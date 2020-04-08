Currency Strength Suite

Профессиональная панель управления с 7 вкладками для анализа курсов валют в режиме реального времени, отслеживания корреляций и анализа торговых данных по сессиям. Без перерисовки. Мгновенная настройка.


Обзор


Пакет «Currency Strength Suite» обеспечивает комплексный мультивалютный анализ с помощью семи специализированных панелей. Система отслеживает курсы 8 валют и золота, выявляет корреляции, анализирует результаты сессий и сканирует возможности на нескольких временных интервалах.


Основные функции


Отслеживание силы в режиме реального времени (шкала от -10 до +10) с компонентами тренда, импульса и волатильности.

Анализ результативности сессий в Токио, Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее.

Полная матрица корреляции, показывающая взаимосвязи между всеми валютами.

Сканер пар с несколькими временными интервалами и автоматической классификацией сигналов.

Системы обнаружения разрывов, дивергенции и прорывов.

Переключение графиков для всех отслеживаемых пар одним щелчком мыши.


Семь панелей анализа


1. Измеритель силы

Отслеживание силы в реальном времени для каждой валюты с трендами скользящего среднего, импульсом RSI и процентом волатильности ATR. Цветовая кодировка для мгновенного принятия решений.


2. Результаты сессии

Отслеживает, какие валюты показывают лучшие результаты во время сессий в Токио, Лондоне, Нью-Йорке и Сиднее. Интеллектуальный рейтинг по текущей активной сессии.


3. Сканер пар

Просмотр нескольких таймфреймов (H1/H4/D1 настраиваемый) с отображением разницы в силе для всех пар. Автоматическая классификация сигналов: сильная покупка/продажа, умеренная, разворот. Нажмите на любую пару, чтобы мгновенно переключиться на график.


4. Вкладка «Анализ»

Расширенный скринер возможностей с индикаторами выравнивания таймфреймов. Определяет, когда все 3 таймфрейма совпадают для настроек с наибольшей вероятностью.


5. Матрица корреляции

Полная сетка корреляции 9×9 (от -1,0 до +1,0), показывающая взаимосвязи между всеми валютами. Избегайте избыточных сделок и находите естественные возможности хеджирования.


6. Кластеры корреляции

5 пар с наибольшей/наименьшей корреляцией, отображаемые в формате прокручиваемого тикера. Мгновенно определяйте, какие валюты движутся вместе.


7. Настройки и информация

Полная панель управления типами оповещений, методами уведомлений (звук/push/электронная почта), планировщиком активных торговых часов и диагностикой системы.


Системы обнаружения


Обнаружение GAP: оповещает при скачке силы ≥3,0 пунктов (реакция на новости, сдвиги импульса)

Обнаружение дивергенции: определяет несоответствие цены и силы (сигналы разворота)

Обнаружение прорыва: сигнализирует, когда сила прорывает 14-барный максимум/минимум на ≥2,5 пункта.

Состояние рынка: автоматически обнаруживает открытие/закрытие рынка с защитой от замораживания данных на выходных.


Техническая основа


Единая 14-барная система расчета:

- RSI(14) для импульса.

- SMA(14) для подтверждения тренда.

- ATR(14) для измерения волатильности.


Временные рамки: H1 (по умолчанию), H4, D1 — полностью настраиваемые

Валюты: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD, CAD, XAU

Частота обновления: 5 секунд (регулируемая от 1 до 60 секунд)

Обнаружение символов: автоматическое распознавание суффиксов брокеров (.m, .f, .pro, .raw, .c, #)


Торговые приложения


Сильные против слабых: торговля парами с наибольшим дифференциалом

Прорыв сессии: определение сильных валют до открытия сессии

Развороты дивергенции: противотрендовые сделки при конфликте цены и силы

Корреляционный арбитраж: торговля парами с отрицательной корреляцией в качестве естественного хеджирования

Подтверждение на нескольких таймфреймах: вход только при совпадении всех таймфреймов


Настройка


Покупка → Автоматическая установка через MT5 Market

Прикрепить к любому графику → Панель управления загружается автоматически

Начать торговлю → Все пары определяются автоматически


Нет ручных списков пар. Нет загрузки истории. Нет конфигурации для конкретного брокера.


Технические требования


MetaTrader 5 версии 3280 или выше

Windows 10/11 или Mac (через Wine/Parallels)

Активный торговый счет (демо или реальный)


В комплект входит


Полная панель управления с 7 вкладками и пожизненной лицензией

10 одновременных активаций

Бесплатные пожизненные обновления

Приоритетная поддержка через MQL5 PM



Поддержка


Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Типичное время ответа: 24 часа.


Разработано Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.


FREE
