зоны накопления или притягивается обратно к среднему значению.
Good indicator. Able to see the market condition.