Moving Average of Supply and Demand

Moving Average of Supply and Demand는 강력하면서도 초보자 친화적인 추세 추종 지표로, 트레이더가 시장 방향을 명확히 파악하고 자신 있게 진입할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 기술적 분석 지식이 없어도 사용할 수 있습니다.

기존의 가격 기반 이동평균과 달리, 이 지표는 수요와 공급 압력에 이동평균 평활화 기법을 적용하여 가격 차트 위에 동적 히스토그램 형태로 직접 표시합니다.

이를 통해 현재 시장을 지배하는 세력이 매수자인지 매도자인지를 시각적으로 쉽게 확인할 수 있으며, 초보자도 트렌드 변화를 직관적으로 파악할 수 있습니다.

지표 작동 방식
수요가 우세할 경우, 지표는 가격 아래에 강세 히스토그램을 표시합니다.
공급이 우세할 경우, 가격 위에 약세 히스토그램을 표시합니다.
히스토그램은 평활화되어 시장의 잡음을 줄이고 실제 추세를 강조합니다.
가격이 일시적으로 히스토그램 구간을 침범했다가 반등하면, 이는 높은 확률의 추세 지속 기회를 나타냅니다.

초보자는 예측할 필요가 없습니다.
단지 추세가 형성될 때까지 기다리고, 시장 방향을 따라가면 됩니다.

리젝션 신호 로직
이 지표는 단순 시각적 표시가 아니라, 명확한 규칙 기반으로 작동합니다.

매수 리젝션
시장이 강세 수요-공급 추세에 있음
가격이 강세 구간 아래로 돌파
캔들이 다시 구간 위에서 마감
매수 리젝션 화살표가 표시됨

매도 리젝션
시장이 약세 수요-공급 추세에 있음
가격이 약세 구간 위로 돌파
캔들이 다시 구간 아래에서 마감
매도 리젝션 화살표가 표시됨

이 신호는 추세를 따라 진입하도록 도와주며, 역추세 진입을 방지합니다.

초보자에게 적합한 이유
복잡한 설정이 필요 없음
여러 지표를 겹칠 필요 없음
추측할 필요 없음
명확한 시각적 추세 방향
모든 종목과 모든 시간 프레임에서 사용 가능

전략 지식이 없어도 트레이더는 단순히:
추세 변화를 기다림
히스토그램 방향을 따름
리젝션 신호에서 진입

추천 거래 스타일
스캘핑
일중 거래 (Intraday)
스윙 트레이딩
추세 추종 전략

특히 다음과 함께 사용 시 효과적
지지 및 저항 수준
시장 구조 분석
간단한 리스크 관리

주요 특징
평활화된 수요-공급 히스토그램
재도색 없는 논리 (종가 기준 신호 표시)
추세 추종용 리젝션 화살표 포함
메인 차트에서 깔끔하게 표시
초보자 친화적이며 전문가 수준의 논리 적용

마지막으로
Moving Average of Supply and Demand는 트레이더가 항상 시장의 올바른 방향을 따라갈 수 있도록 설계되었습니다.
가격과 싸우는 대신 인내심을 배우고, 추세를 기다리고, 리젝션을 기다린 후 따라가는 방식을 제공합니다.
명확성, 자신감, 일관성을 추구하는 트레이더에게 완벽한 도구입니다.


