Currency Strength Meter Pro MT4

Индикатор: Currency Strength Meter Pro

  • Визуализация широты рынка (Market Breadth)

    • Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары.

    • Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар.

  • Автоматическое ранжирование и сортировка

    • Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «Самых слабых».

    • Преимущества: Позволяет сразу увидеть лидеров (Winners) и аутсайдеров (Losers) дня/недели/месяца, что важно для стратегий относительной силы.

  • Умная логика валют (Smart Currency Logic)

    • Плюсы: В вертикальном режиме инструмент корректно обрабатывает пары с разной базовой валютой (например, EURUSD и USDJPY). Он автоматически «инвертирует» значения, чтобы направление баров соответствовало силе основной валюты (например, USD).

    • Преимущества: Устраняет путаницу при анализе валют, находящихся на разных позициях в паре.

  • Мульти-таймфрейм

    • Плюсы: Возможность просмотра эффективности: внутри дня (Daily), за неделю (Weekly) и за месяц (Monthly).

    • Преимущества: Подходит для всех типов трейдеров: от дей-трейдеров до свинг-трейдеров, анализирующих глобальные тренды.

  • Настраиваемый интерфейс (UI)

    • Плюсы: Использование графических объектов. Можно точно настроить цвета фона, баров, размер шрифта и расположение.

    • Преимущества: Идеально вписывается в ваш шаблон и выглядит профессионально.

  • Гибкий источник данных

    • Плюсы: Выбор между ручным вводом списка пар и автоматической загрузкой из «Обзора рынка» (Market Watch).

    • Преимущества: Позволяет использовать индикатор для Золота, Нефти или Акций (если они есть у брокера).


Рекомендуем также
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Индикаторы
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Индикаторы
Индикатор паттерна 31 ("Длинный остров") из книги Томас Н. Булковский "Полная энциклопедия графических ценовых моделей". Второй гэп в обратном направлении. Параметры: Alerts - Включение алертов при появлении стрелки   Push - Отправка Push-уведомления при появлении стрелки (требуется настройка в терминале) GapSize - Минимальный размер гэпа в пунктах ArrowType - Значок: от 1 до 17 ArrowVShift - Сдвиг значков по вертикали в пунктах   ShowLevels - Показывать уровни ColUp - Цвет линий вверх ColDn
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
MTF Stochastic
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор отображает на графике данные стохастик-осцилятора более старшего временного интервала. Основная и сигнальная линии отображаются в дополнительном окне. Ступенчатая характеристика не сглажена. Индикатор удобен для отработки "ручных" стратегий форекс-торговли, использующих данные от нескольких экранов с различными временными интервалами одного инструмента. В индикаторе используются настройки, аналогичные стандартному и выпадающий список для выбора тайм-фрейма. Параметры индикатора TimeFr
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С
The coated chart
Jin Wang
Индикаторы
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Magic Filter MTF
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Magic Filter MTF отлично подойдет для любой стратегии не нужно нагружать график лишними индикаторами етот один индикатор заменит вам все дополнительные фильтра так же он может быть отличной стратегией он хорошо сочетаетса с торговлей по локальных минимумах и максимумух (уровни поддержки сопротивлени) индикатор мультитаймфреймовый-мультивалютный используется система 4 экранов 4 ряда стрелок ето индикаторы настроеные на разные периоды при совпадении двух стрелок направленых в одну сторону на одном
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Point61 - результат многолетнего наблюдения за поведением цены валютных пар и металлов. Не секрет, что в моменты неопределенности трейдеры ищут возможные уровни поддержки и сопротивления - точки, где цена должна остановить движение. В этих точках возможны 2 сценария: 1. Разворот (коррекция) в обратную сторону; 2. Пробой для продолжения движения. Очень часто эти точки используются для установки стоп-ордеров - ТейкПрофит или СтопЛосс. И важно определять эти точки для максимизации прибыли
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Индикаторы
Laguerre SuperTrend Clouds добавляет алгоритм адаптивного усреднения Лагерра (Adaptive Laguerre averaging) и оповещения к широко известному индикатору SuperTrend. Как следует из названия, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) - это трендовый индикатор, который лучше всего работает на трендовых (не переменчивых) рынках. Индикатор SuperTrend чрезвычайно популярен для внутридневной и ежедневной торговли и может быть использован на любом таймфрейме. Внедрение уравнения Лагерра в этот индикатор может спос
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Индикаторы
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Индикаторы
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Индикаторы
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Ask Candles Indicator
Thomas Tiozzo
Индикаторы
Are you tired of the uncertainty that arises when your orders fail to stop at a specific line due to the spread? Look no further! Introducing our  indicator that plots candlesticks based on the Ask price instead of the traditional bid-based chart commonly used in MQL4. With this indicator, you can say goodbye to the frustrations caused by the bid-based chart, as it provides you with a more accurate representation of market movements. By utilizing the Ask price, which represents the price at whic
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Утилиты
Советник TradePilot для MetaTrader 4 TradePilot — это мощный и удобный в использовании советник для MetaTrader 4 , созданный для упрощения торговли и управления рисками. Благодаря профессиональной графической панели, автоматическому расчету лота по риску и интеллектуальным функциям управления сделками, TradePilot позволяет трейдерам сосредоточиться на стратегии, а советник берет на себя точность исполнения. Преимущества Простой интерфейс : Чистая графическая панель с кнопками и горячими кл
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Индикаторы
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Easy Trade indicator
Felipe Carvalho De Queiroz
Индикаторы
Easy Trade Indicator – Your Path to Profitable Trades! Work any Time Frame! Maximize your profits with precise and assertive trades! ️ Trade with comfort – the indicator does the analysis and you only open the order in the direction in which the indicator shows you!  Exclusive panel with past trade counter and accuracy tracking! Simplify your analysis, boost your performance, and trade with confidence! Get it now and take your trading to the next level
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Автоматическая Волновая теория Эллиотта (Automated Elliott Wave) 1. Автоматический подсчет волн и снижение предвзятости (Объективность) Обычно подсчет волн Эллиотта сопряжен с субъективностью или "фантазиями" трейдера. Этот индикатор помогает: Находить Импульсные волны (1-2-3-4-5): Использует строгие правила (например, волна 3 не может быть самой короткой, волна 4 не должна перекрывать волну 1), отображая теоретически правильную структуру цены. Находить Коррекционные волны (A-B-C): Помогает пойм
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Squeeze Momentum Alert 1. Определение точек «взрыва» цены (The "Squeeze") Главное преимущество этого индикатора — способность улавливать моменты, когда рынок «консолидируется» или «накапливает энергию» перед сильным движением. Почему это хорошо: Рынок цикличен: затишье (консолидация) сменяется всплесками волатильности. Этот инструмент говорит вам: «График сжимается, готовьтесь к сильному импульсу» , что позволяет не упустить начало крупного тренда. 2. Детальное определение «силы» тренда (Color C
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор: Currency Strength Meter Pro Визуализация широты рынка (Market Breadth) Плюсы: Вместо беспорядочных графиков индикатор отображает данные в чистом формате «Дашборда» (Панели управления). Трейдеры могут мгновенно определить самые сильные и слабые валютные пары. Преимущества: Экономит время на просмотр отдельных графиков и ускоряет принятие решений по выбору пар. Автоматическое ранжирование и сортировка Плюсы: Режим «Horizontal Ranking» автоматически сортирует пары от «Самых сильных» до «
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Утилиты
Buy 1 Get 1 Free Key Benefits of Using Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" is an Expert Advisor (EA) designed to automatically manage Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) for your orders in MetaTrader. This offers significant advantages for traders: Saves Time and Reduces Workload: You don't need to manually set TP/SL for every order. The EA will handle it automatically as soon as an order is opened. Consistency in Risk Management: Helps you maintain discipline in setting profit tar
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Market Structure ICT 1. Автоматическая структура рынка Главное преимущество — устранение ошибок субъективного восприятия. Точное определение тренда: Автоматически определяет BOS (Слом структуры) для продолжения тренда и CHoCH (Смена характера) для разворота. Классификация свингов: Пользователь может выбрать тип структуры: краткосрочную, среднесрочную или долгосрочную. Подходит как для скальперов, так и для свинг-трейдеров. 2. Профессиональная панель мониторинга (Dashboard) Не нужно пер
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian (Русский) ICT_SuperTrend — это инструмент «все в одном», разработанный для того, чтобы помочь трейдерам видеть полную картину рынка без необходимости открывать множество перекрывающихся окон. Вот основные преимущества этого индикатора: Гибридная торговая система (Hybrid Trading System) Главное преимущество — объединение Trend Following (следование за трендом) и Smart Money Concepts / ICT (структура цены) . SuperTrend: Указывает основное направление рынка (Buy или Sell). ICT Concepts: Опр
SMC Breakout Channels MT4
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 get 1 free how each of these input fields is used and what happens on your chart when you adjust their values: Custom text for comment : How to use : Type any text you want into the "Value" field. Result : The text you type will appear in the top-left corner of the chart window (known as the Chart Comment). You might use this for the indicator's name, version, or your own short notes. Lookback period for regression calculation : How to use : Enter an integer (e.g., 100, 200, 300). Result
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
This system is very useful for trading because it solves several classic problems: 1. Objectivity & Precision Benefit: It eliminates the trader's personal bias. Every trader might draw a trendline slightly differently, but this indicator uses a precise mathematical logic (Fractals) to find the pivot points. The resulting lines are objective and consistent every time. 2. ️ Dynamic Updates Benefit: Your chart is always current. As soon as a new pivot is confirmed, the new trendline is drawn au
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Buy 1 Get 1 Free Key Features and Advantages of VWAP 1. It Shows the "True Price" or "Consensus Price" This is its most important feature. While a Simple Moving Average (MA) gives equal weight to every price, VWAP tells us what the average price really is, based on where the majority of money (volume) agreed to trade. Example: If the price of 100 had 1,000,000 shares traded, but the price of 101 only had 100 shares traded... VWAP will give significantly more weight to the 100 price. 2. It
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Индикатор Volume Profile Pro Этот индикатор — инструмент Volume Profile Pro , который помогает проанализировать, «на какой цене происходит наибольшая торговая активность». Он обладает следующими уникальными возможностями: Режимы отображения (Display Modes) Volume Profile (Обычный): Показывает общий объем торгов (Total Volume) на каждом ценовом уровне, чтобы выделить важные зоны поддержки и сопротивления. Delta / Money Flow: Показывает «разницу» между давлением покупателей и продавцов (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Russian Сканирование «Smart Money» (Volume Markers): Стрелки указывают на аномальный объем (выше среднего) с четким разделением на зеленый/красный цвета. Это помогает определить вход крупных игроков и отфильтровать ложные сигналы. Важные оповещения (Alerts): Не нужно постоянно следить за экраном. Система мгновенно уведомит вас, когда цена пересечет линию POC (центр объема), что часто является решающим моментом для продолжения или разворота тренда. Текущая структура рынка (Developing Profile): По
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Индикаторы
Преимущества этого индикатора: Этот индикатор — инструмент для торговли по Smart Money Concepts (SMC) , ориентированный на определение зон консолидации (боковик/флэт) и пробоев (Breakout) с глубоким анализом объема. Автоматическое определение диапазона (Range): Не нужно рисовать вручную: Индикатор сам строит каналы (коробки), когда рынок переходит в боковик. Ключевые зоны: Четко показывает зоны Накопления (Accumulation) и Распределения (Distribution). Детализация объема (Volume Breakdown): Анали
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв