Currency Strength Suite
- Индикаторы
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Версия: 8.70
- Обновлено: 30 ноября 2025
- Активации: 10
ПАКЕТ «GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE»
Профессиональная панель управления с 7 вкладками для анализа курсов валют в режиме реального времени, отслеживания корреляций и анализа торговых данных по сессиям. Без перерисовки. Мгновенная настройка.
Обзор
Пакет «Currency Strength Suite» обеспечивает комплексный мультивалютный анализ с помощью семи специализированных панелей. Система отслеживает курсы 8 валют и золота, выявляет корреляции, анализирует результаты сессий и сканирует возможности на нескольких временных интервалах.
Основные функции
Отслеживание силы в режиме реального времени (шкала от -10 до +10) с компонентами тренда, импульса и волатильности.
Анализ результативности сессий в Токио, Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее.
Полная матрица корреляции, показывающая взаимосвязи между всеми валютами.
Сканер пар с несколькими временными интервалами и автоматической классификацией сигналов.
Системы обнаружения разрывов, дивергенции и прорывов.
Переключение графиков для всех отслеживаемых пар одним щелчком мыши.
Семь панелей анализа
1. Измеритель силы
Отслеживание силы в реальном времени для каждой валюты с трендами скользящего среднего, импульсом RSI и процентом волатильности ATR. Цветовая кодировка для мгновенного принятия решений.
2. Результаты сессии
Отслеживает, какие валюты показывают лучшие результаты во время сессий в Токио, Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее. Интеллектуальный рейтинг по текущей активной сессии.
3. Сканер пар
Просмотр нескольких таймфреймов (H1/H4/D1 настраиваемый) с отображением разницы в силе для всех пар. Автоматическая классификация сигналов: сильная покупка/продажа, умеренная, разворот. Нажмите на любую пару, чтобы мгновенно переключиться на график.
4. Вкладка «Анализ»
Расширенный скринер возможностей с индикаторами выравнивания таймфреймов. Определяет, когда все 3 таймфрейма совпадают для настроек с наибольшей вероятностью.
5. Матрица корреляции
Полная сетка корреляции 9×9 (от -1,0 до +1,0), показывающая взаимосвязи между всеми валютами. Избегайте избыточных сделок и находите естественные возможности хеджирования.
6. Кластеры корреляции
5 пар с наибольшей/наименьшей корреляцией, отображаемые в формате прокручиваемого тикера. Мгновенно определяйте, какие валюты движутся вместе.
7. Настройки и информация
Полная панель управления типами оповещений, методами уведомлений (звук/push/электронная почта), планировщиком активных торговых часов и диагностикой системы.
Системы обнаружения
Обнаружение GAP: оповещает при скачке силы ≥3,0 пунктов (реакция на новости, сдвиги импульса)
Обнаружение дивергенции: определяет несоответствие цены и силы (сигналы разворота)
Обнаружение прорыва: сигнализирует, когда сила прорывает 14-барный максимум/минимум на ≥2,5 пункта.
Состояние рынка: автоматически обнаруживает открытие/закрытие рынка с защитой от замораживания данных на выходных.
Техническая основа
Единая 14-барная система расчета:
- RSI(14) для импульса.
- SMA(14) для подтверждения тренда.
- ATR(14) для измерения волатильности.
Временные рамки: H1 (по умолчанию), H4, D1 — полностью настраиваемые
Валюты: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU
Частота обновления: 5 секунд (регулируемая от 1 до 60 секунд)
Обнаружение символов: автоматическое распознавание суффиксов брокеров (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)
Торговые приложения
Сильные против слабых: торговля парами с наибольшим дифференциалом
Прорыв сессии: определение сильных валют до открытия сессии
Развороты дивергенции: противотрендовые сделки при конфликте цены и силы
Корреляционный арбитраж: торговля парами с отрицательной корреляцией в качестве естественного хеджирования
Подтверждение на нескольких таймфреймах: вход только при совпадении всех таймфреймов
Настройка
Покупка → Автоматическая установка через MT5 Market
Прикрепить к любому графику → Панель управления загружается автоматически
Начать торговлю → Все пары определяются автоматически
Нет ручных списков пар. Нет загрузки истории. Нет конфигурации для конкретного брокера.
Технические требования
MetaTrader 5 версии 3280 или выше
Windows 10/11 или Mac (через Wine/Parallels)
Активный торговый счет (демо или реальный)
В комплект входит
Полная панель управления с 7 вкладками и пожизненной лицензией
10 одновременных активаций
Бесплатные пожизненные обновления
Приоритетная поддержка через MQL5 PM
Поддержка
Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Типичное время ответа: 24 часа.
Разработано Phoenix Global Investments Ltd
